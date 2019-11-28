Трэш-хоррор “Гибель империи”
11:46. 28 ноября 2019 136 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Разбор опуса Пивоварова "Гибель империи" про гибель СССР, где в качестве гуру представляли Гайдара, Чубайса, Авена.
Недавно перепоказ этого опуса вызвал повторное обсуждение "откровений Чубайса".
Аннотация:
Журналист Алексей Пивоваров известен многим благодаря своей работе на НТВ. Но нынче он ещё и ведущий ютуб-блога "Редакция", где частенько поднимает тему "тоталитарного совка". И вот к годовщине Октябрьской революции Пивоваров выложил свой давнишний документальный фильм "Гибель империи", снятый по мотивам одноимённой книги "реформатора всея Руси" Егора Гайдара и повествующий о причинах распада СССР. Эксперты проекта соответствующие – соратники Гайдара: Анатолий Чубайс, Андрей Нечаев и Пётр Авен. Как вы понимаете, фильм вышел практически в жанре трэш-хоррор. Разбирают всю эту дичь и выясняют, рухнул ли Советский Союз из-за колхозов и цен на нефть Андрей Рудой и Олег Комолов.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5458795.html
Олег Комолов.
Реинкарнация Сергея Шевкуненко.
КОПИЯ
http://shevkunenko.ru/img/bronz_ptica/album/bp0019.jpg
Тот тоже играл сверхправильных пионеров в сверхпопулярных фильмах а сам был садистом.
Три ходки в тюрму и в 90-е был одним из самых жестоких авторитетов.
Есс-но убили