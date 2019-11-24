Взгляд инопланетного разума

Сначала предупреждение — на упреждение. В связи с принятием закона о гражданах — средствах массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Предупреждаю: данный материал подготовлен хотя и всего лишь простым гражданином — физическим лицом, но, одновременно, и инопланетным средством массовой информации, выполняющим функции совершенно чуждого нынешней российской власти инопланетного агента.

Сам понимаю, что это предупреждение — уж очень, может быть, еще на полгодика рановато. Но, с другой стороны, материалы теперь публикуются в СМИ так медленно, а новые законы принимаются так быстро, что если не пытаться упредить, то можно и подпасть. Например, подставить себя и СМИ под какой-нибудь совершенно заоблачный штраф…

Теперь, после всех оговорок и публичного признания, что подобное может писать исключительно ставленник инопланетных сил, несколько штрихов к картине происходящего вокруг (глазами инопланетянина, разумеется).

Новости инноваций

В нашем «правовом» и, более того, «социальном» государстве одна из крупных аптечных сетей, в качестве эксперимента, начала отпуск лекарств в кредит. Сумма — до трехсот тысяч рублей. То есть, это не та ситуация, когда просто пробегал мимо, а мелочь на анальгин забыл дома — тут почин явно крупнее. И главное: процентная ставка — 22 процента годовых.

Вопросы? Замечания? Предложения?

Честно говоря, сам удивлен, что вокруг после этой «обнадеживающей» новости так тихо — как будто все именно так, как и надо.

Тогда наивный риторический вопрос: про понятие «кабальная сделка» что-нибудь слышали? А что во всем цивилизованном мире она жестко запрещена? В том числе, запрещена и нашим Гражданским кодексом…

Неужели не очевидно, что взятие кредита с процентной ставкой в 22 (!) процента годовых на покупку лекарства (!) стоимостью в триста тысяч (!) рублей — явная и безусловно кабальная, крайне невыгодная сделка, на которую здравый (то есть, сам не нуждающийся в срочном приеме нормализующих умственную деятельность лекарств) человек может пойти исключительно в условиях крайних вынуждающих обстоятельств? Можно сказать, катаклизма, катастрофы. Например, успешно проведенной «оптимизации» системы здравоохранения…

Спросите: ну и что же, мол, люди и раньше брали в банках кредиты, например, потребительские, а затем шли в аптеку и покупали то же самое лекарство?

Верно. И тем скрывали от общества, правоохранительных и судебных органов принципиальную связь этих событий…

Кстати, вопрос «на засыпку»: под какой процент у нас даются кредиты на то, что власть не на словах, а на деле считает нужным поддерживать — не обращали внимание? Обратите. Например, на покупку нового автомобиля (а это тоже такой метод загнать в кабалу — начитаются страховки, парковки, переплата за топливо, платные дороги и т. п.) — сколько процентная ставка?

От 4 процентов годовых!

С 22 процентами годовых на жизненно важное лекарство сравнили?

Подводим итог. Конкретную кабальную сделку иногда пресечь можно — просто не допустить ее заключения. Точнее, принудить закамуфлировать — заставить развести события по месту и времени так, чтобы кабальность совокупных действий не так бросалась в глаза. Но сам факт появления подобной «услуги» — не свидетельство ли, что наших людей в кабальные условия уже загнали?

И кто же это сделал, уж не инопланетные агенты ли?

Новости доброты и сердечности

Не успели водители, нуждающиеся в получении справки о том, что они не верблюды (не алкоголики, не наркоманы и т. п.), окончательно подавить друг друга в безумных очередях за вожделенными бумагами (в преддверие радикального повышения объема и, главное, стоимости «услуги»), как верховный «гарант» милостиво перенес введение в действие очередной живодерской новации на полгода.

К слову, могу поделиться собственными впечатлениями. Если десять лет назад для получения нового водительского удостоверения мне требовалась лишь справка из районного диспансера о том, что я не состою у них на учете (пятнадцать минут на все), то в этом году пришлось «попотеть». Еще до последней, милостиво теперь перенесенной на будущее новации, мне этим летом пришлось в Питере не один час (!) просидеть в, буквально, безумствовавшей от возмущения очереди за вожделенной справкой. И понятно: один единственный врач принимала вперемежку, в порядке общей очереди, и реальных наркоманов (взрослых мужиков, которых приводили мамы), и ни в чем подобном не замеченных обычных людей, которым нужно всего лишь свидетельство, что они тут ни при чем…

А уж что такое пресловутое (из дефицитной советской торговли) «я одна, а вас здесь много», возрожденное таким образом питерским наркодиспансером, на себе вновь прочувствовали все, кто в тот день в этот абсурд попал: врач совершенно распоясалась и угрожала выражавшим недовольство (к наркотикам точно не имевшим ни малейшего отнощения) … направлением на комиссию.

Но и этого, как выясняется, мало. Надо еще, чтобы все добровольно за свои деньги сдали все возможные анализы. Понятно: уж повышать ВВП — так повышать!

Что ж, тогда примите и мой совет: что скромничать, если уж сдавать анализы, так сдавать. Тем более, что, как говорил герой незабвенного фильма: «Эти жигули — крутятся, крутятся…». В том смысле, что, переиначивая на сегодняшнюю конъюнктуру и видение проблем нашей жизни властями, уж очень много этих автомобилистов развелось — мешают приличным людям ездить. Так давайте сократим, плюс бюджет пополним — введем требование сплошного секвенирования генома каждого, кто претендует на водительские права. За его же деньги, разумеется.

Скажете — маразм?

А сама в принципе идея платной справки о том, что ты не верблюд — не маразм?

Тут уж стоит быть последовательными: либо туда, либо сюда.

Если саму идею платности справки о том, что вы ни при чем, не были, не привлекались, не кололись, — принимаем, то все — мышеловка захлопывается, а алчность хозяев всевозможных подобных мышеловок — лишь нарастает.

Альтернатива: ясное, желательно, на конституционном уровне постулирование, что реализация прав гражданина не может позволять требовать от него обращаться к кому-либо (тем более, к коммерческим структурам) за какими-либо справками. Нужна информация — сами ее и собирайте. Презумпция невиновности (нормальности, непричастности и т. п.) — как фундаментальная ценность.

Но подобный подход, понятно — из инопланетной жизни.

Пока — лишь милостивый перенос «гарантом» экзекуции и печальная покорность масс и их готовность очередную экзекуцию терпеть.

Перспективы экономического «рывка»

Принял тут участие в передаче на радио «Комсомольская правда», посвященной инициативе властей по очередному «амбициозному» плану приватизации. Времени было совсем мало, но что-то донести до аудитории радио удалось. Но вот один пассаж ведущей достоин отдельного обсуждения. Звучало это в точности так: «Давайте примем как аксиому — коррупция есть, все прогнило, точка. Но что делать дальше?». Имея в виду вопрос поставленный ею же ранее: спасет ли приватизация госмонополий российскую экономику?

Не стал тратить на это сравнение и этот образ время на передаче, но сейчас приведу более чем уместную аналогию. Вот есть у нас Иван Иванович — маньяк, педофил, садист и убийца — примем это как аксиому. Точка. Но что делать дальше — как он нашу девочку Машеньку будет лечить?

Надо ли объяснять, что когда ранее точку поставили — так это уже все. Дальнейшие обсуждения — бесполезны. Маньяк и педофил девочку Машеньку лечить не будет, а если ему позволить, если его до нее допустить, то будет совсем не лечить.

Единственное, что, при подобном признании («все прогнило, точка») имеет смысл обсуждать, это как спасти: девочку Машеньку — от маньяка, а страну — от таких правителей.

Но это, повторю, взгляд инопланетного разума.