Главная » Новости Украины и Новороссии

А Боинг-то кто сбил?

16:51. 18 ноября 2019 209 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Комсомольская Правда @ Александр Коц

Военкор «КП» — об очередной публикации международной следственной группы по авиакатастрофе в Донбассе

«Международная следственная группа по Боингу МН17 опубликовала новые доказательства причастности России к крушению малайзийского лайнера» — пестрят различные СМИ сенсационными заголовками. Эта официальная структура, в которую входят представители Нидерландов,  Малайзии,  Бельгии,  Австралии и Украины, напомню, была создана для того, чтобы докопаться до истины: что же произошло в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Ответить на вопрос: кто атаковал гражданский борт и стал виновником гибели 298 человек?

И вот сегодня МСГ выдает очередную порцию свидетельств, публикуя материалы прослушки телефонов различных донбасских ополченцев и политиков. Время действия — лето 2014 года. Тут вам и переговоры по поводу конфликта между различными полевыми командирами (что, безусловно, секрет Полишенеля), и разговоры между экс-главой ДНР Александром Бородаем и Владиславом Сурковым о текущем положении дел в республике, и упоминание так любимых на Западе аббревиатур из трех букв, которые курируют те или иные отряды ополчения…

Я не знаю, настоящие это прослушки или состряпанные в СБУ фейки. Может так, а может и этак. Но в опубликованных в четверг аудиозаписях нет одного - хоть малейшего упоминания о рейсе МН17.

Понимаете? Международная следственная группа, расследующая катастрофу Боинга в Донбассе, публикует прослушки, никакого отношения не имеющие, собственно, к самой катастрофе. Как сову на глобус, она натягивают какой-то очень далекий информационный повод. Но ни одна секунда из опубликованного не проливает свет на причины крушений МН17.

Зачем же МСГ выкладывает материалы, выходящие за рамки их профессионального интереса? Ведь они не причину конфликта в Донбассе расследуют. Международная группа следователей превращается в инструмент влияния в чьих-то руках. А цели могут быть самые разные. От подогревания необходимого градуса напряжения в украинском обществе — той его части, что не согласна с мирным урегулированием, — до попытки сорвать призрачно замаячившую на горизонте встречу нормандской четверки. Дескать, поглядите, Владимир Александрович, с кем вы собираетесь договариваться, народ не оценит. Можно подумать, распродажу земли он оценит.

Все это, конечно, не повышает доверия к следственной группе, которая до сих пор убедительно не ответила на главный вопрос: кто Боинг-то сбил? На вашем ютьюб-канале я бы с большим интересом послушал расшифровку черных ящиков, которая засекречена вот уже более пяти лет.

Источник: https://nstarikov.ru/a-boing-to-kto-sbil-110471

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ю.И. Мухин. Кто сбил малайзийский «Боинг»? Провокация века
...вопрос только в том, кто сбил. Но сегодня в США ...были обломки самолета — малайзийского «Боинга 777» авиакомпании «Malaysia Airlines..., что ополчение Донбасса сбило малайзийский «Боинг 777» ракетой зенитного...Бука». Но если бы «Боинг» сбили ополченцы, то надо ли...
"Боинг." Был еще один самолет
...livejournal.com/1676376.html -"Боинг" был сбит украинским ...на тему того кто и зачем сбил малазийский "Боинг" уже не... одновременно с малазийским "Боингом"? Кто его сбил?2. Из какого ...сбит тот самолет, который сбил "Боинг", как утверждается в расшифровке?...
Дебаты Стрелков-Навальный: жвачка вместо драки
... запятнать офицерскую честь. — А Боинг кто сбил? — Ополчение сбить Боинг не могло от слова... Меркель и Макрон, а ты кто такой?» — Савченко поставила на место...
Летучий голландец из ЦРУ
... версии – Боинг сбила хунта своими истребителями, и Боинг сбили ополченцы противозенитным ракетным...недебильно-нефантастической версии – кто его Буком сбил, становясь пособниками преступников...Поэтому не правы те, кто перпендикулярность плоскости места разрыва...
США КАК ПРОФЕССИОНАЛЫ-ФОКУСНИКИ (ОКОНЧАНИЕ)
... в результате мощного взрыва». А кто бы сомневался, что «подтвердят»?...на канале, который сомневается, что Боинг сбили ополченцы, ХОТЯ ВСЕ СМИ МИРА...обсуждением недебильно-нефантастической версии – кто его Буком сбил, становясь пособниками преступников. ...
Атака Боинга истребителем. Правда или подделка?
...включая просто описку того, кто писал текст. Вывод. ... временем, когда сбили самолет (его сбили около UTC 13...планом. Т.е. кто-то кто столь старательно подделывает фотографии...доказательства» фейковости фотографии атаки Боинга истребителем… Напомню, что из...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)