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Трэш-хоррор “Гибель империи”

11:46. 28 ноября 2019 136 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Разбор опуса Пивоварова "Гибель империи" про гибель СССР, где в качестве гуру представляли Гайдара, Чубайса, Авена.
Недавно перепоказ этого опуса вызвал повторное обсуждение "откровений Чубайса".



Аннотация:

Журналист Алексей Пивоваров известен многим благодаря своей работе на НТВ. Но нынче он ещё и ведущий ютуб-блога "Редакция", где частенько поднимает тему "тоталитарного совка". И вот к годовщине Октябрьской революции Пивоваров выложил свой давнишний документальный фильм "Гибель империи", снятый по мотивам одноимённой книги "реформатора всея Руси" Егора Гайдара и повествующий о причинах распада СССР. Эксперты проекта соответствующие – соратники Гайдара: Анатолий Чубайс, Андрей Нечаев и Пётр Авен. Как вы понимаете, фильм вышел практически в жанре трэш-хоррор. Разбирают всю эту дичь и выясняют, рухнул ли Советский Союз из-за колхозов и цен на нефть Андрей Рудой и Олег Комолов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5458795.html

Метки: авен, Видео, Гайдар, Пивоваров, развал СССР, Чубайс

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