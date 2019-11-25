Кубышка москвичей, Китайский Сноуден, Судьба мусора // Галопом по Европам #121
В этом выпуске:
- Правительство удвоило утилизационный сбор на автомобили;
- В банковской кубышке среднего россиянина — 200 тысяч рублей;
- Крупнейший в мире производитель роскоши французская LVMH, принадлежащая олигарху Арно — свекру модели Водяновой, за 12 миллиардов долларов покупает ювелирную компанию Тиффани;
- 2019-й стал рекордным годом по количеству протестов в России;
- Правительство обезглавило экологического оператора;
- В подмосковных Мытищах тем временем жители нескольких деревень продолжают борьбу с нелегальным мусорным полигоном на бывшей совхозной земле;
- Кудрин и Силуанов продолжают спорить по поводу экономического роста в уходящем году;
- Ассанж может не дожить до суда и экстрадиции;
- “Нью-йорк таймс” призвала запретить художника Гогена или по крайней мере ограничить доступ к его работам;
- В президентскую гонку в США включился миллиардер и трехкратный мэр Нью-Йорка Блумберг;
- Началась недельная забастовка английских преподавателей;
- Вашингтон додавил Южную Корею и заставил ее помириться с Японией;
- К Чили, Колумбии и Эквадору присоединяется Перу;
- Генпрокуратура Израиля предъявила обвинения в коррупции Нетаньяху;
- В Австралии обнаружился китайский Сноуден.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам