Сводки от ополчения Новороссии 17 ноября 2019
- 18:29 Радикалы призывают саботировать отвод войск в Донбассе.
- 17:45 ВСУ на своих позициях на Донбассе подняли флаги США (ФОТО).
- 15:14 Огнём ВСУ повреждён дом под Донецком (ФОТО).
- 12:46 Служу Республике. Что происходит сегодня в Золотом? Выпуск от 17.11.2019.
- 04:00 Иностранные пособники карателей прибыли на Донбасс — Запад в деле: сводка ЛНР (ВИДЕО).
Радикалы призывают саботировать отвод войск в Донбассе
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ВСУ на своих позициях на Донбассе подняли флаги США (ФОТО)
Оккупационные силы ВСУ вывесили флаги США на своих позициях неподалеку от села Крымское и поселка городского типа Мироновский.
Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«На фоне продолжающихся противоречий в США между президентом и политическими силами в решении вопроса, касающегося возобновления военной помощи Украине, особо одаренные командиры бригад ВСУ не придумали ничего умнее, как вывесить американские флаги на своих позициях.
Так, 16 ноября, „патриоты Украины” командиры 14-й и 59-й бригад Войченко и Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе н. п. Крымское и Мироновский. Такими действиями недальновидные украинские полководцы пытаются всеми правдами и неправдами обратить внимание своих покровителей и дать им понять, что целиком и полностью готовы на все ради подачки с барской руки.
Но если хотя бы немного эти горе-командиры помнили из школьной программы такой предмет, как история, то знали бы, что вывешенный флаг того или иного государства на участке местности или объекте символизирует их принадлежность именно тому государству, флаг которого развивается над ними….
Такими действиями украинские командиры открыто демонстрируют, под чьим руководством и всесторонней поддержке ведется война на Донбассе, а также кому именно выгоден вооруженный конфликт на востоке европейского континента.
Также стоит обратить внимание на тот факт, что флаги были вывешены накануне приезда американского журналиста Хоффмана Вэйна из авторитетного американского издания „New York Times”, который прибыл для работы в бригадах, входящих в оперативно-тактическую группировку „Север” украинских вооруженных формирований. Тем самым Войченко и Шаповалов надеялись, что их старания не останутся незамеченными американским корреспондентом и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине».
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Огнём ВСУ повреждён дом под Донецком (ФОТО)
Как сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК:
Сегодня в 12:15 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны н. п. Красногоровка в направлении н. п. Старомихайловка с применением БМП-1, АГС, крупнокалиберного и стрелкового вооружения.
В результате обстрела зафиксировано повреждение несущей стены жилого дома по адресу ул. Фрунзе, д. 14.
Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Более подробная информация уточняется.
Напомним, вчера в 13:15 украинские оккупанты в очередной раз обстреляли Горловку в районе поселка шахты 6/7. В результате обстрела повреждения получила хозяйственная постройка и жилой дом. Фотографии повреждений показывает американский журналист Патрик Ланкастер.
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Служу Республике. Что происходит сегодня в Золотом? Выпуск от 17.11.2019
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Иностранные пособники карателей прибыли на Донбасс — Запад в деле: сводка ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано. ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику в районах населенных пунктов, тем самым подвергая опасности мирных жителей.
В районе н. п. Рубежное отмечается наличие двух зенитных ракетных комплексов 9K35 «Стрела-10». В районах н. п. Попасная и Золотое-2 отмечается наличие двух единиц БМП.
Данная информация также подтверждается наблюдателями СММ ОБСЕ.
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Командование «ООС» продолжает использовать подконтрольные СМИ для подготовки постановочных материалов в целях обвинения НМ ЛНР в выдуманных провокациях и обстрелах.
Так, по данным нашего источника, с 12 по 14 ноября на позициях 59 отдельной мотопехотной бригады в районе н.п. Светлодарск и Луганское отмечалась работа журналистов телеканалов «112», «News One» и «IСТV», а также корреспондентов западных информационных агентств «France Press» и «The New York Times».
Уточняется, что координировал работу СМИ офицер 74 центра информационно-психологических операций.
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На фоне нестабильности процесса принятия решения по продолжению оказания военной помощи Украине со стороны США, военно-политическое руководство Незалежной принимает отчаянные попытки для положительного решения данного вопроса.
Так, в ВСУ активно продолжаются расследования по фактам хищений ранее предоставленного США вооружения и военной техники.
По информации, полученной от нашего источника в штабе «ООС», с 13 ноября в подразделениях 46 отдельной десантно-штурмовой бригады отмечается работа комиссии ОТГ «Север», цель — проведение инвентаризации вооружения и военной техники и боеприпасов, в том числе приборов ночного видения, поставленных в ВСУ в рамках международной военно-технической помощи.
Стоит отметить, что за несколько дней работы члены комиссии в своих актах отразили недостачу вооружения на общую сумму более 800 тысяч гривен. Командир бригады Котенко и его заместитель по вооружению вызваны в штаб ОТГ «Север» для дачи объяснений.
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Морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ в зоне «ООС» остаётся на низком уровне, вследствие чего резко растет количество фактов самовольного оставления части.
С 12 по 15 ноября в подразделениях 59 отдельной мотопехотной бригады отмечена работа сотрудников ВСП и военной комендатуры по проверке наличия личного состава.
В результате проверки выявлено двадцать два случая самовольного оставления части военнослужащими бригады, о которых докладов в вышестоящий штаб от командования бригады не поступало.
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