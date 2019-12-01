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1955. Брайан Брэйк в Москве. Часть 2

09:29. 1 декабря 2019 169 просмотров Один комментарий Опубликовал:


1955. Брайан Брэйк в Москве. Часть 1


Моховая улица






Без подписи














В общественном транспорте


У витрины магазина


Члены семьи Котеновых в своей квартире


В колхозе под Москвой

Источник: https://humus.livejournal.com/6964320.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3579 2383
    Сергей 1 декабря 2019 в 12:23

    Вот так вот: в красном уголке Ленин и Сталин, и телевизор, последний писк электроники в колхозе что правда под Москвой. И то была не чета вашим всем смартфонам! ни разу, они там и рядом на том телеке и не лежали с зарядк
    ой :)

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