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Oклевeтанныe 30-e. Советское чудо, которого могло не быть. Николай Сапелкин

22:28. 17 ноября 2019 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Историк Николай Сапелкин о значении выбора, который был сделан в конце 20х годов прошлого века. Как создавалась программа грандиозных преобразований и какой путь прошёл СССР за десять решающих лет.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L60tytQ-xhM

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