Украденная праистория Руси. Как мы стали “деревом без корней”
Почему о древней истории нашей страны нам так мало известно, почему нет изучения и культурного осмысления археологических памятников, возраст которых 6000 лет. Как мы стали “деревом без корней”. Редакция канала День совершила экспедицию к древним сооружениям на Остров Веры.
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Все памятники старше 1000 лет на глубине от 10 метров.