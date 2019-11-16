Главная » Политика, События

Авторские новости 16.11.2019

09:34. 16 ноября 2019 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В благовещенском колледже 19-летний студент устроил стрельбу

В благовещенском колледже 19-летний студент устроил стрельбу. В результате погибли два человека, включая самого стрелка, трое получили ранения.

Анатолий Вассерман: «К сожалению, полностью побороть нервные срывы в обозримом будущем вряд ли удастся. Вопрос только в том, можем ли мы ради предотвращения последствий этих взрывов допустить ужесточение обстановки в стране, которое способно породить последствия куда серьезней. На мой взгляд, в Российской Федерации сейчас более-мене сбалансированы свобода и безопасность. И резкие рывки в любую сторону нежелательны», – подчеркнул Анатолий Вассерман, общаясь с НСН.

В России одобрили новые правила конфискации имущества

Конституционный суд России узаконил изъятие имущества не только у чиновников и их родственников, а также их друзей или знакомых обвиняемых.

Анатолий Вассерман: «Есть у американцев хорошая фраза: преступление не окупается. Есть даже Нобелевская по экономике, данная именно за то, что исследователь четко установил: пока преступление не окупается, преступлений становится гораздо меньше. Пока есть шанс укрыть имущества и после отсидки пользоваться плодами преступления, преступления будут плодиться», – заявил он НСН.

Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира

Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира. По данным Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», на первом месте расположилась Литва. Следом расположились Австрия и Франция. Россия оказалась на седьмой позиции рейтинга.

Анатолий Вассерман: «Извините, не верю. До недавнего времени у нас все спиртосодержащие жидкости бытового назначения считались в одной графе с алкоголем для питьевого назначения. Сейчас в статистике понемногу наводят порядок и когда разберутся со всеми подобными «фокусами», я думаю, мы спустимся на 12-15 место», – отметил Анатолий Вассерман в эфире НСН.

Источник: https://vassermans.ru/com/avtorskie-novosti-16-11-2019/

Метки: алкоголь, комментарий, пьющие, рейтинг пьющих стран

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 14 октября 2016
...: rusvesna.su Богородица Донецкая Авторская съемка военкора команды News Front...безопасности», — цитирует Порошенко РИА Новости. Однако, президент Украины забыл ...Порошенко неразрешимые противоречия. © РИА Новости. Стрингер Губернатор Днепропетровской области ...
Новости Украины и Новороссии 09 марта 2016
...в детский онкогематологический центр подарки Авторская съемка военкора команды News ... Источник: news-front.info Последние новости: заседание контактной группы ожидается 11...В докладе отмечается, что "тревожные новости" о приостановке соцвыплат поступили через...
Новости Украины и Новороссии 28 февраля 2017
..., целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На ...Плотницкий блефуют, а организаторы блокады новость встретили с радостью. «Паника...с международным законодательством, пишет РИА Новости. Согласно утвержденному графику, в...
Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2015
... Крыма. 18:15 Срочные новости: украинские силовики штурмуют участников ... Источник: dnr-news.com Срочные новости: украинские силовики штурмуют участников блокады...последствий обстрелов Донецка украинскими карателями Авторская съемка военкора команды News ...
Новости Украины и Новороссии 04 мая 2016
... добавил глава ДНР, передает РИА новости. К оглавлению | Источник: news...гражданства», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-...прекратилась война на Донбассе? Авторская съемка военкора команды News ...заявил во вторник РИА Новости директор и глава правления ...
Новости Украины и Новороссии 18 декабря 2015
...программе и не изучаем украинский Авторская съемка военкора команды News ... домов», – передает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на совместное заявление...представителей Правого сектора, сообщает портал «Новости Донбасса». Работники СБУ, Национальной ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)