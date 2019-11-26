Триколорная пастораль российской демократии

Во второй половине XIX в., в связи с принятием императором Александром II для России всей византийской символики: черный двуглавый орел на желтом фоне, с 1858 по 1896 год масонский триколор был заменен на черно-желто-белый «гербовый флаг».

А мирные протесты с целью смены режима, охватившие мир в начале XXI в., на Украине почему-то получили созвучное титулу монарха-масона Оранского название «Оранжевая революция».

В ракурсе понимания символики «масонского триколора» для мировой закулисы примечательно то, что Петр I Великий Западник завещал своим потомкам мужского пола жениться на немках. В результате появилась династия «Гольштейн-Готторп-Романовы».

Нерусское имя «триколор» для флага торговых судов Петр I в 1698 г . привез из Великого Посольства в Нидерланды и Англию к первому монарху-масону Вильгельму III Оранскому. «Российский триколор» стал всего лишь другим расположением красной, белой и синей полос первого масонского флага буржуазии Нидерландов.



Николай II под давлением масонов в 1914 г. византийский флаг (черное на желтом) убрал в крыж опять российского триколора.

В феврале 1917 г. буржуазная революция в России с масонского триколора имперскую византийскую символику убрала совсем.





Русский стяг (подо что стягивается войско) времен династии Рюриковичей был красный треугольный (см. картинки летописного лицевого свода).

Большевики в октябре 1917 г. вернули Российской Советской Социалистической Республике красный цвет стяга Святой Руси. При них же русскую церковь возглавил не синод, но опять Патриарх Московский и всея Руси. И столицу они в 1918 г. из Петербурга вернули на Восток в Москву.

от Российской Империи Романовых до Российской Федерации

В 1991 году после самороспуска Союза ССР красная символика «освобождения труда» в России демократического (европейского) выбора была заменена на торговый российский триколор Петра I.

В Новой России солидарность общины была вытеснена правами отдельного человека. Общество из соборного стало гражданским.

Ставка властей на личный интерес (эгоизм) разрушила скрепы, стягивавшие людей в то, что называлось «советский народ».

Крах советской «сверхдержавы» в сознании народа отразился чувством унизительного поражения в «холодной войне» с Западом.

Новые же власти демократического выбора трагедию краха СССР преподнесли как чудесное и радостное освобождение личности от тирании бездушной командно-административной системы.

Однако радость была недолгой. Частной собственностью обзавелись не многие. Не найдя применения способностям в путах олигархического капитала Новой России, творческие люди науки и культуры, спортсмены и активные предприниматели потянулись на Запад. Туда же потекли деньги от экспорта сырья и топлива.

В памяти поколений основанием для преодоления уныния и самоопределения (идентичности) народов России как независимой и самостоятельной цивилизации осталась только победа Советского народа в Великой Отечественной войне с германским нацизмом.

В Отечественной войне сражалась Красная Армия под красным знаменем. А на стороне черной свастики германского нацизма под российским триколором воевала Русская Освободительная Армия (РОА) под командованием перешедшего на сторону врага генерала А.Власова.

Так, в сознании поколений исподволь началась война символов, победителем в которой стал российский триколор партии измены.

У властей Новой России демократического выбора все было бы хорошо с триколорным символом буржуазных свобод, равенства перед законом и масонского братства, если бы знамя либерализма не покосилось в мировом масштабе.



Ярые поборники линейного прогресса из настоящего в будущее лишь с люфтом отклонений: максимально – оптимально – минимально, не заметили перемены космических оснований бытия. На небосводе эру энергий созвездия Рыб с 2003 по 2014 г. окончательно сменила эра энергий созвездия Водолея.



Новые вибрации Космоса все процессы Бытия на земле (суть: обмена веществ, энергии и информации) повергли в кризис. Начались «тектонические процессы глобальной трансформации».

Классическая наука расписалась в полном неумении объяснить происходящее. А сильные мира сего стали удерживать нажитое в индустриальном обществе расширенного воспроизводства капитала масс: массового образования, массовой культуры, массовой армии, массовой информации, массово-демократичесих выборов власти…

Тогда как посвященные в тайные знания «рулевые закулисы», применяя технологии «инкогнито» (без определения свой\чужой) приступили к легендированному слому старого мирового порядка.

Замечательным инструментом слома старого порядка стали «цветные революции» смены политических режимов как-бы мирно ненасильственными средствами. Эти высокие гуманитарные технологии описаны теоретиками и подтверждены практикой.

Органы государсвенной безопасности и действующая власть сосредоточили внимание на заградительном упреждении законом и противодействии силой экстремизму «цветных революций».

Видимые проявления экстремизма на сцене политики отвлекают внимание от невидимых технологий, запускаемых за кулисой.

Эти тайные технологии призыва «царства мертвых» идут от элевсинских мистерий – маскарадов с подменой символов в Древней Греции. Имя этим демоническим технологиям (лат. инферно) сохранившимся в библиотеке Ватикана – сатурналии.

Сатурн – один из древнеримских богов, именем которого названа планета солнечной системы. Соответствует греческому верховному божеству Кроносу.



В мифологии – сыну неба и земли, персонифицирующему настоящее время Хронос (греч. χρόνος ), как длительность. Сатурн – свирепый Хронос, удерживая продление того, что уже есть в настоящем, пожирает своих детей (будущее).

Образ Сатурна пожирающего своих детей в западноевропейской живописи

Пример сатурналии, призывающей смерть для детей, которых породил либерализм в России, и конкретно – «семья Ельцина» – дает венчание крестницы президента Путина В.В. Ксении Собчак.

Паскудное венчание 13.09.19 с катафалком и непристойными танцами инициировало пожирание «долгим государством Путина» (концептуальная статья Суркова В.Ю. от 11.02.19) всех тех, кого породил спецпроект окружения Ельцина с именем «семья» и кто претендует на изменение нынешненго режима либерализма в РФ.

Поклонение Ельцину в Екатеринбурге, информатор от «семьи» Песков и катафалк К. Собчак

Другим примером сатурналии на сакральном уровне связи с миром невидимым, блокирующей выход РФ из объятий либерал-демократии, выступает парад победы на Красной площади 9 мая.

Подмена символов была особенно заметна, когда не только место присутсвия духа победы – твердь мавзолея Ленина – было выгорожено картонными декорациями театра абсурда, но и место маршала победы, принимающего священнодействие парада войск занимал министр обороны в штатском.



Знаки различия войнов – погоны, на параде были заменены нагрудным «погончиком». А торжественный марш завершало шоу с шагистикой и ружейными приемами изображения войнами фигур типа «клумба».

Здесь следует заметить, что когда после победы Красной Армии в 1945 году прошло 72 года, и небосвод сместился на один градус, тогда и срок резонанов вибраций Духа Победы в сердцах поколения победителей закончился.



А театрализованные реконструкции (шоу) парада 07.11.1941 г., выступают ещё одной сатурналией либералов, исподволь дискредитируюущей вступление Сталина в священный союз с народом по военному ритуалу. Хотя весь маскарад шоу с российским триколором выглядит и символично, и патриотично.

Что же делать конкретно для тех, кто на переломе эпох не хочет попасть в технологию призыва смерти ритуалом сатурналии?

Ответ очевиден: необходимо на параде в честь 75-летия победы 09.05.2020 по-новому организовать сакральные знаки и символы:

- Мавзолей Ленина не закрывать декорациями театра абсурда.

- Российски триколор нести после красного Знамени Победы.

- Главе государства без свиты занять сакральный центр Красной площади – круг Лобного места и от туда обратиться к народу.

- Духовенство всех традиционных религий России разместить за Лобным местом перед памятником героям народного ополчения 1612 года Минину и Пожарскому.

- В парадный расчет войск включить коробки казаков.

- В оформлении площади использовать медали «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Если же парад в честь 75-летия победы опять пройдет по схеме тайной сатурналии, то выйти из кризиса по касательной, с малыми издержками, на пути наименьшего сопротивления форс-мажору Третьей мировой войны нового гибридного типа РФ не удасться.

А слащавая триколорная пастораль российской демократии (царства библейского Гога из пределов Севера) будет по пророкам, в срок до 2022 года, сметена штормовой волной «Битва Конца».





Лев Толстой как зеркало Русского Духа

А.П. Девятов





***

.