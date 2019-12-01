Сводки от ополчения Новороссии 01 декабря 2019

Британский журналист Грэм Филлипс, которого на Донбассе ласково называют Гришей, помня о том, что самое черное время в 2014 и 2015 годах он провёл под теми же снарядами, что и местные, приехал в ЛНР.

Цель поездки — показать миру, что происходит в районе участка разведения сил у Золотого в ЛНР. Грэм пообщался с людьми на улицах.

«Мы ожидаем окончания войны. В Украину, конечно, никто назад не пойдет. Потому что слишком много произошло, слишком много пролилось крови. Но неопределенность — это ужасно… Непонятно — кто мы, куда движемся, стабильности нет никакой», — говорят жители Золотого.

«Нормально станет тогда, когда уйдут по домам укровояки с оружием. Что они вообще тут делают? Что мы им сделали? Мы никого не тронули. Донбасс всю жизнь работал. И пришли те, кто ничего тут не построил. Зачем? Убить Донбасс пришли? Они стреляют по мирным жителям», — мужчина показывает, куда были «прилёты».

Филлипс снимал материалы на Майдане в Киеве, после чего прибыл в Славянск, где снимал референдум, День Победы в 2014 году, много уникальных видеоматериалов о Гиви и Мотороле в период боев за донецкий аэропорт было снято на камеру бесстрашного британца.

Читайте также: «Это капитуляция! Всё, конец!» — истеричная паника на Украине (ВИДЕО)