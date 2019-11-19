Сельский житель взял миллионные кредиты, чтобы спасти легендарный теплоход

Ну а теперь о теплоходе. И о его легендарности

А потом наступили 90-е

Ремонт века

Иван Южаков, житель села Иогач в республике Алтай – один из тех мужиков, у кого душа нараспашку – которые вечно спасают Россию-матушку от разных напастей, вечно горят какими-то сумасшедшими проектами. Сейчас вот, к примеру, Иван вынашивает идею построить сказочный замок на горе с настоящими рыцарями и принцессами, чтобы радовать местную детвору и туристов развлекать.А почему бы и нет? Тем более в предыдущем сумасшедшем проекте – воскрешении легендарного теплохода «Пионер Алтая» – поставлена жирная точка, кредиты, взятые на его реконструкцию, выплачены. Сумма же была взята изрядная – 40 миллионов рублей, поэтому гордиться явно есть чем.Иван признается:- Наконец-то выдохнул, начал себе дом строить.Шутит что ли? Теплоход есть, о замке мечтает, а дома нет?- Да, стыдно сказать! Жил до сих пор в насыпной времянке! Но теперь все, строю дом – хороший, кирпичный. Это будет генеральной репетицией замка, – говорит Иван.И по лицу молодого мужчины видно – этот точно не отступит от своей идеи. Будет и дом, и замок, и все остальное, что в голову ему втемяшится.С момента воскрешения теплохода «Пионер Алтая» прошло 5 лет. Сейчас его называют легендой Телецкого озера. Как и в советские времена, каждое лето судно бороздит гладь озера и мало кто из современников догадывается, какой нелегкий путь ему пришлось преодолеть, чтобы в буквальном смысле остаться на плаву.Жизнь на Алтае для первого телецкого теплохода сразу началась непросто. Чтобы попасть в воды самого большого озера Республики ему пришлось добираться из Москвы водным путем. «Но как? – удивляются многие, – ведь Бия у берегов Телецкого бурная и порожистая».Это была целая операция. Отправившись в 1967 из Московского пароходства в путь по рекам, каналам и морям Ледовитого океана, он достиг Барнаула. На зиму его оставили здесь на Оби. А весной, пока реки полные, судно максимально разгрузили от оборудования и вновь отправили в путь. Впереди ждали 50 км горной порожистой Бии против течения. В некоторых местах теплоход приходилось тянуть тросами на тракторах, где-то – подкапывать речное дно, где-то – разбирать мосты. До места назначения судно прибыло в 1968 году. Позже по примеру «Пионера Алтая» на озеро доставили второй теплоход «Яков Баляев». Подобные подвиги были возможны только в советское время и вряд ли повторятся вновь.Много лет теплоход радовал туристов, а для жителей близлежащих сел, Иогача и Артыбаша, «Пионер Алтая» был символом Телецкого, без которого озеро казалось немыслимым. Иван Южаков вместе с другими мальчишками излазил теплоход вдоль и поперек. С него ребетня ныряла в озеро, его они видели на рассвете, с ним встречали закат. И кто знает, какие мечты были бы у этих деревенских пацанов, если бы у них не было белоснежного железного спутника, овеянного духом романтики и свободы горного озера.И вместе с лихолетьем пришла эпоха забвения туризма и романтизма. В 92-м «Пионер Алтая» вернулся из своего последнего плавания и его забросили. Проржавев насквозь, с выбитыми глазницами-иллюминаторами вместе с «Яковом Баляевым» 17 лет он пролежал на берегу. Состояние теплоходов достигло такого уровня, что об их восстановлении уже и речи не было, «Якова Баляева» отправили на металлолом, «Пионера Алтая» ждала та же участь. Прежде, чем его приобрел Южаков, судно сменило несколько хозяев. Но каждый раз владельцы судна подсчитывали рентабельность его восстановления и отказывались от проекта. А вот Иван считать не стал, просто купил и все.- А что делать-то было? Оставить его, чтобы он не ходил? Распилить на металлолом? Нельзя было. Для меня это неприемлемо. Нельзя обижать теплоходы, – вот так объяснил свой поступок Иван.И, думаете односельчане ему покрутили пальцем у виска и бросили одного с этой идеей? Вовсе нет, друзья, знакомые, близкие поддержали мужчину. Потому что все они чувствовали – нельзя иначе.- Взял кредиты в разных банках. Помогали деньгами друзья-односельчане. Были и такие, кто отложил на машину и говорил: «Когда будут деньги – отдашь. Не будут – не отдашь». Это настоящие друзья! – удивляет Иван.За 5 лет реставрации в теплоход было вложено около 40 млн. рублей. Вначале Иван хотел его сохранить только как память: подшаманил, навел лоск, обустроил внутри кафе, сделал музей Телецкого озера. То, что судно должно встать на воду подсказала сама природа – на Алтае случилось половодье и стоявший на берегу теплоход внезапно закачался на волнах. Проходящие мимо туристы стали спрашивать – можно ли на нем покататься. Иван решил, что нужно и начал ремонт века.По большому счету от корабля остался один корпус, поэтому реставрация предстояла глобальная. По сути это было строительство нового корабля в теле «Пионера», около 80% нужно было восстановить или поставить заново. Комплектующие заказывали по всему миру – от Западной Европы до Китая и Японии. А вот с двигателями возникла проблема, такие уже много лет не выпускали. Но поймав за руку первого попавшегося мужика в новосибирском речном порту, Иван вышел на механика, который продавал как раз то, что ему нужно. Тут в самую впору вспомнить про провидение. Оказалось, что именно этот механик в начале 90-х снимал двигатели с «Пионера Алтая»!В сентябре 2013 года теплоход совершил свой первый технический рейс, а летом 2014-го принял на борт первых пассажиров после своего воскрешения.Сегодня «Пионер Алтая» – единственный на Телецком озере пассажирский теплоход, специально предназначенный для озерных прогулок и экскурсий и судно, которое ходит по расписанию. В благодарность за поддержку Иван Южаков сделал для жителей Артыбаша и Иогача прогулки на теплоходе бесплатными. Сельских детей Республики он тоже катает бесплатно.Рентабельность проекта Южаков по-прежнему отказывается просчитывать, говорит:- Я, по сути, не бизнесмен, я просто занимаюсь тем, чем мне нравится, прибыль никогда во главе не стояла. В мире не хватает романтических идей. Все плоско, банально – купил-продал. Мне это не нравится.В 1964 году был построен теплоход «Пионер Алтая» Московским судостроительным заводом.В 1968 году корабль впервые вышел в рейс на Телецком озере.40 метров – длина теплохода «Пионер Алтая».Свыше 200 человек участвовали в процессе восстановления «Пионера».На замене дна в течение 2 месяцев работали 3 бригады портовых сварщиков со специальными допусками, всего около 60 сварных.На замену днища теплохода потребовалось 12 тонн судовой стали, ее заказывали в Новокузнецке и готовили «под заказ» специально для «Пионера».В 2014 году возрожденный «Пионер Алтая» принял первых туристов на борту.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9434123.html