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Люди стали взрослеть только к 40 годам, а им дают оружие в 18

20:31. 14 ноября 2019 86 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Источник: Комсомольская правда @ Дмитрий Стешин

Дмитрий Стешин о там, как предотвратить стрельбу в наших школах

У «благовещенского» и «керченского» убийцы, кроме сходства обстоятельств и места преступления, была одна важная деталь. Этим юношам едва исполнилось 18, как они воспользовались своим Конституционным правом и получили лицензии на гладкоствольное оружие. Самое жуткое, что у правоохранительных органов, формально, к будущим убийцам не было никаких претензий – экзамены сдали, медкомиссии прошли, стволы хранили в сейфах по месту регистрации. В итоге, получились две кровавые бойни в колледжах.

Напрашивается неприятный, но простейший вывод – нужно менять возрастные критерии в Законе об оружии. В 18 лет выдавать лицензии на оружие слишком рано. На резонное предложение — разрешать владеть оружием лишь после службы в армии — как критерии социальной зрелости, напомню про недавнюю трагедию под Читой – там было восемь убитых.

Так что корень проблемы и ее решение не в этом.

А в чем?

Психологи давным-давно отследили и зафиксировали: в 21-ом веке люди стали позже взрослеть. Если в конце 19 века в 25 лет наступала зрелость, то есть, полное осознание своих поступков, то сейчас это происходит ближе к 40 годам. Причин множество, начиная от нарушенного с помощью современной медицины «естественного отбора» и заканчивая бытовым комфортом, который очень сильно тормозит развитие личности. Кто жил в тяжелых бытовых условиях, тот знает.

Можно копнуть глубже и вспомнить про нашу информационную среду, в которой «убийства» на экранах телевизоров или компьютеров происходят ежеминутно, со всеми реалистичными подробностями, а потому, в сознании зрителя полностью опрощены, обыденны и уже не ужасны.

Что делать? Во-первых, изменить порядок проверки психологами кандидата на получение оружейной лицензии. Устраивать не формальную проверку «какой из трех предметов на рисунке лишний? » или «попал струей в баночку – здоров! », а серьезное, многочасовое тестирование, какое устраивают кандидатам в сотрудники спецслужб или летчикам.

Я знаю — о чем говорю. Сам в этом году продлевал свои оружейные лицензии и проходил эти смешные проверки-собеседования у замученных врачей из районного психо-нарко-диспансера.

Во-вторых, поднять возраст получения лицензий на гладкоствол до 25 лет. На нарезное – с 30 лет, причем, стоит подумать, как отсекать от оружия социальных дезадаптантов. Например, использовать такой критерий, как наличие семьи и детей в действующем браке.

Других вариантов нет. И делать эту нужно безотлагательно, психопаты-подражатели, похоже, нащупали свою смертельную волну…

Источник: https://nstarikov.ru/ljudi-stali-vzroslet-tolko-k-40-godam-a-im-dajut-oruzhie-v-18-110334

Метки: чит.клуб

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4633 3395
    марина 14 ноября 2019 в 20:47

    вот Коля мудак -это совершенно разные истории.В керчи похоже терракт-готовился ,из неблагополучной семьи с отклонениями-25 человек жертв,все смяли,скрыли.Здесь прозрачно-из хорошей семьи ,хамье изнасиловили прямо в школе его девущку и еще над ним издевались-они получили по заслугам.Жаль ,что закончил рано жизнь,скорее был одинок по жизни ,раз никто не остановил.
    П.С. лучше бы Коля со своим Хозяином Кирилой подвергли абструкции всю тематику ТВ и СМИ,чтобы поменьше примеров безнаказанного насилия демонстрировали.

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  • 11966 8532
    Владимир 14 ноября 2019 в 20:54

    Коля конкретный баран,тогда и в армию нужно призывать с 25-ти.

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