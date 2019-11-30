Сводки от ополчения Новороссии 30 ноября 2019

На Украине продолжают запугивать население и деморализовывать собственных военных страшными историями о всемогущей российской армии и её новейшем оружии, которое якобы испытывается на военнослужащих ВСУ на Донбассе.

«Во время атаки с российской территории 17 ноября сержант 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ был ранен новым типом боеприпаса оккупантов. Осколки этой бомбы не магнитятся при извлечении из тела человека», — пишут украинские СМИ.

Подробности рассказал широко известный киевский пропагандист Юрий Бутусов. Он утверждает, что «враг сбросил взрывчатку с беспилотника на участке, который до недавнего времени считался одним из самых спокойных на Донбассе, — под селом Сизым. Примечательно, что оно прилегает к участку разведения войск у Станицы Луганской».

«Россияне применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника. Характер ранений однозначно указывает на воздушный подрыв. Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку — хотя Сизое на самой границе с Российской Федерацией. Россияне не могли не знать о нападении, там они воюют, их ПВО, их солдаты, их беспилотники. Ранее Сизое считалось одним из самых спокойных участков ООС, где давно не было никаких обстрелов», — вещает Бутусов.

Он уверяет, что сначала этот случай якобы не стали озвучивать в сводках ООС как боевое ранение. Однако после проверки и реакции «активистов» эта информация подтвердилась и её озвучили в Министерстве обороны «незалежной».

Уточняется, что из-за взрыва «новейшей российской бомбы» в теле раненого украинского карателя найдены 50 осколков. Во время их удаления с помощью медицинского магнитного инструмента половина осколков не магнитилась.

Украинские военные врачи рассказали, что это первый случай в их практике, когда поражающие элементы от снаряда имеют разную структурную основу. В основном их все удаляют магнитным инструментом или обычным хирургическим способом.

Сам раненый военный пояснил, что его посёк снаряд, который взорвался в воздухе на небольшой высоте, после чего мелкие осколки начали поражать личный состав его подразделения, которое находилось под эпицентром взрыва.

Бутусов подчеркнул, у раненого ВСУшника — серьёзное ранение плеча и ему предстоит длительная реабилитация. Но сам факт того, что он выжил, является буквально чудом.

Где остальные раненые солдаты, что стало с ними и где их фото? Ответ на этот вопрос киевские пропагандисты почему-то не дают, скромно умалчивая о судьбе «попавшего под эпицентр взрыва подразделения».

Очень похоже, что им просто не хватило усидчивости и системности мышления, чтобы до конца продумать свою новую легенду «об испытании нового типа боеприпаса» коварным Путиным.

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