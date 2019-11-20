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Горбачёв ответил на слова Путина о распаде СССР

22:14. 20 ноября 2019 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Горбачёв ответил на слова Путина о распаде СССР | Русская весна

Бывший советский лидер Михаил Горбачев прокомментировал слова Владимира Путина о причинах распада СССР.

Ранее Путин на инвестфоруме «Россия зовет!» заявил, что распад Советского Союза не был связан с ростом национализма в Прибалтике, а произошел из-за неэффективной экономической политики.

«Нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы», — заявил Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать высказывания российского лидера.

По его словам, у союзных республик возникло «свое государственное понимание и с этим надо было считаться». Однако это не всегда учитывалось, констатировал политик.

«Надо было усовершенствовать отношения внутри Союза. Возьмите и прочитайте последнее, что было написано и опубликовано где-то в декабре, по-моему, о том, каким должен быть новый Союз. Это было разработано комиссией, которую я возглавлял и которая много сил положила, чтобы все утрясти», — добавил бывший советский лидер.

Он полагает, что сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог.

«Не надо нагромождать ни с той стороны, ни с другой. Надо помнить историю нашу, она общая. И мы защищали ее вместе, и сейчас можем и должны вести дела», — заключил Михаил Горбачев.

Ранее в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» политик высказал убежденность в том, что целостность СССР можно было сохранить, а новый Союз отвечал бы интересам всех республик. Он отмечает, что решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1574277269

Метки: Новости

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