Многоскоростное мышление. Александр Волошин. Часть 1
Развитие мышления.
Автор-сказитель – Александр Волошин
Часть 2 – https://youtu.be/CiQsivz84p0
1. Введение. Различие между эффектами и механизмами.
2. Общее понятие о человеке и представление о сути жизни.
3. Роль мышления в обустройстве жизни.
4. Понятие о необходимости управления мышлением.
5. Понятие о многоскоростном мышлении.
6. Мышление самостоятельное и коллективное по аналогии со стаей птиц.
7. Торможение мышления и информационная перегрузка, как инструменты разрушения природного мышления.
8. Моментальное мышление.
9. Связь скорости мышления и восприятия времени.
10. Событие – ориентированное мышление.
11. Общение между людьми с разной скоростью мышления. Сонастройка.
12. Мышление образами, как технология ускорения мышления.
13. Понятие о механизме судьбы, как способ стабилизации мыслительного процесса. Освобождение от любых страхов.
14. Фильтрация образов, используемых в процессе мышления. Образный ряд.
15. Анализ нынешней образовательной системы с точки зрения образного ряда и многоскоростного мышления.
16. Природное мышление животных и человека. Общение взглядами.
17. Модель общения, основанная на понимании.
18. Выводы.
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