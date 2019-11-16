Авторские новости 16.11.2019

В благовещенском колледже 19-летний студент устроил стрельбу

В благовещенском колледже 19-летний студент устроил стрельбу. В результате погибли два человека, включая самого стрелка, трое получили ранения.

Анатолий Вассерман: «К сожалению, полностью побороть нервные срывы в обозримом будущем вряд ли удастся. Вопрос только в том, можем ли мы ради предотвращения последствий этих взрывов допустить ужесточение обстановки в стране, которое способно породить последствия куда серьезней. На мой взгляд, в Российской Федерации сейчас более-мене сбалансированы свобода и безопасность. И резкие рывки в любую сторону нежелательны», – подчеркнул Анатолий Вассерман, общаясь с НСН.

В России одобрили новые правила конфискации имущества

Конституционный суд России узаконил изъятие имущества не только у чиновников и их родственников, а также их друзей или знакомых обвиняемых.

Анатолий Вассерман: «Есть у американцев хорошая фраза: преступление не окупается. Есть даже Нобелевская по экономике, данная именно за то, что исследователь четко установил: пока преступление не окупается, преступлений становится гораздо меньше. Пока есть шанс укрыть имущества и после отсидки пользоваться плодами преступления, преступления будут плодиться», – заявил он НСН.

Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира

Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира. По данным Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», на первом месте расположилась Литва. Следом расположились Австрия и Франция. Россия оказалась на седьмой позиции рейтинга.

Анатолий Вассерман: «Извините, не верю. До недавнего времени у нас все спиртосодержащие жидкости бытового назначения считались в одной графе с алкоголем для питьевого назначения. Сейчас в статистике понемногу наводят порядок и когда разберутся со всеми подобными «фокусами», я думаю, мы спустимся на 12-15 место», – отметил Анатолий Вассерман в эфире НСН.

Источник: https://vassermans.ru/com/avtorskie-novosti-16-11-2019/