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Воюющие. Молящиеся. Кормящие. Кастовые войны на Руси

14:53. 25 ноября 2019 74 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

 

Мы хотим порадовать наших симпатичных зрителей откровенным шедевром в исполнении знаменитого писателя, эксперта в области тайных знаний человечества Андрея Зиновьевича Синельникова, который подробно и доходчиво рисует картины прошлого на примерах орденских кастовых союзов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6e5B7Hiu7z8&list=PLCV_PyyHARWKzkQ1IoheZXCpcbXNswAns&index=30

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 6071 4731
    Айва 25 ноября 2019 в 15:00

    А ещё крадущие и мозги .бущие.

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    1
    • 10675 1061
      ХОХОЛАйва 25 ноября 2019 в 15:09

      Это молящиеся так мутируют ))
      и кстати за тысячи лет ничего не меняется.
      Одни бла-бла-бла пропагандонят и с бла-бла-бла имеют ДЕНЕШКУ.
      Это начиная с артистов и другие
      Попы,замполиты, ШОУ-мены и даже футболисты.
      Другие СЛУЖАТ в полиции или армии или МЧС или гос.чиновники.
      Эти НИЧЕГО не создают
      А третьи это от работяги до олигарха.
      ПАШУТ-СОЗИДАЮТ.

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      1
  • 6390 5780
    жора шапов 25 ноября 2019 в 15:07

    Манипулятивен, как и публикант. )

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