Литиевый треугольник Южной Америки
23:54. 28 ноября 2019 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Литиевый треугольник Южной Америки
Кто же этот изгнанный президент Боливии Эво Моралес?
Боливия в данный момент является одной из главных горячих точек в Латинской Америке. Кризис, начавшийся с захвата власти противниками президента страны Эво Моралеса, демонстрирует признаки эскалации, поскольку хунта открыто применяет силу против сторонников свергнутого президента. В этой ситуации интересно взглянуть на личность самого Эво Моралеса и политику его правительства.
Политическая карьера
Хуан Эво Моралес Айма родился 26 октября 1959 года в боливийской деревне Исаллави, занимал пост президента Боливии с 2006 по 2019 год. Он представитель коренной национальности аймара и стал первым индейским президентом в Боливии.
Его политическая карьера началась в 80-е, когда он стал активным членом регионального союза производителей коки, а в 1985 году был избран генеральным секретарем этого союза. В 1988 году он был избран исполнительным секретарем объединения нескольких союзов производителей коки. Этот факт часто приводят крупные американские СМИ в качестве доказательства того, что Моралес был связан с наркобизнесом. Но приравнивать коку к кокаину это как доказывать, что героин производят из булочек с маком.
В середине 90-х, когда правительство Боливии по указке США уничтожало производство коки, Моралес помогал создавать национальную политическую партию, левое «Движение к социализму» (Movimiento al Socialismo; MAS), в которой он состоит до сих пор.
В 1997 году Моралес получил место в Палате депутатов (нижняя палата законодательного органа Боливии), в 2002 году баллотировался в президенты от MAS, но с большим отрывом проиграл Гонсало Санчесу де Лосадо.
Во время избирательной кампании он призывал к масштабным экономическим и социальным реформам. Одной из тем была высылка из Боливии агентов Управления по борьбе с наркотиками США, в ответ на это посол США в Боливии заяви, что в случае избрания Моралеса помощь США этой стране прекратится.
В 2005 году Моралес снова баллотировался в президенты от MAS и набрал 54% голосов, став первым индейским президентом страны и первым, с 1982 года, президентом получившим большинство на выборах.
В 2009 году за Моралеса проголосовали 64% избирателей, а в 2914 году он набрал 61% голосов. В течение 38 лет он остаётся главой профсоюза производителей коки.
Он принял новую Конституцию, согласно которой часть мест в боливийском конгрессе резервируется за национальными меньшинствами страны, а религия богини земли Пачамамы признаётся официальной религией страны, взамен Римской католической церкви. Хартия также «восстановливала» в Боливии «многонаицональное» государство, управляемое коренными народами страны.
В 2019 году Моралес выиграл выборы, набрав 47,08% голосов, но был свергнут в результате поддержанного США переворота под предлогом того, что Организация американских государств (ОАГ) сочла невозможным проверить достоверность голосования.
ОАГ заявила, что выборы прошли «мирно и упорядоченно», но выразила «глубокую обеспокоенность и удивление резким и трудно объяснимым изменением тенденции предварительных результатов, выявленных после закрытия избирательных участков».
В этом заявлении не было предоставлено никаких конкретных доказательств или данных, но оно было широко поддержано дипломатами и спецслужбами США.
Главной претензией ОАГ стало то, что большая часть голосов за Моралеса появилась ближе к концу подсчёта. Однако причиной этого является боливийская география. Наибольшую поддержку Моралесу оказывают бедные и сельские районы, результаты голосования из которых приходят с запозданием.
«Статистический анализ результатов выборов и подсчета голосов на выборах в Боливии 20 октября не выявил никаких доказательств того, что официальный результат, принёсший президенту Эво Моралесу победу в первом туре, был сфальсифицирован», — говорится в докладе Центра экономических и политических исследований (CEPR). Это заявление де-факто денонсирует претензии ОАГ.
Ещё одним важным моментом является то, что ОАГ была создана в 1948 году антисоциалистическими лидерами из Южной Америки при поддержке правительства США с целью подрыва влияния левых в регионе. Часто ОАГ называют инструментом смены режима и проводником интересов США.
Экономическая ситуация
Сразу после вступления в должность Моралес начал процесс ренационализации нефтяной и газовой промышленности. Увеличение налоговых поступлений позволило Боливии значительно увеличить государственные расходы и золотовалютные резервы страны.
С 2006 года экономика страны стабильно росла на 4,9% в год. Реальный ВВП на душу населения за 13 лет вырос более чем на 50%, что вдвое превышает темпы роста в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, и сегодня в Боливии по-прежнему наблюдается самый высокий рост ВВП на душу населения в Южной Америке.
В соответствии со стратегией развития Боливии, усилия по ускорению экономического роста были сосредоточены на внутреннем рынке. Зафиксировано значительное увеличение потребления домашних хозяйств (в период с 2006 по 2018 годы среднегодовой рост составил 4,7%), валового накопления основного капитала (9,2%) и государственных расходов (5,3%). Экспорт также рос, но несколько медленнее (в среднем 1,9% в год). Фактически, в последние годы, по сравнению с прошлыми, Боливия поддерживает очень высокий уровень государственных инвестиций, причем в среднем инвестиции составляют 21,8% ВВП.
Благодаря новой политике Моралеса, первыми в Боливии преимущества экономического роста ощутили беднейшие слои населения. Уровень бедности снизился с 60% в 2006 году до 35% в 2017 году. Уровень крайней бедности сократился более чем вдвое — с 38% до 15%.
Такой результат был получен в результате крупных государственных расходов и перераспределения богатства. Безработица в Боливии к 2008 году снизилась почти вдвое (с 7,7% до 4,4%), и на её уровень почти не повлиял даже мировой финансовый кризис 2008 года.
При этом минимальная заработная плата увеличилась в три раза на фоне очень низкого уровня инфляции.
Фиксированный обменный курс в сочетании с относительно низкой внутренней инфляцией и постоянным ростом минимальной заработной платы повысили покупательную способность подавляющего большинства граждан Боливии. Каждый год правительство совместно с профсоюзами определяет новый размер заработной платы.
С 2006 до 2018 года реальная заработная плата (с поправкой на инфляцию) увеличилась почти в два с половиной раза — на 140%.
Внутренняя и внешняя политика
Внешняя и внутренняя политика правительства Моралеса долгое время вызывала недовольство США.
В 2008 году Моралес выслал посла США Филиппа Голдберга, обвинив его в антиправительственном заговоре, и приостановил деятельность Управления по борьбе с наркотиками США в Боливии. В 2013 году он также выслал из страны Агентство США по международному развитию (USAID), обвинив его в поддержке оппозиции.
США регулярно обвиняют Моралеса в том, что он почти ничего не делает для борьбы с производством и оборотом кокаина, аргументируя это тем, что Моралес остается главой союза производителей коки и выступает против попыток США вмешиваться во внутреннюю политику Боливии. Но никаких доказательств в подтверждение этих заявлений никогда не приводилось.
На международной арене Боливия Моралеса действовала как независимое государство, часто противодействуя империалистическим интересам США как в Латинской Америке, так и во всём мире. Боливия также была активным членом Боливарианского альянса народов нашей Америки (АЛБА). АЛБА основан на принципах социальной, политической и экономической интеграции стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Название «Боливарианец» относится к идеологии Симона Боливара, лидера борьбы за независимость Южной Америки XIX века, родившегося в Каракасе. АЛБА ассоциируется с социалистическими и социал-демократическими правительствами, желающими консолидировать региональную экономическую интеграцию и противостоять империалистам. Неудивительно, что сразу же после переворота хутна объявила, что Боливия выходит из АЛБА.
Поддержку Моралесу и его правительству оказывают широкие слои населения страны, в особенности сельские жители, а также представители малого и среднего бизнеса.
Его оппонентов возглавляет Карлос Меса (занимавший пост президента в 2003—2005 годах и успешно разрушивший экономику страны) и Жанин Аньес, сенатор от оппозиции, объявившая себя и.о. президента Боливии. Аньес начала свою карьеру в качестве медиа-ведущего и медиа-директора Totalvision. На международной арене их активно поддерживают США и транснациональные корпорации. Внутри страны они опираются на крупный бизнес, людей и молодежь из крупных городов, которые не связывают свое будущее с Боливией как с государством.
Перевёл для читателей блога Алексей Оводков
https://southfront.org/south-america-lithium-triangle-map-update/ – оригинал на английском
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5460415.html