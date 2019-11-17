Хелена Фишер поёт русские песни. Германия.

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Если человек отрекается от себя, от своих страстей и от любых душевных или телесных привязанностей ради Бога, то Бог сам начинает заботиться о нем, посылая ему свыше естественную помощь и укрепляя его своей благодатью.
Сиськи какие то нетронутые.
Японки катюшу лучче поют-))) https://www.youtube.com/watch?v=Aokjfq3ze7I
У немцев есть одна особенность. Все песни они поют с размерностью одна вторая.
Известная в Германии тётка. Популярна как у нас долбаный румын Киркоров.
Вот почему ТАМ в Германии любят русские и действительно красивые песни.
А наш народ любит всякое овно
https://www.youtube.com/watch?v=tSgizzkkbh0&feature=emb_logo
Так шнур и поет для той категории народца что любит всякое овно типа шнура.)))Так сказать в морду им плюнул,а они и подпевают радуясь.)))
В Минске специальные работники попросили Шнура не петь матом.
Он согласился, и вышел на сцену в трусах.
Согласен.