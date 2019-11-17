Oклевeтанныe 30-e. Советское чудо, которого могло не быть. Николай Сапелкин

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Историк Николай Сапелкин о значении выбора, который был сделан в конце 20х годов прошлого века. Как создавалась программа грандиозных преобразований и какой путь прошёл СССР за десять решающих лет.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L60tytQ-xhM