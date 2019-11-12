Древние истоки старинной металлургии села Истье

Как говаривал Козьма Прутков: «Зри в корень!» . Но к сожалению большинство геологов сегодня этого делать не хотят. Поэтому и не вызывают у них особых вопросов так называемые «осадочные месторождения железа». Почему-то их не мучают вопросы: а «откуда дровишки», откуда взялся этот металл? Если это не продукт разложения коренных сульфидных месторождений в коре их выветривания (так называемая, «железная шляпа»), если коренного месторождения под ним не наблюдается, то факт наличия обогащённого железом пласта в осадочной толще у специалиста должен вызывать серьёзные вопросы . Их версии образования таких скоплений железа, при более пристальном рассмотрении, не выдерживают никакой критики. А у экзотических версий, типа «полностью разложившаяся до ржавчины древняя горнодобывающая техника» (kadykchanskiy в Три сажени поверх Тмутаракани ), как минимум, «хромает» баланс металла. Остальное там, пожалуй, серьёзно рассматривать не стоит. Просто надо будет исследовать и тот район с тех же позиций, о которых я хочу сейчас рассказать здесь.

После прочтения публикаций одного из авторов данного сайта (Нео Фициал): Металлургия прошлого, полное объяснение и Металлургия прошлого. Часть II, в которых были приведены неоспоримые факты наличия в прошлом на месте сегодняшнего с. Истье (Старожиловский район Рязанской области) металлургического производства, мне захотелось проверить, а на какие же ресурсы оно опиралось?



Вот что говорят нам на этот счёт источники в интернет сети.

По словам старшего научного сотрудника Института археологии РАН, доктора исторических наук Владимира Завьялова «Село Истье – первенец российской металлургии, … в селе намного раньше, чем во всей Руси, началось рудное и металлургическое производство.



Еще в XII-XIII веках на территории Истья находилось древнерусское поселение, жители которого занимались производством железа для столицы Рязанского княжества…». Уникально село еще и тем, что на его территории сохранилась домна для плавки металла датированная 18-ым веком. Завьялов отметил, что эта домна единственная сохранившаяся на территории Восточной Европы [1]. [Источник]

"… На территории села ещё в XII-XIII веках находилось поселение, в котором велась добыча железа. После монголо-татарского нашествия поселение было заброшено.



Своим возникновением современное село обязано чугунолитейному заводу, построенному в 1716 году по указу Петра I компанейщиками Сидором Томилиным, Яковом и Панкратом Рюмиными. Использовалась местная железная руда из села Залипяжье и деревни Ямы. Из производимого металла катали проволоку.



А на других производствах в соседних сёлах Столпцы и Коленцы из неё делали иголки для шитья, булавки и спицы. Этим игольным фабрикам принадлежала монополия по всей России, другого игольного производства в России до 1870 года не было. В 1773 году завод купил генерал-аудитор Пётр Кириллович Хлебников.



От него завод перешёл его дочери — Анне Петровне Хлебниковой и её мужу Дмитрию Марковичу Полторацкому, затем их сыну Сергею Дмитриевичу Полторацкому. Д. М. Полторацкий пригласил в качестве инженера и управляющего имениями в Истье и Авчурино (в Калужской губернии) Георга Мина (1757—1830).



В 1816 году в деревне Истье архитектором В. П. Стасовым была построена каменная церковь Рождества Христова, и деревня стала селом.[2]." [Википедия]

Более детально эта история разобрана на youtube-канале Разгадки истории в фильме «Скрываемое прошлое Рязанской области», который обнаружил только сейчас. И первую иллюстрацию здесь я не из него взял, а сам нашёл в сети.

Интересные сведения по данной теме опубликованы информагентством «Медиарязань» в цикле статей о достопримечательностях Старожиловского района. Вот их отдельные фрагменты:

Сегодня многие задаются вопросом, а из какого металла ковались доспехи и мечи русских былинных богатырей, тянулась проволока для кольчуг? Сложно представить, но в средневековье металл и для Рязанского княжества, и для молодого Российского государства бывалые рудознатцы искали в песках и болотах рязанской Мещеры.



Процесс поиска и добычи мещёрской руды в конце XVIII века детально описал приглашённый императрицей Екатериной немецкий географ Петер Симон Паллас. По пути своего «Путешествия по разным местам Российской империи» в августе 1768 года Паллас побывал и в окрестностях Гуся-Железного и Касимова.



И наблюдая за опасной для жизни работой горняков, оставил такую запись: «Работа производится совсем непорядочно.



Для снискания железной руды везде на удачу копают иловатую с вохрой смешанную землю, и находят руды на глубине от пяти до семи сажень (от 10,5 до 15 метров). И тогда идут во все стороны, не обивая стен у ямы досками, и не ставя подпор под висящую подрытую землю, из-за чего нередко рабочих давит обрушившаяся земля». Такие вертикальные или наклонные шахты-колодцы называли «дудками» (рис.1) [3].



В начале XVIII века руду обнаружили на реке Истье. Бытует легенда, что право открытия принадлежит мастеровому, сбежавшему с одного из уральских заводов.



В овраге у села Залипяжье современного Старожиловского района он усмотрел бурую прослойку железного камня. Знакомый не понаслышке с технологией плавки и обработки руды, уральский беглец выстроил доменную печь, поставил кузницу и стал выделывать столь необходимые крестьянам чугунки, подковы и серпы.



Весть об умельце дошла до Петербурга, где Пётр в 1713 году организовал промышленную выставку и строжайше повелел региональным властям организовать доставку в столицу образцов.



По слухам, государю понравилось качество изделий из Старожиловского железа, и вот уже Алексашка Меньшиков получил указание подыскать «охочих людей» для строительства железоделательного завода. Дальнейшая же судьба рукодельного уральца, открывшего руду на речке Истье, неизвестна.



В разное время железные руды находили у села Залипяжье, у деревни Ямы, возле деревень Тугушево, Медвежье, Шелковая, у села Перевлес, почти по всему течению речки Польки, выше и ниже деревни Медвежье [3]. [Источник]

Итак, лишь такая вот история этого места дошла до нас сегодня. Она достаточно убедительна и правдоподобна. Но как показало моё дальнейшее исследование — далеко не полная!



Попробуем всё же заглянуть сквозь мглу какой-то странной непроницаемой завесы, покрывшей всё, что было чуть раньше рассказанных выше событий. Посмотрим, что же в том не таком уж и далёком прошлом затоптала «конница монголо-татар»?



Что же было тогда повсеместно засыпано «пылью с её копыт»? Как сегодня выяснилось, аж многометровым слоем! И поможет нам в этом авторская технология дистанционного зондирования космоснимков СГТ ДЗ, которая позволяет уверенно выявлять практически все имеющиеся на исследуемой площади месторождения полезных ископаемых, в том числе и рудные.



А стало такое возможным благодаря методам, которые лежали в основе этой технологии, позволившие чётко увидеть генетические особенности месторождений и их взаимную связь.



Воспользуемся также и опытом хронологических путешествий, которые с некоторых пор автор успешно практикует, выкладывая отдельные полученные результаты в своих публикациях, в частности по Крыму [4, 5] и по Краснодару [6]. И вот что в результате здесь было обнаружено и получено!

Оказалось, что под самым селом Истье лежат два очень крупных рудных тела сульфидного месторождения (рис.2). Контуры их горизонтальных проекций показаны оранжевыми линиями.



Золотистыми линиями отмечены контуры погребённого на глубине 11-12 м их элювия, содержащего россыпное золото. Красными линиями показаны тектонические нарушения: сравнительно тонкие трещины и контуры широких разломных зон, раскрытых горизонтальным сдвигом вдоль одной из трещин.



Сформировались эти объекты путём внедрения рудоносных флюидов из глубинного очага по проницаемым вертикальным каналам в раскрытых разломах. Одно рудное тело имеет диаметр более 650 м, другое около 400 м, достигая глубины свыше 230 м.

Необычная особенность отмечается у всех пока исследованных мной подобных рудных объектов в пределах Русской равнины — полное отсутствие фиксируемого в обязательном порядке в других местах первичного шлейфа россыпи золота, вытянувшегося узкой полосой от контура элювиальных отложений над ним.



И у меня пока одно объяснение этому: однажды все рыхлые отложения здесь, вместе с элювием над рудными объектами, были просто смыты. В пользу этой версии говорит незначительная толщина сегодня этого элювия. Хотя очень трудно представить такой силы поток воды, который бы бесследно смыл и неизвестно куда перенёс всё, вплоть до самородков золота, имеющих очень большой удельный вес!

При проверке, отрабатывалось ли уже это месторождение, мной здесь была откартирована целая система подземных горных выработок (рис.3), удивительная по своей технологичности и рациональности!

Следующие иллюстрации позволяют с большей детальностью увидеть отдельно западную часть этой системы подземных выработок с тремя стволами шахт (рис.4), и восточную её часть, предназначенную для транспортировки пустых пород к их обширным отвалам между деревнями Ямы и Залипяжье (рис.5).



Не все горные выработки показаны здесь полностью. И границы не всех из них из-за нехватки времени прослежены с двух сторон. Например, подземная выработка спиральной эксплуатационной отработки западного рудного тела отмечена лишь по одной стороне.



Кстати, в публикации по Краснодарскому месторождению [6], где были отмечены лишь разведочные выработки, возник вопрос: как же в прошлом осуществлялась сплошная отработка рудного тела?



Предположил, что там до этого этапа ещё просто не дошли. А вот на данном объекте можно чётко увидеть, каким образом сплошная отработка рудных тел в то время осуществлялась.

Здесь мы опять везде фиксируем выработки круглого сечения. Диаметр их получается равным: 5,6 м для магистральных групп, и 4,7 м для некоторых одиночных выработок.



Причём ряд магистральных групп состоит из трёх тоннелей в ряд. Проходка всех этих выработок, отличающихся плавными изгибами, осуществлялась явно механизированным способом, с помощью какого-то горнопроходческого комбайна с вращающимся породоразрушающим инструментом большого диаметра.



У меня получилось, что работы на этой шахте велись с 1353 по 1486 годы по сегодняшнему летоисчислению, и потом ещё что-то здесь делалось в 1495-96 гг. То есть установленное ранее катастрофическое наводнение конца 15 века с максимальным уровнем подъёма воды в морях к 1481 году их здесь не остановило, как во многих других местах.



Причина этого, по-видимому, кроется в современных высотных отметках данной территории 100-130 м. Получается, что даже если вычесть 10-12 м наносного грунта после всех прошедших за это время катаклизмов, эта территория не была затоплена даже в момент максимального подъёма уровня воды в морях.



К 1486 году, судя по всему, в огромных объёмах вновь образованная вода уже перестала поступать из недр. Но продолжающиеся мощнейшие тектонические процессы на Земле с уже чисто водородной дегазацией, и сопровождавшими её мощными взрывами на поверхности, та цивилизация, по всей видимости, уже не смогла пережить. К этому времени тогда останавливались уже последние производства.

Третье небольшое рудное тело данного месторождения у д.Медвежье в 2 км к северо-западу отрабатывалось открытым способом в два периода: сначала в 1447-1494 годах, а затем в 1736-1796 годах.



Во второй период уже для нужд известной нам старинной металлургии, история которой началась здесь, по официальной версии, с 1716 года. Глубина карьера здесь достигала 73 м от современной поверхности земли. Сегодня на этом месте пруд.



Причина выбора карьерного способа отработки этого рудного объекта очевидна — вследствие значительного его эрозионного среза, что хорошо видно на приведённой иллюстрации, наиболее богатая часть рудного тела оказалась близкой к поверхности.

Не буду здесь показывать положение остальных рудных тел данного месторождения, а также соседних, которых вокруг ещё не мало. Это подтверждает и старинная карта (рис.7), приведённая в фильме «Волгодонский канал не строили, а откапывали! Грандиозная транспортная система Руси» на youtube-канале Разгадки истории.



Мной такие месторождения обнаружены и в Рязанской, и в Тульской областях, и много ещё где. С инвесторами, которых заинтересует приведённая здесь информация, и которые захотят организовать добычу этих руд, данный вопрос можно будет обсудить индивидуально.

Итак, в отличие от приведённых здесь хронологических подробностей, которым скептики в принципе могут и не верить, т.к. подтвердить их сложно, итоги представленной геологической информации оспорить невозможно. Наличие рудных объектов в указанных местах может быть легко подтверждено не такими уж и глубокими скважинами.



А сам факт существования у с.Залипяжье пласта, так называемого, «осадочного» железа, фактически подтверждает наличие где-то рядом подземного рудника. Ведь такой пласт мог возникнуть лишь на месте отвалов горных пород с высоким содержанием пирита, который попадая в зону окисления довольно быстро разлагается и превращается в окислы железа.



То есть того самого «бурого железняка» из, якобы, «осадочных месторождений железа», источник которого для специалистов неизвестен.

При желании, не так уж сложно будет вскрыть и подземные выработки. Тем более, что один из стволов шахты даже искать не надо, он расположен прямо под церковью Рождества Христова в с.Истье.



Точнее, прямо под круглым сооружением с колонами (рис.8), которое однажды было превращено в церковь. А история этого сооружения, похоже, такова.

Работы в распложенном прямо под «церковью» стволе шахты (рис.9), велись в период 1353-1486 гг. Безусловно, тогда над ним было сооружено и какое-то здание с копром и подъёмниками.



И оно, по-видимому, было круглым в основании.

После катастрофических событий конца 15 века и последующего запустения данной территории на 200 с лишним лет, инфраструктура данного горного производства была практически полностью разрушена и засыпана грунтом.



В начале 18 века в осадочной толще у д. Залипяжье был обнаружен пласт рыжих пород с высоким содержанием железа, что послужило основанием для принятия решения об организации металлургического производства в с. Истье.



А в ходе поисков дополнительных источников руды для этого производства, по-видимому, в 1724 году под старинными, засыпанными грунтом развалинами на месте сегодняшней церкви раскопали вход в этот шахтный ствол. Проникнув в него, кроме пригодных для местного металлургического производства окислов железа в коре выветривания рудного тела, здесь обнаружили и сульфидные руды. Из которых стали извлекать прежде всего медь с цинком, а также попутно золото с серебром.



С 1763 по 1766 год над этим шахтным стволом построили то самое круглое сооружение с колоннами, использовав в качестве фундамента сохранившиеся под грунтом развалины древнего круглого здания.



Так называемая «колокольня этой церкви» тоже была построена ещё в 1764 году. По всей видимости, данный производственный комплекс, кроме размещения в них подъёмного оборудования, служил и для выработки электрического тока. А проработало всё это вплоть до 1812 года. После которого никакой добычи из этой шахты больше уже не велось. А в 1816 году всё это вдруг решили перестроить в церковь.

Ещё один ствол шахты на пустыре за дорогой к северу от церкви (рис.9) скрыт сегодня под слоем грунта в 13,5 м, нанесённого прошедшими катаклизмами. Он не был обнаружен в 18 веке. Как и третий ствол, расположенный в пределах западного рудного тела (рис.10), работы в котором проводились в течение 1355-1482 года.



То есть эта часть месторождения начала осваиваться на два года позже, а прекратились они здесь раньше чем в восточной части. Одна из вероятных причин этого может быть в том, что ввиду гораздо большей глубины её отработки, по активизировавшимся в тот период разломам из глубинных очагов в горные выработки стала поступать вода, углеводородные и другие газы. Что вынудило прекратить здесь работы.

Получается, что и старинная доменная печь в с.Истье (рис.11) была построена гораздо раньше, чем предполагалось — в 1382-84 годах. С 1384 года в ней начали плавить металл.



И лишь в 1485 году эта домна потухла, в период страшных природных катаклизмов на Земле конца 15 века. А после двух с лишним сотен лет запустения вследствие указанных событий, в 1719 году она была раскопана и вновь приведена по возможности в работоспособное состояние. И проработав до 1812 года, эта доменная печь была затушена уже навечно.

Так что же произошло у нас в 1812 году такого, что заставило полностью свернуть достаточно развитое металлургическое производство в этом селе и добычу цветных металлов из шахты?

Из официальной версии истории мы видим, что с начала 18 века этим производством владели Московские промышленники Томилин и Рюмины.



Историю о прошении в С-Петербург об его открытии, и про указ Петра I, разрешающий это сделать, отложим пока в сторону. Не факт, что существуют оригиналы этих документов. А если имеющиеся сведения об этом всего лишь чей-то пересказ, то … Увы, бумага всё стерпит, что бы в неё не вписали заинтересованные лица!

Затем идёт невнятный рассказ про какой-то разлад между прежними владельцами, что привело к передаче этого производства в 1733 году в аренду на 10 лет каким-то иностранцам. И перескакивая сразу на 3 десятка лет, неизвестно чем заполненных, вдруг выясняем, что в 1773 году собственность Рюминых и Томилина решением Сената и Берг-коллегии в Санкт-Петербурге передаётся генералу-аудитору П.К. Хлебникову.



И конечно совершенно случайно всё это происходит именно в тот год, когда войска Пугачёва начали отвоёвывать Поволжье, намечая двигаться на Москву, где власть захватили какие-то изменники бояре и немцы.



Увы, это у них не получилось. Объединённые войска под предводительством генерала-фельдмаршала Священной Римской империи А.В. Суворова их разбили. И отжатая собственность московских промышленников осталась у нового владельца, который тут же пригласил управлять ей некого иностранца.

Далее эта мутная история продолжалась ещё несколько десятилетий, в течение которых совсем непонятно, чья власть в итоге оставалась в Москве, а соответственно и в рядом расположенной Рязани. Но металлургическое производство в с.Истье в этот период, по моим данным, по-прежнему продолжало функционировать.



И только после того, как давние союзники — Наполеон с Александром I в 1812 году вновь захватили Москву, а вероятнее всего и Рязанские земли, горнодобывающее и металлургическое производство в с.Истье вдруг резко остановилось.

Создаётся впечатление, что эти территории перешли в руки новой власти только в это время. Основанием для такого вывода является то, что она не нашла другого применения шахтным сооружениям, кроме как реконструировать их к 1816 году в качестве церкви.



По-видимому, эта власть так и не узнала о существовании здесь подземного рудника. Так же как ей неведомы остались старинные традиции с выбором для жилой застройки мест с определённой структурой линейных аномалий над прямоугольной сеткой трещин в их скальном основании. По результатам моих исследований этого вопроса, везде, куда она в тот период приходила, этой традиции переставали следовать [7, 8, 9].

Кстати, и в с.Истье есть кусок жилой застройки, планировка которой осуществлена именно по такой старинной традиции (рис.12). И впервые здесь это произошло ещё в 1176 году.



Построенные в то время и на этих же местах дома простояли до 1242 года, когда начавшаяся очередная тектоническая активизация на Земле привела к подъёму уровня морей к 1243 году более чем на 9 м. Злую шутку с этими домами сыграла критическая близость к крупному разлому с очагом внедрения глубинных флюидов, которые вырвавшись на поверхность залили территорию грязевыми массами.



К 1245 году уровень морей в связи с расширением Земли упал на 7 м, природа успокоилась на пару столетий. А на заваленных грунтом старых домах с 1354 года стали строить новые, используя их развалины в качестве фундаментов.



По-видимому, это строился жилой посёлок для работников создаваемого здесь рудника. И просуществовал он до 1486 года, когда гораздо более страшные катастрофические события практически уничтожили эту цивилизацию очень крупных людей.

Новые люди нашего размера снова стали строить на этом месте дома в 1683 году. Очередной, относительно небольшой катаклизм 1688-89 годов, который привёл к подъёму уровня воды в морях на 6 м, а затем быстрому его спаду на 5 м, люди здесь пережили, очевидно, относительно легко. Жизнь в этом месте достаточно спокойно продолжалась до 1812 года, когда стоящие здесь дома были частично разрушены мощным взрывом. Но в 1816 году их восстановили.



По официальной версии истории именно в этом году построили и церковь, хотя на самом деле восстановили и реконструировали её из полуразрушенных шахтных сооружений. А простояли эти дома где-то до начала 20 века. Затем, сильно обветшавшие, в середине 50-х годов были реконструированы.



А лет 12 назад снесены, и на этом же месте вновь были построены сельские двухэтажные многоквартирные дома. Долго ли ещё они здесь простоят? Судя по почти предельному наполнению верхнего этажа углеводородной залежи, лежащей под этим селом, до следующего рокового часа на этом витке спирали истории Земли с периодически повторяющимися геологическими процессами, осталось ждать не так уж и долго.

А кто бомбил в 1812 году? Получается, что сделали это ни те, кто захватывал Москву и её окрестности, ни его защитники. Похоже, это дело рук третьей стороны, обладавшей тогда необходимыми для этого технологиями, которая и сегодня пока господствует над миром. Но технологии эти, судя по всему, по какой-то причине уже давно утратила.

Вот так тесно переплелись геологические процессы на планете Земля с историей маленького села Истье и государств на этой территории.

Николай Андреев



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