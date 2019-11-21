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Интересная схемка по исчислению времени жизни Адама и его потомков (часть).

16:39. 21 ноября 2019 185 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

World History Timeline 1

Источник: http://photos1.blogger.com/blogger/6573/1957/1600/WorldHistoryTimeline1.gif

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