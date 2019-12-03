Путин ищет преемника, который будет ошибаться меньше Медведева

Кремль ведет активную работу, чтобы сохранить нынешнюю политическую систему после завершения последнего президентского срока Владимира Путина. По оценке интеллектуала, публициста и телеведущего Анатолия Вассермана, вопрос о преемнике открыт, поскольку глава правительства РФ Дмитрий Медведев не смог доказать, что способен действовать без подсказок. О том, что ждет «Единую Россию» и какой будет Россия-2025 – в интервью известного эксперта для РИА «Новый День».

«Новый День»: Как Вы оцениваете нынешнюю политическую обстановку в России? Согласны ли Вы с тем, что мы вступили в «эпоху транзита»?

Анатолий Вассерман: Полагаю, что эпоха начнется после транзита. Сейчас идет разве что поиск тех, кто сможет продолжить нынешний курс в целом, уточняя его в частностях по мере изменения внешних обстоятельств и внутренних возможностей.

«Новый День»: В последнее время идёт активное обсуждение выборов в Государственную думу, звучат даже предположения о возможном переносе дня голосования. С вашей точки зрения, насколько важна думская кампания и почему Кремль отказался от идеи увеличить число депутатов-одномандатников?

Анатолий Вассерман: Думская кампания важна прежде всего потому, что исполнительная власть действует в рамках, устанавливаемых властью законодательной. Причём опыт взаимодействия парламента с правительством во всём мире доказывает: даже если законопроекты поступают только из правительства, парламенту всегда есть что в них шлифовать и уточнять. У нас такими доработками всерьёз занялся разве что нынешний состав Государственной Думы. Надеюсь, в следующем будет меньше свадебных генералов и больше мастеров юридического языка, нежели в нынешнем.

«Новый День»: По вашим оценкам, какое будущее ждёт «Единую Россию», с учетом последних заявлений президента РФ Владимира Путина с призывом «не прикрываться членством в партии» и решать острые вопросы, «не дожидаясь прямой линии»? Есть ли вероятность, что партию власти снова ожидает смена бренда с сохранением содержания?

Анатолий Вассерман: Надеюсь, что изменится как раз содержание, а не брэнд. Проблема любой партии власти во все времена у всех народов – как раз в том, что помимо неё добраться до власти почти невозможно, и все желающие власти вынуждены накапливаться в этой партии. Даже разделение на две партии (как в Соединённых Государствах Америки) мало помогает: всё равно карьеристы накапливаются там, где удобнее подниматься. Помочь партии власти может только появление всё новых сложных задач, причём таких, что от их решения будет зависеть и благополучие самих властителей. Тогда они окажутся вынуждены избавляться от тех, чьё властолюбие не подкреплено соответствующими возможностями. Путин об этом пока говорит достаточно завуалированно, чтобы заинтересованные лица делали вид, что речь идёт не о них. Но обстоятельства могут вынудить и его, и партийное руководство действовать открыто.

«Новый День»: Насколько реальным вы считаете изменение Конституции и пожизненное президентство нынешнего главы государства Владимира Путина? Какое будущее ждет в этом случае знаменитый тандем? Сохранит ли Дмитрий Медведев свои позиции во власти?

Анатолий Вассерман: Увы, термин «пожизненное» не означает «бесконечное». Рано или поздно в силу биологических причин Владимир Владимирович окажется не в силах исполнять свои нынешние – невероятно трудоёмкие! – обязанности. Полагаю, он намерен уйти от них, пока ещё способен оценивать деятельность любого преемника и при необходимости подсказывать тому лучшие ходы. Собственно, с Дмитрием Анатольевичем он так и работал, и если бы тот доказал свою способность верно действовать без подсказок даже в наисложнейших обстоятельствах, Владимир Владимирович вряд ли пожелал бы вернуться в Кремль. Сейчас Дмитрий Анатольевич действует на посту, где его возможные ошибки есть кому исправлять. Но найдётся ли глава правительства, способный допускать меньше ошибок – пока неведомо.

«Новый День»: Какой Вы видите Россию 2025 года?

Анатолий Вассерман: Многократно усиленной по сравнению с нынешним состоянием. Прежде всего вследствие перемен, происходящих сейчас по всему миру. Не буду вдаваться в подробности, описанные во многих (в том числе и моих) публикациях. Скажу только, что нынешний вариант глобального разделения труда зашёл в тупик, привёл к резкому обнищанию практически всего мира, и его демонтаж, идущий сейчас прежде всего усилиями президента Трампа, улучшит положение всех стран, причём России в целом и Российской Федерации в частности новая экономическая система окажется куда полезнее, нежели почти всем прочим.

Источник: https://vassermans.ru/intervju/putin-ishhet-preemnika-kotoryj-budet-oshibatsya-menshe-medvedeva/