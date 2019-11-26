Многоскоростное мышление. Александр Волошин. Часть 2

Развитие мышления.



Автор-сказитель – Александр Волошин

Часть 1 – https://youtu.be/ONeRKIjgz00



1. Введение. Различие между эффектами и механизмами.

2. Общее понятие о человеке и представление о сути жизни.

3. Роль мышления в обустройстве жизни.

4. Понятие о необходимости управления мышлением.

5. Понятие о многоскоростном мышлении.

6. Мышление самостоятельное и коллективное по аналогии со стаей птиц.

7. Торможение мышления и информационная перегрузка, как инструменты разрушения природного мышления.

8. Моментальное мышление.

9. Связь скорости мышления и восприятия времени.

10. Событие – ориентированное мышление.

11. Общение между людьми с разной скоростью мышления. Сонастройка.

12. Мышление образами, как технология ускорения мышления.

13. Понятие о механизме судьбы, как способ стабилизации мыслительного процесса. Освобождение от любых страхов.

14. Фильтрация образов, используемых в процессе мышления. Образный ряд.

15. Анализ нынешней образовательной системы с точки зрения образного ряда и многоскоростного мышления.

16. Природное мышление животных и человека. Общение взглядами.

17. Модель общения, основанная на понимании.

18. Выводы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CiQsivz84p0