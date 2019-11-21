Интересная схемка по исчислению времени жизни Адама и его потомков (часть).

...Для многих мужчин такая схемка ведь тоже удобна, потому... ведь это может дать интересный срез мнений, позволит уловить...от всепоглощающей матери вышеперечисленные интереснейшие дела никогда так ..., никогда не будут интереснейшими, не станут действительно ...
...изделий и механизмов. А самое интересное, никто не представляет, для... это постоянное макро-микро. Схемка то одна. А её ... они не совпадаютrus_darislav: Интересная картинка в книге 1705 года...внутри больших шаров, это вообще интересно! Для приведения в рабочее ...
...суперэкологичном хайтехе” и всякие хорошие схемки типа “пусть каждый простой техасский... маршрутизации трафика между ними. Интересным также будет удержание спутников на... с другими спутниками, сильно интересна проблема охлаждения передатчиков такой мощности...
... геополитических триумфаторов. В этой нехитрой схемке венгерские события принято брать в... Гетлл вышел на свободу[5].Интересно, чем были заняты его подопечные... стороны тов. Ракоши»[13].Видимо, интереснее было заниматься фабрикацией подобных процессов...
... десять, над физикой был поставлен интересный эксперимент. Были предъявлены десятки (!) экспериментальных... с распадом мю-мезона, аналогичная схемка не вполне сработала: одного нейтрино...]. И тут мы подходим к интересному вопросу. Ребёнок-то сможет убедиться...
И тут у меня каверзная мысль возникает – а не являются ли потомки Адама одним из пантеонов тех самых Богов?
Этак можно придумать потомков Кибальчиша а потом схемки рисовать.))
Займитесь кот.
Новая славянская религия.
Мы все славяне и потомки Кибальчиша а значит богоизбранные святые и знакокачественные ))
Сверхдуховные есс-но ))
Кстати памятник ему уже стоит.
Есть где молиться
https://pbs.twimg.com/media/Dj3Q7fsX0AY6Oua.jpg:large
Это ты погорячился… У этих “потомков” один бог – Иегова…
Вы снова торопитесь с выводами. Я ищу ответы, а не сужу кто есть кто.
Разобрались бы сначала с датировкой, а потом уже диаграммы строили.
…Итого, Потоп был 5231 лет назад. Или в 3212 году до н.э…
По данным из “повести временных лет”.
Смотрю я на английское написание Сифа и все читаю – Сет. А Сет – Бог Египта.