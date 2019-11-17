Памяти профессора МПГУ А.В.Пыжикова. “Хроники революции. Март 1917 года”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lZNJQUv47jA
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Люди лучше всего умеют хранить камни и металлы, менее – растения, ещё менее – животных и всего меньше – человека.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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