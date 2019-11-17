Сводки от ополчения Новороссии 17 ноября 2019

Оккупационные силы ВСУ вывесили флаги США на своих позициях неподалеку от села Крымское и поселка городского типа Мироновский.

Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«На фоне продолжающихся противоречий в США между президентом и политическими силами в решении вопроса, касающегося возобновления военной помощи Украине, особо одаренные командиры бригад ВСУ не придумали ничего умнее, как вывесить американские флаги на своих позициях.

Так, 16 ноября, „патриоты Украины” командиры 14-й и 59-й бригад Войченко и Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе н. п. Крымское и Мироновский. Такими действиями недальновидные украинские полководцы пытаются всеми правдами и неправдами обратить внимание своих покровителей и дать им понять, что целиком и полностью готовы на все ради подачки с барской руки.

Но если хотя бы немного эти горе-командиры помнили из школьной программы такой предмет, как история, то знали бы, что вывешенный флаг того или иного государства на участке местности или объекте символизирует их принадлежность именно тому государству, флаг которого развивается над ними….

Такими действиями украинские командиры открыто демонстрируют, под чьим руководством и всесторонней поддержке ведется война на Донбассе, а также кому именно выгоден вооруженный конфликт на востоке европейского континента.

Также стоит обратить внимание на тот факт, что флаги были вывешены накануне приезда американского журналиста Хоффмана Вэйна из авторитетного американского издания „New York Times”, который прибыл для работы в бригадах, входящих в оперативно-тактическую группировку „Север” украинских вооруженных формирований. Тем самым Войченко и Шаповалов надеялись, что их старания не останутся незамеченными американским корреспондентом и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине».

Читайте также: Почему Донецк будет развиваться, а Западная Украина — нет? (ВИДЕО)