1955. Брайан Брэйк в Москве. Часть 2
09:29. 1 декабря 2019 169 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1955. Брайан Брэйк в Москве. Часть 1
Моховая улица
Без подписи
В общественном транспорте
У витрины магазина
Члены семьи Котеновых в своей квартире
В колхозе под Москвой
Вот так вот: в красном уголке Ленин и Сталин, и телевизор, последний писк электроники в колхозе что правда под Москвой. И то была не чета вашим всем смартфонам! ни разу, они там и рядом на том телеке и не лежали с зарядк
ой :)