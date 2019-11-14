Портрет «амурского стрелка»: игроман, фанат Кобейна, вырос без отца

«Амурским стрелком», который сегодня утром расстрелял учащихся строительного колледжа в Благовещенске, а после покончил с собой, оказался 18-летний Даниил Засорин, учащийся этого колледжа.

За день до того, как совершить преступление, Засорин прошелся по дворам Благовещенска, где провел свое детство, и оставил видеосообщение.

«Во всем виноваты взрослые. Когда Эрик Харрис и Дилан Клиболд (организаторы массового убийства в американской школе „Колумбайн“ в 1999 году. — EADaily) сказали взрослым, что хотят сделать то, что они сделали потом, им просто прописали психотропные таблетки с побочными действиями. Родители сочтут, что Данька спивается. А он сейчас реально спивается, пивом. В полиции повесят трубку. Если бы меня спросили, в какое время я бы хотел вернуться, отвечу: когда я ходил в детский сад и в школу. У меня была play station, были друзья, „двойки“ за учебу что-то значили».

Беседуя сам с собой, Даниил Засорин играл на компьютере в «стрелялку».

Засорин ранее не был замечен в конфликтах и асоциальном поведении, сообщает Министерство просвещения России, ссылаясь на информацию от руководства колледжа, где произошла трагедия. По отзывам некоторых учащихся колледжа, Засорин накануне трагедии как раз проявлял неадекватное поведение, из-за чего его в колледже считали не вполне нормальным и третировали. По колледжу ходили слухи, что Засорин наркоман.

В социальной сети «ВКонтакте» есть аудиозапись телефонного разговора бывшего учащегося колледжа с приятелем, действующим учащимся.

«Жека рассказывает: придурок Данила, которого мы гнобили, до пары подходит ко мне и говорит: „Ты жить хочешь?“ Жека ему: „Отвали, придурок“. На паре этот Данила залетает с ружьем, хватает учительницу, молодую такую, выкидывает ее из кабинета и начинает шмалять из ружья. Двоих положил. Этот придурок потом застрелился. А за день до этого Данилу то ли избили, то ли что. Короче, ты сам знаешь, его травили жестко. Хорошо, что меня из этого колледжа отчислили».

Речь юноши передана без фрагментов, содержащих ненормативную лексику.

То, что Засорина в колледже считали не вполне нормальным, подтверждает корреспондент «Комсомольской правды» из Благовещенска, пообщавшийся с учащимися колледжа. Со слов молодых людей, Засорин был «себе на уме», практически не имел друзей, был объектом насмешек и травли. Учащиеся говорят, в начале злополучного занятия Засорин слушал песню группы «Нирвана» на полной громкости, за что получил замечание от молодой преподавательницы колледжа, которая вела занятие. По другой версии, Засорин в аудитории демонстративно курил, за что педагог его удалила из класса. После этого Засорин на лестнице перезарядил охотничье ружье Иж-18, с которым он пришел в колледж, и устроил расстрел. Охотничьим ружьем Засорин владел на законных основаниях. Засорин имел разрешение на ношение оружия и регулярно выезжал за город, чтобы тренироваться в стрельбе. Следствие проверяет, почему сотрудники ЧОПа, осуществляющего охрану колледжа, не изъяли Иж-18 у Засорина в день трагедии. Установлено, что охранник ЧОПа, чья смена пришлась на момент трагедии, не имел лицензии.

По колледжу также ходят слухи, что Засорин якобы мстил за девушку, с которой то ли встречался, то ли просто был влюблен. Как «амурский стрелок» накануне поведал знакомым, девушку якобы изнасиловали его одногруппники. Знакомые сочли, что Засорин переслушал своей любимой «Нирваны» и фантазирует. Следствие проверяет версию с изнасилованием подруги Засорина, но заявления в полицию от девушки нет, ее личность также точно не идентифицирована.

По информации из колледжа, застреленный Засориным учащийся Алексей Голубичный, умерший сегодня утром в больнице от ран, не имел со своим убийцей никаких конфликтов. Как передают свидетели инцидента, когда при виде Засорина с наставленным ружьем учащиеся стали прятаться под столами, стоявший в полный рост Голубичный сказал Засорину: «Я тебя не боюсь». Засорин выстрелил Голубичному в голову. Остальным он сказал: «Если хотить жить, бегите».

Администрация школы, откуда выпустился Засорин перед поступлением в колледж, дает ему следующую характеристику:

«За годы учебы зарекомендовал себя спокойным уравновешенным учеником. С учебными предметами справлялся на „хорошо“ и „удовлетворительно“. Особый интерес проявлял к информатике и английскому языку. Не допускал пропусков занятий без уважительной причины. Часто болел простудными заболеваниями».

Руководство школы отмечает, что Засорин во внеклассной жизни школы не участвовал, в близкие контакты с одноклассниками не входил, предпочитал дружить с ребятами вне школы. Увлекался компьютерными играми. Родители Засорина были в разводе, его воспитывал отчим — главный механик нефтяной компании. Мать Засорина работает в банке. Отчим и мать были в курсе, что у Засорина есть ружье. Следователям они сказали, что сын купил оружие на собственные деньги. В личную жизнь сына родители не вмешивались.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/48325-portret-amurskogo-strelka-igroman-fanat-kobeyna-vyros-bez-otca.html