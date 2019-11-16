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Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2019

09:50. 16 ноября 2019 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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ВАЖНО: Нацисты в Золотом получили оружие и боеприпасы

ВАЖНО: Нацисты в Золотом получили оружие и боеприпасы | Русская весна

Украинские нацисты, находящиеся на участке разведения сторон Золотого, получили оружие и боеприпасы для проведения провокационных обстрелов территории Луганской Народной Республики и подконтрольной Киеву части Луганщины.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что, вопреки заявлениям Киева о выводе националистических формирований из зоны разведения сил и средств в районе Золотого, радикалы «Азова» и «Гражданского корпуса» продолжают укреплять позиции в демилитаризованной зоне.

«По свидетельству мирных жителей, проживающих в Золотом-4, на текущей неделе численность боевиков, находящихся на оставленных ВСУ позициях, существенно возросла. Кроме того, в среду у домов, где разместилась группа националистов, отмечено прибытие двух легковых автомобилей, из которых представителями бандформирования перегружались ящики зелёного цвета в количестве до десяти штук.

Сопоставляя информацию от источников в штабе “ООС” о готовящихся провокациях с использованием вооружения с наблюдениями местных жителей, можно предположить, что националистам доставлено оружие и боекомплект к нему, которые впоследствии будут использованы для совершения обстрелов как нашей территории, так и территории, временно оккупированной киевскими карателями.

Ввиду вышеизложенного, мы требуем от наблюдателей миссии ОБСЕ провести мониторинг участка разведения в кратчайшие сроки с целью предотвращения срыва процесса мирного урегулирования конфликта.

В свою очередь, Народная милиция готова пресечь любые провокационные действия со стороны националистических бандформирований и принять самые жёсткие меры для защиты граждан нашей Республики», — заявил официальный представитель Народной милиции Осадчий.

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