Сводки от ополчения Новороссии 01 декабря 2019
- 13:15 На Донбасс: Грэм Филлипс вернулся в ЛНР (ВИДЕО).
- 04:45 За Донбасс: в России предлагают покарать украинских карателей.
- 03:00 Ситуация на участке разведения накаляется: в противостоянии ВСУ и нацистов в ход пошли гранатомёты (ВИДЕО).
На Донбасс: Грэм Филлипс вернулся в ЛНР (ВИДЕО)
Британский журналист Грэм Филлипс, которого на Донбассе ласково называют Гришей, помня о том, что самое черное время в 2014 и 2015 годах он провёл под теми же снарядами, что и местные, приехал в ЛНР.
Цель поездки — показать миру, что происходит в районе участка разведения сил у Золотого в ЛНР. Грэм пообщался с людьми на улицах.
«Мы ожидаем окончания войны. В Украину, конечно, никто назад не пойдет. Потому что слишком много произошло, слишком много пролилось крови. Но неопределенность — это ужасно… Непонятно — кто мы, куда движемся, стабильности нет никакой», — говорят жители Золотого.
«Нормально станет тогда, когда уйдут по домам укровояки с оружием. Что они вообще тут делают? Что мы им сделали? Мы никого не тронули. Донбасс всю жизнь работал. И пришли те, кто ничего тут не построил. Зачем? Убить Донбасс пришли? Они стреляют по мирным жителям», — мужчина показывает, куда были «прилёты».
Филлипс снимал материалы на Майдане в Киеве, после чего прибыл в Славянск, где снимал референдум, День Победы в 2014 году, много уникальных видеоматериалов о Гиви и Мотороле в период боев за донецкий аэропорт было снято на камеру бесстрашного британца.
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За Донбасс: в России предлагают покарать украинских карателей
Введение санкций против тех, кто принимал участие в карательной операции на Донбассе («АТО/ООС»), было бы логичным и оправданным с моральной точки зрения шагом со стороны России. Об этом, отвечая на вопрос «Парламентской газеты», заявил политолог Сергей Михеев. Его точку зрения поддерживают в Совете Федерации.
Михеев считает, что нужно отслеживать приезд в Россию тех, кто воевал против ДНР и ЛНР на стороне Украины: сегодня в нашей стране есть случаи, когда люди с Украины со статусом «участник АТО» приезжают в российские регионы на заработки.
«Эти люди в любом случае должны представлять особый интерес для наших властей — хотя бы потому, что из-за участия в “АТО” могли совершать действия, которые подпадают под действующие статьи Уголовного кодекса РФ.
Считаю, что они не должны „кормиться“ за наш счёт, и введение против них санкций было бы логичным и вполне оправданным с моральной точкой зрения действием», — считает Сергей Михеев.
В связи с этим он предложил создать базу данных для участников «АТО» — это, по словам политолога, станет в своём роде зеркальным ответом на работу украинского сайта «Миротворец», в чёрные списки которого со времён правления президента Порошенко вносятся все «враги» киевского режима.
«В отличие от авторов „Миротворца“, мы не будем никому угрожать расправой. Но если против наших людей принимаются враждебные действия, мы вправе предпринимать ответные меры, — убеждён Сергей Михеев.
— Особенно вопиющими эти случаи (приезд участников “АТО” на Донбассе на заработки в РФ. — Прим. ред.) выглядят на фоне того, когда наших друзей из ДНР и ЛНР выдворяют из страны за в общем-то не слишком серьёзные нарушения миграционного законодательства РФ».
В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил «Парламентской газете», что законодатели готовы поработать над этим предложением.
«Такую инициативу стоит поддержать, в ней есть рациональное зерно, — считает он. — Они (участники “АТО”. — Прим. ред.) воевали против граждан ДНР и ЛНР, часть из которых уже являются гражданами России.
И если мы будем давать у себя работу тем, кто воевал против российских граждан на Донбассе, это будет аморально».
По словам сенатора, он с коллегами готов заняться проработкой этого вопроса. При этом Владимир Джабаров уточнил, что санкции должны вводиться в отношении участников «АТО» на Донбассе вне зависимости от их гражданства.
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Никита Вятчанин
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Ситуация на участке разведения накаляется: в противостоянии ВСУ и нацистов в ход пошли гранатомёты (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки со стороны ВСУ зафиксирован один обстрел территории Республики.
На дебальцевском направлении с позиций 59 бригады ВСУ из СПГ и стрелкового оружия по приказу военного преступника Шаповалова был обстрелян район н.п. Логвиново.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Командование оккупационных сил продолжает активно привлекать западные СМИ для съемок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения НМ ЛНР в несуществующих обстрелах.
Так, по данным нашего источника в штабе ОТГ «Север», 25 ноября в зону проведения «ООС» прибыли несколько групп журналистов западных и украинских СМИ, основные из них: агентство «Франс Пресс», «Радио Франция», газета «Ле Монд», «BBC News», а также журналисты украинских телеканалов «112», «NewsOne» и «IСТV».
Координацию работы будут осуществлять офицеры пресс-службы штаба «ООС» и офицеры 74 центра ИПСО Украины. Предположительно, съемки очередной порции выгодных штабу «ООС» материалов закончатся к 9 декабря.
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Украинские боевики продолжают хаотичное минирование территорий вблизи населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии соприкосновения, в том числе в районах разведения сил и средств.
Нами отмечается наличие минно-взрывных заграждений, принадлежащих 72 бригаде ВСУ, вдоль асфальтированной дороги в районе н. п. Золотое, которая ежедневно используется мирным населением, а также наблюдателями миссии ОБСЕ.
При установке мин боевики ВСУ не обозначают районы минирования информационными знаками о наличии мин, чем подвергают опасности мирных жителей.
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Кроме того, мы продолжаем фиксировать вооруженные противостояния между ВСУ и националистическими формированиями, не согласными с решением украинской власти о разведении сил и средств.
Так, ночью 28 ноября отмечалось ведение так называемого «дружественного огня» с применением гранатометов и стрелкового оружия между военнослужащими 72 бригады и националистами в районе н. п. Золотое.
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Уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ продолжает оставаться на стабильно низком уровне.
Очередные случаи небоевых потерь зафиксированы 27 ноября в 46 бригаде. В лечебное учреждение н. п. Счастье доставлены два военнослужащих с ножевыми ранениями и с черепно-мозговой травмой.
В ходе проведения расследования прибывшими сотрудниками ВСП установлено, что, между находившимися на боевом дежурстве и употребляющими горячительные напитки военнослужащими вспыхнула ссора, перешедшая в драку.
В результате двое военнослужащих с травмами различной степени тяжести доставили в медицинский пункт бригады. До настоящего времени доклада вышестоящему руководству от командира бригады Котенко не поступало.
Не исключено, что в боевом донесении за сегодняшние сутки данные потери будут представлены как полученные в результате боевых действий.
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