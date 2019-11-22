Сводки от ополчения Новороссии 22 ноября 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны вооруженных сил Украины не зафиксировано.

Используя договоренности о соблюдении режима тишины, ВСУ совершенствуют свои позиции на границе с участком разведения сил и средств «Первомайск-Золотое», используя при этом инженерную технику.

Так, по данным нашей разведки, на позициях ВСУ вблизи участка разведения в н. п. Золотое-4 отмечается наличие новых траншей и фортификационных сооружений.

Кроме того, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи населённых пунктов.

Так, в н. п. Золотое-4 украинские боевики 72-й бригады разместили одну БМП, два БТР, а также один КрАЗ с установленным в кузове крупнокалиберным пулемётом. Данная информация также подтверждается наблюдателями Миссии ОБСЕ.

Читайте также: Сивохе, призвавшему извиниться перед Донбассом, кое-что напомнили

Вчера, 20 ноября, украинской стороной состоялось открытие моста в н.п. Станица Луганская. Мероприятие прошло как минимум странно хотя бы потому, что оно состоялось ранее назначенного срока, без уведомления нашей стороны и без каких-либо торжественных мероприятий, учитывая, что событие для уставшего от войны народа очень значимое.

Да и не сразу было понятно, что мост стал официально открытым, объект стал достоянием местных жителей только после отъезда Зеленского, который присутствовал не более часа.

Такое срочное открытие моста состоялось, прежде всего, в связи с тревогой Зеленского о возможных провокациях со стороны националистов, которые попросту могли сорвать мероприятие.

Для исключения наращивания сил и средств нацбатов в данном районе, а также невозможности планирования антиправительственных акций с их стороны, Зеленским было принято решение открыть мост без уведомления и ранее установленного срока.

В подтверждение своих слов добавлю, что по данным нашего источника, к приехавшим в ночь на 20 ноября в н. п. Валуйское боевикам ДУК «Правый сектор»* прибыло подкрепление в количестве ещё пяти боевиков. В связи с данными обстоятельствами мы не исключаем проведения ряда провокационных действий со стороны агрессивно настроенных и неуправляемых украинской властью националистов.

Также Зеленский выразил недовольство по поводу развевающихся флагов Украины и ЛНР по разные стороны моста и намекнул, что флаги должны быть одинаковыми, украинскими.

Тем самым, Зеленский дал понять гражданам ЛНР, что у них нет права на самоопределение и, видимо, всё-таки его слова о мирном урегулировании конфликта так и останутся, к сожалению, просто словами…

Читайте также: Доходит до абсурда: каратель отправлял боеприпасы посылкой, мирные жители создают отряды самообороны (+ВИДЕО)

Националистические формирования продолжают наращивать силы и средства на Донбассе. Несмотря на принимаемые меры командованием «ООС» взять неуправляемые банды боевиков под свой контроль, создать все предпосылки для вывода их из зоны боевых действий, несогласные националисты оказывают всяческое сопротивление.

Очередной случай противодействия украинских силовиков с радикалами закончился трагическим исходом для оккупационного командования. Итог — шесть раненных сотрудников Национальной гвардии Украины, четверо из которых находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Эти небоевые потери сотрудники правопорядка понесли в результате попытки задержания группы боевиков «Правого сектора», которые планировали проведение теракта на КПП одного из подразделений 72-й бригады ВСУ.

Также, по имеющейся у нас информации, потери националистов составили двое убитыми и трое ранеными. Командование «ООС» потери среди нацгвардейцев скрыло в связи с тем, что Национальная гвардия не входит в состав ВСУ.

Читайте также: Украинские спецслужбы готовят «реукраинизацию» Донбасса, — МГБ ДНР (ВИДЕО)

Не могу оставить неотмеченным и продолжающееся снижение уровня морально-психологического состояние военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне «ООС».

По информации, полученной от нашего источника в штабе ОТГ «Север», в расположение 46 бригады прибыли сотрудники ВСП для установления причин возгорания столовой палаточного типа, в результате чего ожоги различной степени тяжести получили трое военнослужащих.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что после проведения ужина военнослужащие из состава суточного наряда решили употребить наркотические вещества, после употребления которых стали вести себя неадекватно. При неумелом пользовании газовой горелкой горе-десантник уничтожил полевую столовую.

В связи с отсутствием в подразделении нештатной пожарной команды, за несколько минут место приема пищи выгорело дотла. Помимо расследования обстоятельств возгорания, следственная комиссия также приступила к проверке личного состава бригады на предмет употребления наркотических веществ.

Сегодня в бригаде ожидается прибытие комиссии для проведения медицинского освидетельствования военнослужащих бригады.

Читайте также: Шах и мат: ФСБ обнародовала кадры передачи Украине исправных кораблей (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.