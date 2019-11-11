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Жидо-большевики и святой царь

09:03. 11 ноября 2019 144 просмотра Один комментарий Опубликовал:
В целом с интерпретацией автором тех революционных событий можно согласиться, хотя у него и не обошлось без некоторого перебора.

Революционный процесс – процесс сложный. По всем статьям. И как таковой не всегда может допускать однозначных суждений в том или ином его аспекте.

Если РПЦ поголовно причисляет тех революционных большевиков к жидам – то это, конечно, недопустимая крайность. Но и автор через сарказм делает вид, будто фактор жидовства в том поистине всенародном процессе по смене обанкротившейся власти – будь то монархия или Временное правительство – не сыграл никакой заметной роли в последующих бедах восстанавливающейся, а до того разрушенная войнами страны.

В общем, при рассмотрении таких сложных, многогранных и многофакторных процессов следует стремиться к наибольшей объективности. И как минимум – иметь чувство меры.
*

«Всё, чем болела многострадальная Россия»

РПЦ снова вспоминает Историю России, времена правления святого страстотерпца Николая «Кровавого».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных россиян брать пример с императора Николая II, 145-летие со дня рождения которого отмечается в воскресенье.

«Казалось бы, такого человека нужно на руках носить и благодарить за то, что он своим тихим голосом и своей кроткой внешностью, никогда никого не обижая и не оскорбляя, сумел так организовать работу страны, что она за короткое время, в том числе и пройдя через испытания революции 1905 года, стала сильной и могущественной», — сказал патриарх. (http://www.gazeta.ru/social/news/2013/05/19/n_2919589.shtml)

С тихим голосом и кроткой внешностью. А глаза – добрые-добрые. Главное – он никогда никого не обижал и не оскорблял. И страну сильную да могущественную построил. Её потом, в октябре 17-го, жЫды, полячишки и русские, подкупленные хитрой аглицкой королевой, разрушили. Стариков и Кирилл подтвердят, да.

Но случались в сильной да могущественной православной стране и неприятности. Разумеется, инспирированные нехристями-жидами и всякими английскими шпионами, навроде Бланка-Ульянова-Ленина.

Например, была в сильной да могущественной православной стране такая компания – «Лензото». «Ленское золотопромышленное товарищество». Находилась эта компания в собственности русского православного банкира Евзеля Гинцбурга и его компаньонов – г-д Мейера, Варшавера, Винберга и других добрых христиан.

Ближе к началу неспокойного 20-го века, добрые христиане набрали у государства кредитов, не смогли расплатиться и замутили по такому случаю общий гешефт с конторой под названием «Русская горнопромышленная корпорация», это было такое русско-английское АО, возглавляемое неким мистером Бойлом (тоже, надо понимать, русским православным христианином).

По итогам гешефта получилось зарегистрированное в Лондоне финансовое общество «Lena Goldfields Co., Ltd». Председателем правления этого замечательного русского финансового общества стал лорд Гаррис, также в правление входили такие русские православные предприниматели, как уже известный нам мистер Бойл, мистер Бэкер (директор-распорядитель брокерской фирмы «Л. Гирш и К°»), мистер Фрешвилл (директор компании «Объединенные рудники») и другие достойные г-да. Не английские шпионы, вроде гопника Ульянова-Ленина, а настоящие джентльмены, друзья России, Которую Мы Потеряли.

Под чутким руководством этих мудрых и эффективных собственников общество «Lena Goldfields Co., Ltd» расцвело и окрепло, подмяло под себя практически весь Ленский золотопромышленный район. Иной недалекий патриот возмутится – почему это русское золото добывали англичане?

Поспешим успокоить нашего патриота: хоть 66% акций «Lena Goldfields Co., Ltd» и принадлежали англичанам, непосредственное управление приисками осуществляли таки русские православные бизнесмены: Гинцбург, Мейер, Шамнаньер, Век, Слиозберг, Грауман, Фридляндский и Белозеров (как этот гой сюда затесался?!!!).

К сожалению, успешному ведению православного бизнеса мешало одно обстоятельство. Одно, но очень существенное. Работало на приисках «Лензото» сплошь неэффективное и вечно пьяное русское быдло. Причем неэффективность и пьянство ещё как-то можно было терпеть.

Но злые аглицкие шпионы-большевики научили быдло качать права и чего-то там нагло «трееебовать» – аккуратной выплаты жалованья, улучшения жилищных условий, и чтобы сотрудники администрации приисков прекратили сексуально домогаться быдланских самок. И это вместо благодарности эффективным собственникам за создание рабочих мест!

Впрочем, православные бизнесмены и их английские компаньоны терпели хамские выходки быдлорабочих с кротостью христианских святых.

Но в марте 1912-го года ленивое быдло, накрученное провокаторами-жидобольшевиками, устроило забастовку из-за какой-то мелочи (мясом тухлым в столовой накормили – да пусть скажут спасибо, что мясо вообще было! зажрались!) и потребовало уж совсем возмутительных вещей.

Например: »Расширения квартир, с достаточным количеством воздуха, с бесплатным освещением. Холостым одна комната на двоих и семейному одна комната». А ещё – «8-часовой рабочий день.

Предпраздничные дни по 7 часов, воскресные и двунадесятые праздники работать необязательно – считать эти дни льготными».

Далее совсем нахальство - »​По первому требованию больного должна явиться медицинская помощь. Болезнь рабочего по вине Ленского товарищества оплачивается поденною платой и болезнь вообще – полднем до дня выздоровления. Обязательная выдача удостоверений больным».

Как вам такое? Но это не всё, ещё быдляки хотели, »Чтобы администрация не увольняла по личным капризам, а делала это с ведома рабочей комиссии». И самое возмутительное: »Вежливое обращение администрации. Рабочих не называть на «ты», а на «вы»". Это даже комментировать невозможно.

Полный список требований неблагодарного быдла можно прочитать тут: http://www.doc20vek.ru/node/2185

Естественно, сами работяги, как хорошие православные патриоты, никогда бы не додумались выдвигать такие абсолютно невыполнимые и дерзкие требования.

Их, конечно, настропалили провокаторы из жидов. Самым видным жидом-провокатором был Тимофей Михайлович Соломин. Этот ушлый жидяра делал все, чтобы притвориться русским рабочим и войти в доверие к быдлу – он с 15-ти лет впахивал то на мыловаренном заводе, то на лесосплаве, то на железной дороге.

И вот, занесла его нелегкая на ленские прииски, где жид Тимофей тут же опутал работяг сатанинским колдовством и научил их бунтовать против православного начальства – царя-батюшки, лорда Гарриса, мистера Бойла и господина Гинцбурга. И начался бунт.

Проходил он как-то странно. Правильные революционеры, конечно, нарисовали бы плакатиков «Хиколай – Нуй!» и смело выходили бы с оными плакатиками гулять, по выходным дням.

А неправильный революционер Соломин, вместо такого эффективного и очевидного шага, как рисование плакатиков и прогулки под открытым небом, подучил работяг не ходить на работу. И добыча золота прекратилась. И господам акционерам прекратили капать дивиденды.

Терпению православных бизнесменов пришел конец. Одно дело – сносить оскорбления от презренной черни. Бизнесмены, как истинные православные христиане, безусловно, подставили бы другую щеку. Но тут-то уже имело место нарушение прав акционеров – солидных, состоятельных господ!

А права человека – особенно состоятельного – это святое! Предприниматели обратились за помощью к ОМОНу православной полиции, ничего другого, согласитесь, не оставалось. Не начинать же, в самом деле, обращаться к рабочим на «вы»!

Православная полиция, помолясь, арестовала всё кубло жидов-провокаторов, включая Соломина. Но ленивое быдло эти аресты не успокоили – слишком сильна была сатанинская жидобольшевистская магия.

Быдланы уже поверили, что они – какой-то там «авангард чего-то там» (эти вредные враки про «авангард» сочинил известный агент сионизма Карл Маркс, специально чтобы подрывать могущество православной Империи на радость еврейским банкирам, инфа 100%).

Обманутые рабочие забыли о христианском смирении, вышли толпой на улицу и потребовали освободить арестованных членов стачкома (то бишь жидов-провокаторов). В ответ православная полиция, помолясь, расстреляла взбесившееся быдло к свиньям собачьим.

Большевики после своей антихристианской г’еволюции врали, что, мол, убито было 270 человек, а правдивые источники из России, Которую Мы Потеряли утверждают, что убито было всего-ничего, не больше 150-ти человек.

На этом инцидент был практически исчерпан. Дальнейшая судьба недобитого православной полицией быдла неизвестна – наверное, спилось где-нить под забором, как положено быдлу.

Общество «Lena Goldfields Co., Ltd» ещё долго добывало золото в Ленском золотопромышленном районе, даже после революции англичанцы умудрились получить у большевиков концессии на разработку золотых месторождений.

К сожалению, хитрые английские шпионы-большевики обманули честных английских бизнесменов и в 29-м году жОстко кинули цивилизованных европейцев через каркалыгу: дождались, пока эффективные собственники наладят добычу, а потом выставили их из СССР на пинках – НЭП кончился, типа – а прииски забрали себе. Бездельник и подстрекатель Тимофей Соломин немного посидел в тюрьме, вышел под полицейский надзор, работал на уральских рудниках, заработал инвалидность, а в конце 20-х годов организовал колхоз где-то в Кемеровской области (и наверняка истреблял при этом кулаков – Соль Земли Русской).

Товарищ Сталин писал по поводу ленских событий: »Всё, что было злого и пагубного в современном режиме, всё, чем болела многострадальная Россия, — всё это собралось в одном факте, в событиях на Лене».

Но мы-то знаем, что не было в режиме добрейшего царя-мученика Николая 2-го ничего «злого и пагубного». Большевистская ложь! И ничем николаевская Россия не «болела».

И никакая она не «многострадальная». На самом деле Царь-мученик был настоящим христианином и построил замечательную страну – сильную, могущественную, справедливую и (что особенно важно!) православную. При этом кроткий Николай-страстотерпец умудрился никого не обидеть и не оскорбить.

Правда, постреляли разок ленских работяг. А до этого – обуховских, ростовских, киевских, екатеринбургских, рижских, бакинских, лодзинских, питерских.

А после этого – снова питерских и ивановских. Но это ничего. Это фигня. Тем более, что стреляли-то так, по мелочи. Там десяток, там полсотни, там человек 300…

Говорить не о чем. Пацаны совсем и не обиделись. Патриарх Кирилл не даст соврать.




meisner




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Источник.

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4740701.html

Метки: большевик, власть, история, революция, Россия, РПЦ, царизм

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