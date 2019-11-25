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Украденная праистория Руси. Как мы стали “деревом без корней”

08:20. 25 ноября 2019 247 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Почему о древней истории нашей страны нам так мало известно, почему нет изучения и культурного осмысления археологических памятников, возраст которых 6000 лет. Как мы стали “деревом без корней”. Редакция канала День совершила экспедицию к древним сооружениям на Остров Веры.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PIqTQd-OlUE

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