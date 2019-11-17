Главная » Видео, Славянская музыка, Творчество

Хелена Фишер поёт русские песни. Германия.

21:28. 17 ноября 2019 146 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/Hh97gHUjskM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Этническая чистота и расовое предательство
... для расово чистых народов, как русский - расовая чистота. Таким образом, народ... народы, не в последнюю очередь русский (потому и вымирают), то получается...
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ
... у тех, кто выкачивает из русской земли наши природные ресурсы. Зарплата... для мирового правительства отрасли нашего русского хозяйства, которые обязаны умереть вместе...
Сталин. Вспоминаем вместе
В современной истории России нет более известного человека, чем Иосиф Сталин. Вокруг него не умолкают споры, а оценки его деятельности диаметрально противоположны. Нет политика, которому бы приписывали столько не сказанных им слов и фраз. Нет ...
МИРОПОНИМАНИЕ РАСЫ ВЕЛИКОЙ
...очевиден, но потому и русские люди должны решать свои ...и неделимым авторитетом здесь является русский народ, потомок Расы Великой.... Так, многие древние русские обычаи и традиции построены ... и другие глубинные особенности русской души невозможно найти в ...
У русских были дела поважнее...
... по случаю приближающейся даты.У русских были дела поважнее...В эти... Великая октябрьская социалистическая революция. Простые русские люди своими руками делали историю... нам, что у нас, у русских, были дела поважнее, намного поважнее...
Мы забыли свое величие, мужество и величайший в истории человечества подвиг
... Гитлер не уничтожил 100 миллионов русских, как планировал, а уж без..., пока за их свободу миллионы русских проливали кровь, вообще не имеют...

7 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)