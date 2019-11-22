Герман Аляскинский: почему аборигены США почитают русского святого

Начало пути

Духовная миссия на Кадьяке

Отшельничество и чудеса

Преставление

Почитание

Российская империя владела Аляской всего 135 лет, однако местное население, обращённое русскими в православие, не переменило веру после прихода амерканцев. Сейчас в самом северном штате США насчитывается 87 православных храмов и общин, прихожанами которых являются эскимосы, алеуты и потомки колонистов. Почитают здесь и собственных святых. Один из них – преподобный Герман Аляскинский, стараниями которого было крещено множество туземцев. Миссионер почитается как святой покровитель американского континента.Мирское имя преподобного точно неизвестно – по некоторым данным, его звали Егор Иванович Попов. Родился он или в подмосковном Серпухове, или в Воронежской губернии в 1750-х годах. С 17 лет ушёл в монахи (согласно последним исследованиям, первоначально для того, чтобы избежать воинской службы, которую ему все же пришлось пройти), подвизался в Троице-Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом, затем на Валааме.В 1794 году преподобный Герман в составе группы монахов-миссионеров был отправлен Екатериной Второй на остров Кадьяк, расположенный у побережья Аляски. Там священнослужитель должен был проповедовать Евангелие среди коренных жителей язычников – инуитов и алеутов.Православная миссия на Кадьяке получила называние Гавань святого Павла – преподобный Герман возглавил её в 1807 году. История миссии была далеко не безоблачной. Несмотря на то, что крещение приняли тысячи человек, один из монахов был убит туземцами.Кроме того, миссионеры не поладили с Русско-Американской компанией, которая вершила все дела на острове, спаивая и обирая эскимосов. Иноки же, напротив, стремились к просвещению местного населения – они построили для них школы. Попытки монахов заступаться за инуитов привели к тому, что миссия была свёрнута.Преподобный Герман не присоединился к своим братьям, возвратившимся в Россию, а остался на Аляске. Поселившись в двух верстах от Кадьяка на Еловом Острове, который он назвал Новым Валаамом, отшельник в одиночестве совершал православную практику исихазма – непрерывного молитвенного делания для стяжания благодати. Жил он плодами собственного огорода, работая не покладая рук.В 1819 году в одном из окрестных селений остался сиротой двухлетний Герасим Зырянов – наполовину алеут. Преподобный Герман взял младенца на воспитание. Внешний облик святого и ясность его ума оказывали благотворное воздействие на окружающих, и постепенно к нему потянулись другие ученики. Община разрасталась и вскоре под Германом находилось уже около двух десятков человек. Сплотившись вокруг кельи отшельника, они организовали подобие монастыря.Пользуясь влиянием на руководство Русско-Американской компании, преподобный Герман нередко обращался к нему с ходатайствами за алеутов. Во время эпидемии оспы, занесённой на кораблях из США, он самоотверженно трудился для больных.В памяти людей остался и пример чуда, произошедшего при непосредственном участии преподобного. В одни из годов на острове произошло наводнение, которое грозило затопить его. Герман сотворил молитву и поставил на землю икону – дойдя до неё, вода перестала прибывать. Члены общины были спасены. Всё это, как и глубокий аскетизм отшельника, в самую холодную погоду ходившего лишь в рясе и оленьей кухлянке, укрепляло веру новообращённых туземцев. После общения с монахом обращались к православию и атеистически настроенные русские колонисты, и иноземцы-лютеране.Преподобный Герман скончался 13 (26) декабря 1836 года. В день его смерти жители селения Катань на острове Афогнак увидели в той стороне, где находился остров Еловый, необычный светящийся столб высотой до неба. Другие же видели силуэт человека, возносившегося к облакам. Данные события были поняты туземцами как однозначное свидетельство о смерти преподобного.Чудеса по молитвам преподобного не прекратились после его смерти, а лишь умножились. В 1842 году первый православный епископ Америки святитель Иннокентий попал в страшную бурю, находясь на корабле «Охотск». Перед лицом гибели он обратился мысленно к преставившемуся иноку Герману и попросил о помощи. Уже через 15 минут ветер переменился, и бриг благополучно причалил к берегу.Православные эскимосы и алеуты по сей день видят в преподобном Германе главного молитвенника и заступника (сам он называл себя «нижайшим слугой» северных народов). Он широко почитался еще до официальной канонизации в 1960 году. В РПЦ Герман Аляскинский был прославлен в сонме Сибирских святых в 1984 году. Помимо православной церкви, преподобного Германа чтут и в Епископальной церкви США.С именем также святого связана деятельность известного американского иеромонаха и духовного писателя Серафима Роуза, который основал в штате Калифорния Монастырь Преподобного Германа Аляскинского – значимый православный миссионерский центр на западном побережье Соединённых штатов.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9444010.html