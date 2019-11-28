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Сводки от ополчения Новороссии 28 ноября 2019

09:57. 28 ноября 2019 185 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Глава ОБСЕ едет на Донбасс

Глава ОБСЕ едет на Донбасс | Русская весна

28 ноября на Украину с двухдневным рабочим визитом прибудет министр иностранных и европейских дел Словакии, глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Программа визита предусматривает также совместную поездку Лайчака и министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в пгт Станица Луганская (оккупированная Киевом территория ЛНР).

«Целью визита главы ОБСЕ является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ, а также согласование позиций, важных для сохранения главного внимания ОБСЕ к вызовам, вызванным российской агрессией против Украины.

Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5–6 декабря в Братиславе. Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинско-словацких отношений», — заявили в пресс-службе МИД Украины.

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Украинские военные заминировали дорогу у Петровского

Вооруженные силы Украины продолжают демонстрировать, что разведение сил на пилотных участках в ДНР и ЛНР является с их стороны чистой пиар-акцией, не имеющей практического значения.

Последним доказательством тому стало то, что украинские саперы установили противотанковые мины поперек дороги между селами Богдановка и Викторовка к югу от Донецка. Об этом факте 27 ноября сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР. 

«Противник продолжает обострять обстановку в районе разведения сил и средств на участке «Петровское — Богдановка»: нами зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ вблизи Петровского в момент проведения мониторинга СММ ОБСЕ, а также установка противотанковых мин (ТМ-62М) поперек дороги между Богдановкой и Викторовкой, по которой осуществляют мониторинг обстановки сотрудники миссии», — сообщает Управления НМ ДНР.

Кроме того, республиканская разведка сообщает о тяжелом вооружении ВСУ вблизи жилых домов в районах сел Яблоновка, Калиновое (оба под Константиновкой), Касьяновка, Хлебодаровка и поселка Новоалексеевка (все на южном участке фронта). Там обнаружены 29 танков, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и четыре буксируемые гаубицы Д-20.

При этом украинские военные активно используют средства радио-электронного подавления, с целью скрыть передвижение своей боевой техники от наблюдателей ОБСЕ, ведущих мониторинг с помощью беспилотников. 

«С целью сокрытия размещения военной техники вблизи населенных пунктов отмечается активное применение по БЛА СММ ОБСЕ станции помех каналам управления и навигации «Буковель-АД» из состава 20-го батальона РЭБ ВСУ в районах населенных пунктов Степановка и Богдановка», — сообщили в УНМ.

Напомним, что село Петровское расположено на линии соприкосновения примерно в 40 км к югу от Донецка. Согласно Рамочному решению Контактной группы, там находится один из трех пилотных участков разведения войск в Донбассе.

Силы конфликтующих сторон ушли оттуда еще в октябре 2016 года, но впоследствии Киев вернул войска на позиции. Добиться нового повторного вывода военных подразделений удалось лишь 11 ноября 2019 года. После были начаты мероприятия по разминированию местности и демонтажу объектов военного назначения.

Между тем, украинская сторона постоянно предпринимает действия, идущие в разрез с соглашением о разводе сил.

Ранее сообщалось, что жители населенных пунктов в районе разведения войск считают что оно представляет опасность для их жизней. Наученные горьким опытом местные люди убеждены, что после отвода подразделений ДНР и ЛНР украинские войска обязательно захватят нейтральную территорию. Как они это уже неоднократно делали.
источник

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ВСУ пошли на обострение, у карателей потери в живой силе и технике: сводка ЛНР (ВИДЕО)

ВСУ пошли на обострение, у карателей потери в живой силе и технике: сводка ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки украинские боевики три раза обстреляли территорию Республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих НМ ЛНР на ответные действия в преддверии встречи ТКГ в Минске.

На попаснянском направлении военнослужащие 14-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Войченко из 120-мм минометов, СПГ (3 выстрела), РПГ (2 выстрела) и стрелкового оружия подвергли обстрелам н. п. Желобок и Донецкий.

На дебальцевском направлении с позиций 59-й бригады ВСУ по приказу комбрига Шаповалова из 120 и 82-мм минометов, СПГ и крупнокалиберного пулемета были обстреляны окрестности н. п. Логвиново.

Всего по территории Республики было выпущено более 20 различных боеприпасов, из них 12 мин. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения и в жилых массивах населенных пунктов. Нашей разведкой в районе н. п. Новотошковское зафиксирована одна боевая машина пехоты, принадлежащая 14-й бригаде ВСУ.

В районе н. п. Попасная также отмечается наличие БМП-1 72 бригады ВСУ. На окраине н. п. Нижнетеплое украинские военные 46-й бригады разместили один БТР.

Кроме того, боевики 72-й бригады ВСУ провели минирование местности на окраине н. п. Попасная, чем подвергают опасности местное население, проживающее в указанном районе.

С целью сокрытия фактов размещения военной техники от СММ ОБСЕ, мобильной группой 305-го отдельного батальона РЭБ ВСУ осуществлялось радиоэлектронное подавление сигнала управления БЛА Миссии при ведении мониторинга над подконтрольной ВСУ территории вдоль линии боевого соприкосновения между н. п. Уманское и Степановка.

Призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ дать оценку действиям украинских боевиков и принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения.

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В подразделениях ВСУ в зоне проведения «ООС», помимо массового употребления спиртных напитков, продолжают иметь место случаи хранения и употребление наркотических веществ военнослужащими.

В ходе начавшейся 15 ноября сотрудниками СБУ и ВСП внеплановой проверки подразделений ВСУ в зоне «ООС» на предмет выявления каналов поставки наркотических веществ и употребляющих наркотики военнослужащих, в 72-й бригаде были вскрыты несколько фактов доставки психотропных веществ через почтовые отделения.

В ходе следствия установлено, что почтовые отправления в отделения «Укрпочты» н. п. Попасная и Новозвановка осуществлялись из н. п. Белая Церковь Киевской области, где, кстати, находится пункт постоянной дислокации 72-й бригады.

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Мы ежедневно фиксируем факты небоевых потерь ВСУ в зоне проведения так называемой «ООС». Львиная доля таких потерь происходит по причине низкого уровня профессиональной подготовки личного состава.

Так, по информации нашей разведки, 25 ноября в районе н. п. Светлодарское вследствие неумелого обращения с оружием ранение получили двое военнослужащих 59-й бригады ВСУ, а также было уничтожено две единицы ПЗРК «Игла», шесть гранат РГД-5, один комплект БЛА типа «Фантом-2» и два бронежилета.

В ходе проведения разбирательства выяснилось, что, находясь на боевом дежурстве, один из военнослужащих пытался установить запал в гранату РГД-5. В результате неумелых действий запал был приведен в боевое состояние и произошел взрыв.

Доклад о данном происшествии в вышестоящий штаб командир бригады Шаповалов не производил и, с большой долей вероятности, в ближайшее время представит эти небоевые потери как полученные в результате обстрелов.

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ДНР призывает Украину провести масштабный обмен пленными до нового года

ДНР призывает Украину провести масштабный обмен пленными до нового года | Русская весна

Донецкая делегация на встрече гуманитарной подгруппы в Минске сегодня призвала украинскую сторону к проведению обмена пленными в ближайшее время. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Основные вопросы прошедшего заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе касались обсуждения договоренностей по спискам лиц, подлежащих обмену.

К сожалению, деструктивная позиция официального Киева не способствовала продвижению в вопросе обмена удерживаемых лиц.

Украинская сторона по-прежнему не меняет риторику своего поведения в отношении процессуальной очистки и очевидно не собирается доводить данный процесс до конца. В подобном же контрпродуктивном ключе было выстроено предложение со стороны Киева об односторонней верификации удерживаемых лиц.

Однако, ввиду отсутствия доверия к украинской стороне и их нежелания идти на контакт, нашей стороной данное предложение было отклонено. В то же время, была достигнута договорённость об обмене информацией в преддверии следующей встречи по подтверждению нахождения лиц для возможного их включения в список на обмен.

Я призываю украинскую сторону в самые кратчайшие сроки предпринять все возможные шаги для того, чтобы провести значительный обмен пленными в ближайшее время. Мы должны дать людям возможность встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими».

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