Воюющие. Молящиеся. Кормящие. Кастовые войны на Руси
Мы хотим порадовать наших симпатичных зрителей откровенным шедевром в исполнении знаменитого писателя, эксперта в области тайных знаний человечества Андрея Зиновьевича Синельникова, который подробно и доходчиво рисует картины прошлого на примерах орденских кастовых союзов.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6e5B7Hiu7z8&list=PLCV_PyyHARWKzkQ1IoheZXCpcbXNswAns&index=30
А ещё крадущие и мозги .бущие.
Это молящиеся так мутируют ))
и кстати за тысячи лет ничего не меняется.
Одни бла-бла-бла пропагандонят и с бла-бла-бла имеют ДЕНЕШКУ.
Это начиная с артистов и другие
Попы,замполиты, ШОУ-мены и даже футболисты.
Другие СЛУЖАТ в полиции или армии или МЧС или гос.чиновники.
Эти НИЧЕГО не создают
А третьи это от работяги до олигарха.
ПАШУТ-СОЗИДАЮТ.
Манипулятивен, как и публикант. )