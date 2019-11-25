Кубышка москвичей, Китайский Сноуден, Судьба мусора // Галопом по Европам #121

В этом выпуске:

- Правительство удвоило утилизационный сбор на автомобили;

- В банковской кубышке среднего россиянина — 200 тысяч рублей;

- Крупнейший в мире производитель роскоши французская LVMH, принадлежащая олигарху Арно — свекру модели Водяновой, за 12 миллиардов долларов покупает ювелирную компанию Тиффани;

- 2019-й стал рекордным годом по количеству протестов в России;

- Правительство обезглавило экологического оператора;

- В подмосковных Мытищах тем временем жители нескольких деревень продолжают борьбу с нелегальным мусорным полигоном на бывшей совхозной земле;

- Кудрин и Силуанов продолжают спорить по поводу экономического роста в уходящем году;

- Ассанж может не дожить до суда и экстрадиции;

- “Нью-йорк таймс” призвала запретить художника Гогена или по крайней мере ограничить доступ к его работам;

- В президентскую гонку в США включился миллиардер и трехкратный мэр Нью-Йорка Блумберг;

- Началась недельная забастовка английских преподавателей;

- Вашингтон додавил Южную Корею и заставил ее помириться с Японией;

- К Чили, Колумбии и Эквадору присоединяется Перу;

- Генпрокуратура Израиля предъявила обвинения в коррупции Нетаньяху;

- В Австралии обнаружился китайский Сноуден.









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c6EcWkHmIV8