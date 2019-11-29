Скороговорки для развития речи. Детей… и не только!

Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, Что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговариваешь.

Расскажите про покупки! — Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки свои.

Труднопроизносимые словосочетания невольно заставляют произносить фразы снова и снова: вначале медленно и спотыкаясь, затем быстрее и почти без ошибок. Русские скороговорки не только помогают «оттачивать» свой язык, но и знакомят с богатством русского языка и поэтическими образами. Словесная игра становится увлекательным процессом, делает весёлым времяпрепровождения. Одни скороговорки дошли до наших дней из глубины веков, другие сложены во второй половине 20-ого века.

Предлагаем Вам сборник детских скороговорок для развития речи, для улучшения дикции и развлечения. Скороговорки читать нужно с самого детства, ведь чтение скороговорок и их заучивание помогают формировать красивую ровную речь, учат проговаривать все буквы, не пропуская их и не «заглатывая».

Скороговорка — специально придуманная фраза с труднопроизносимым подбором звуков, быстро проговариваемая шуточная прибаутка (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка ) . Скороговорки тренируют дикцию, делая произношение правильным и чистым.



Но, заскороговорившись, выскороговорил,

Что все скороговорки перескороговоришь, да не перескоровыговариваешь.

И прыгают скороговорки, как караси на сковородке.

Карл у Клары украл рекламу, а Клара у Карла украла бюджет.

У рекламы ухватов — швах с охватом, а прихватки и без охвата расхватали.

Мерчендайзеры соврали — сорван сэмплинг самоваров!

Ядро потребителей пиастров — пираты, а пиратов — пираньи.

Полосу про паласы заменили двумя полуполосами про пылесосы.

Невелик на ситиборде бодибилдера бицепс.

Скреативлен креатив не по-креативному, нужно перекреативить!

Брейншторм: гам, гром, ор ртов, пир рифм, вдруг — бум! Блеск!

Выборка по уборщицам на роллс-ройсах нерепрезентативна.

Пакет под попкорн.

Банкиров ребрендили-ребрендили-ребрендили, да не выребрендировали.

В Каннах львы только ленивым венки не вили.

В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии.

Деидеологизировали-деидеологизировали, и додеидеологизировались.

Их пестициды не перепистицидят наши по своей пестицидности.

Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок.

Работники предприятие приватизировали-приватизировали, да не выприватизировали.

Сиреневенькая зубовыковыривательница.

Флюорографист флюорографировал флюорографистку.

Я — вертикультяп. Могу вертикультяпнуться, могу вывертикультяпнуться.

Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв.

Это колониализм? — Нет, это не колониализм, а неоколониализм!

Волховал волхв в хлеву с волхвами.

Мы ели-ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели.

На дворе — трава, на траве — дрова. Не руби дрова на траве двора!

Наш голова вашего голову головой переголовил, перевыголовил.

Павел Павлушку пеленовал-пеленовал и распелёновывал.

Рапортовал, да не дорапортовал; дорапортовал, да зарапортовался.

Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии.

У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась.

У Сени и Сани в сенях сом с усами.

У осы не усы, не усища, а усики.

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, все — в сугроб.

Осип охрип, Архип осип.

Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса.

Сачок зацепился за сучок.

По семеро в сани уселись сами.

Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов.

Свиристель свиристит свирелью.

Две реки: Вазуза с Гжатью, Вазуза с Гжатью.

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

По шоссе Саша шел, саше на шоссе Саша нашел.

Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.

Чешуя у щучки, щетинка у чушки.

Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши.

Шли сорок мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, нашли по два гроша.

Четверть четверика гороха без червоточинки.

Инцидент с интендантом.

Прецедент с претендентом.

Константин констатировал.

Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала нерасчувствовавшегося Николку.

Ценит цеп косец по косовице.

Косарь Касьян косой косит косо. Не скосит косарь Касьян покоса.

У ежа — ежата, у ужа — ужата.

Жутко жуку жить на суку.

Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке.

Течет речка, печет печка.

Щипцы да клещи — вот наши вещи.

Тщетно тщится щука ущемить леща.

Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ.

Цыпленок цапли цепко цеплялся за цеп.

Даже шею, даже уши ты испачкал в черной туши. Становись скорей под душ. Смой с ушей под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем. После душа Вытрись суше. Шею суше, суше уши — и не пачкай больше уши.

Около колодца кольцо не найдется.

Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится.

Разнервничавшегося конституционалиста Пропроколокропенко нашли акклиматизировавшимся в Константинополе.

Яшма в замше замшела.

Жал Зямка замшу, жевал Зямка жамку в замке.

В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, штуку кушает инжира.

Самшит, самшит, как ты крепко сшит.

Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход.

Ест Федька с водкой редьку.

Ехал Грека через реку, видит Грека — в реке рак.

Сунул Грека руку в реку, рак за руку Греку — цап!

Вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей.

Брит Клим-брат, брит Игнат-брат, а брат Панкрат бородат.

К Габсбургам из Страсбурга.

Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла.

Мила мыла не любила, мыло Мила уронила.

Протокол про протокол протоколом запротоколировали.

У елки иголки колки.

В один клин, Клим, колоти.

Говорил командир при полковнике про подпоручицу,

А при подполковнице про подпрапорщицу промолчал.

Турка курит трубку, курка клюет крупку.

Не кури, турка, трубку; не клюй, курка, крупку.

Разнервничавшегося конституционалиста нашли акклиматизировавшимся в Константинополе.

Водовоз вез воду из-под водопровода.

Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил.

Подал грабли крабу краб.

От топота копыт пыль по полю летит.

Все cкороговорки не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.

У осы не усы и не усища, а усики.

Ткёт ткач ткани на платки Тане.

Тридцать три корабля лавировали-лавировали, да не вылавировали.

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.

Забыл Панкрат Кондратьевич домкрат,

А без домкрату ну не поднять на тракте трактор.

Волхвовал волхв в хлеву с волхвами.

Рододендроны из дендрария.

Сорока со скоросоковыжималкой.

На горе Арарат рвала Варвара виноград.

На дворе-подворье погода размокропогодилась.

Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала нерасчувствовавшегося Николку.

Баркас приехал в порт Мадрас.

Матрос принес на борт матрас.

В порту Мадрас матрас матроса

Порвали в драке альбатросы.

Еду я по выбоине, из выбоины не выеду я.

Когда-то

галок поп пугая,

В кустах заметил попугая,

И говорит тут попугай:

«Пугать ты галок, поп, пугай.

Но, только галок, поп, пугая,

Не смей пугать ты попугая!

Королева кавалеру подарила каравеллу.

На мели мы налима лениво ловили,

Меняли налима вы мне на линя.

О любви не меня ли вы мило молили

И в туманы лимана манили меня.

На холме кули, поднимусь на холм и куль поставлю.

Невелик бицепс у эксгибициониста.

Недопереквалифицировавшийся.

Работники предприятие приватизировали-приватизировали, да не выприватизировали.

Саша шапкой шишку сшиб.

Футляр для дрели.

Столы белодубовые гладкотесовыструганные.

Сняли с Надежды цветные одежды,

Без одежд Надежда не манит, как прежде.

Сшит колпак, да не по-колпаковски,

вылит колокол, да не по-колоколовски.

Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать.

Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.

Ужа ужалила ужица.

Ужу с ужицей не ужиться.

Уж от ужаса стал уже —

ужа ужица съест на ужин

и скажет: (начинай сначала).

Флюорографист флюорографировал флюорографистку.

На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик для работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушильщик должен иметь опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии качественного шишкосушения. Он также должен отличать аппарат шишкосушения от нешишкосушения, ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличать шишки, пригодные для шишкосушения, от негодных для шишкосушения, отличать шишки недошишкосушенные от перешишкосушенных, за каждую недошишкосушенную или перешишкосушенную шишку шишкосушильщик получит шишкосушилкой по голове.Технология шишкосушения:После шишкосбора все шишкособранные шишки, пригодные для шишкосушения, отправляются на шишкосушильную фабрику на шишковозе. Шишковоз при помощи шишкосвального аппарата сваливает шишки в шишкосортировочный отдел. Шишкосортировщики с использованием шишкосортировочной машины шишкосортируют шишки, пригодные для шишкосушения, от непригодных для шишкосушения. Шишки, пригодные для шишкосушения, поступают в шишкошлифовальный отдел. В шишкошлифовальном отделе шишкошлифовщики на шишкошлифовальных аппаратах шишкошлифуют шишки от нешишкосушительных шишкоотростков. Шишки, прошедшие шишкошлифование, попадают в шишкодробительный отдел. Шишкодробильщики на шишкодробилках дробят шишки до шишкодробильного состояния, выбрасывая нешишкодробные шишки на шишкосвалку, где шишкосвальщики сжигают нешишкодробные шишки в шишкопечи. Шишкодробные шишки высушиваются в шишкосушилках.

Истерически разнервничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшимся в конституционном Константинополе.

Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, матросы две недели карамель на мели ели.

Краб крабу сделал грабли, подарил грабли крабу: «Грабь граблями гравий, краб».

Из-под Костромщины шли четыре мужичины; говорили они про торги да про покупки, про крупу да про подкрупки.

Иван-болван молоко болтал, да не выболтал.

Кубра на кубру щи варила, пришедши букара, да выхлебала.

Ткет ткач ткани на платье Тане.

У перепелa и перепелки пять перепелят.

Стоит копна с подприкопеночком, а под копной перепелка с перепеленочком.

Грабли — грести, метла — мести, весла — везти, полозья — ползти.

Лезут козы в гpозу в лозу — лозу козы в гpозу гpызут.

Жужжит нaд жимолостью жук. Тяжелый нa жуке кожух.

Милости прошу к нашему шалашу: я пирогов покрошу и откушать попрошу.

Добыл бобыль бобов, допил бобыль бутыль, забыл бобыль костыль.

Около кола колокола, около ворот коловорот.

Инцидент с интендантом, прецедент с претендентом, интрига с интриганом.

А мне не до недомогания.

Чукча в чуме чистит чуни. Чистота у чукчи в чуме.

Забыл Панкрат Кондратьев под кроватью домкрат, а Панкрату Кондратьеву без домкрата не поднять на тракте трактор.

Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень Бранденбурга. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.

Коваль ковал коня,

Конь — копытом коваля,

Коваль — кнутом коня.

Маленькая болтунья

Молоко болтала-болтала,

Да не выболтала.

Петя был мал и мяту мял.

Увидала мать — не велела мять.

О любви не меня ли

Вы мило молили

И в туманы лимана

Манили меня?

Слава у Власа съел все сало.

Клала Клава лук на полку,

Кликнула к себе Николку.

Только у молодца и золотца,

Что пуговка оловца.

Съел Слава солено сало,

Да сала Славе мало.

Козел-мукомол,

Кому муку молол,

Кому не молол?

У Фили были,

У Фили пили,

Да Филю ж побили.

Феофан — болван:

Молоко взболтал,

Да не выболтал.

Милая Мила

Мылилась мылом,

Намылилась, смыла —

Так мылилась Мила.

Стоит поп на копне,

Колпак на попе,

Копна под попом,

Поп под колпаком.

Разнервничавшегося конституционалиста Константинова нашли акклиматизировавшимся в конституционном Константинополе, занимавшимся изобретением пылепневмомешковыколачивателя.

Дед Додон в дуду дудел,

Димку дед дудой задел.

Женя с Жанной подружилась.

Дружба с Жанной не сложилась.

Чтобы жить с друзьями дружно,

Обижать друзей не нужно.

Два дровосека, два дроворуба,

Два дровокола отточили топоры,

Топоры остры-то до поры,

До поры остры топоры, до времени.

Их пестициды не перепистицидят наши по своей пестицидности.

Ходит квочка около дворочка,

Водит деток около клеток.

Встретил в чаще еж ежа,

— Как погода, еж?

— Свежа.

И пошли домой, дрожа,

Сгорбясь, съежась, два ежа.

Брит Клим-брат, брит Игнат-брат, а брат Панкрат бородат.

У нас на дворе-подворье

Погода размокропогодилась.

Лошадь с седоком,

Да без седла и узды, без подпруги и удил.

Лежит ежик у елки, у ежа иголки,

А внизу похожие на маленьких ежат

Шишки прошлогодние на траве лежат.

Ты, молодец, скажи молодцу,

Пуст молодец молодцу скажет,

Пусть молодец теленка привяжет.

На дуб не дуй губ,

Не дуй губ на дуб.

В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира

И, жонглируя ножами, штуку кушает инжира.

Испугались медвежонка

Еж с ежихой и с ежонком,

Стриж с стрижихой и стрижонком.

С мышами во ржи подружились ежи.

Ушли в камыши — и во ржи не души.

Ужа ужалила ужица.

Ужу с ужицей не ужиться.

Уж от ужаса стал уже —

ужа ужица съест на ужин.

Уж пожаловал ежам

Новых дюжину пижам.

Прежние пижамы

Исколоты ежами.

У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась.

Дятел лечит древний дуб,

Добрый дятел дубу люб.

Баран-буян залез в бурьян.

Огурцы-молодцы зеленобелогубы.

Столы белодубовые гладкотёсовыструганные.

Был баран белокрыл,

Всех баранов перебелокрылил.

Бублик, баранку, батон и буханку

Пекарь из теста испек спозаранку.

Варвара караулила цыплят, а ворона воровала.

Отвори, Увар, ворота, у двора на траве дрова.

Бобры храбры, идут в боры,

Бобры для бобрят добры.

Волхвовал волхв в хлеву с волхвами.

Вместо рубахи не носите брюк вы,

Вместо арбуза не просите брюквы.

Цифру всегда отличите от буквы

И различите ли ясень и бук вы?

Купила бабуся бусы Марусе.

Бабкин боб расцвел в дождь,

Будет бабке боб в борщ.

Возьми у белобородого мужика

Полкринки кислого молока.

Купили Валерику и Вареньке

Варежки и валенки.

Георгий Георгиевич говорит Григорию Григорьевичу о Григории Георгиевиче, а Григорий Григорьевич говорит Георгию Георгиевичу

o Георгии Григорьевиче.

Съел Валерик вареник,

А Валюшка — ватрушку.

Проворонила ворона вороненка.

Верзила Вавила весело ворочал вилы.

Соломы воз возница вез.

Весьма воздействует на нас словес изысканная вязь.

Валя на проталинке промочила валенки.

Валин валенок провалился в проталинок.

Забавной обезьяне бросили бананы,

Бросили бананы забавной обезьяне.

А мне не до недомогания.

На меду медовик, а мне не до медовика.

Командир говорил про полковника и про полковницу,

Про подполковника и подполковницу.

Про поручика и про поручицу,

Про подпоручика и подпоручицу,

Про прапорщика и про прапорщицу,

Про подпрапорщика, а про подпрапорщицу промолчал.

Король — орел.