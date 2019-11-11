Сводки от ополчения Новороссии 11 ноября 2019

Визит российского депутата Алексея Журавлёва в посёлок Золотое во время разведения военной техники вызвал истерию на Украине.

В частности министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что «поездка парламента депутата России — это нарушение всех норм».

«Это наша территория, на которую он приехал без разрешения», — заявил он.

Возмутилась также и Ирина Геращенко. Украинский нардеп от партии «Европейская солидарность» пообещала послать запрос в СБУ: почему это российские политики, которые голосовали за «аннексию Крыма», «разгуливают по вчерашним позициям украинской армии?».

Журавлёв откровенно удивился такому вниманию с украинской стороны к собственной персоне, о чём рассказал в эфире канала «Россия 1».

«Я, честно говоря, не очень понимаю, почему такое пристальное внимание? Я даже не знаю, сколько раз я там был — десятки, может быть. Просто непонятно. Но я, скорее всего, думаю, одно: что вы там возмущаетесь, вы же сказали, что вы выборы в Государственную думу не признаёте, потому что там принимали участие жители Крыма.

Соответственно, что если вы не признаёте, я для вас — простой гражданин. Чего напрягаться тогда таким образом? Приехал простой для вас гражданин — посмотреть, что там происходит, о чём речь?

А если уже говорить серьёзно, то я внутренне не понимал: как это они возьмут и отведут что-то? И мне просто было самому интересно. Вы помните, я здесь стоял, говорил: «Я поеду — посмотрю». Потому что, да, вроде как всё отвели. Но в голове у меня это не укладывается. Я поехал, посмотрел: действительно, отвели!» — сказал он.

Далее Журавлёв рассказал о том, как ОБСЕ контролировали процесс разведения войск между ЛНР и украинской стороной. На вопрос ведущего о том, видел ли он там Билецкого — отвечал: «Не видел!».

«Я спросил: есть ли там вот эти националисты, которые как бы в схронах держат там пулемёты и автоматы, но ОБСЕ говорит, что если там и есть, то они без оружия ходят и их там не больше десятка. Ну, если только им верить… Сам я их не видел.

Я приехал в само Золотое, они (местные жители — прим. РВ) говорят: мы первый день, первый вечер, когда отвели и по нам не стреляют. Первый за все пять лет, представляете!

Я зашёл в школу, где каждый день учатся люди — я был в шоке. Все окна — пробиты пулями. «Градом» мочили по этой школе. Девочка погибла 17-летняя…

Пускай бы Зеленский приехал в эту школу и посмотрел, как вести себя при артобстреле! Это висит на каждом этаже! Съездит пусть туда, посмотрит, как на самом деле люди там живут!».

Перед отводом войск из Золотого, Зеленский приехал к боевикам «Нацкорпуса», которые препятствовали достижению мира на Донбассе и грозили сорвать процесс в тех районах, в которых было запланировано разведение сил и средств. Его фраза: «Я ж не лох какой-нибудь!» стала знаменитой. И вот, что по этому поводу сказал российский депутат Журавлёв:

«Я приехал, посмотрел: лох он или не лох? И если бы он приехал туда и посмотрел, он бы был действительно не лох!».

То, что сейчас подаётся под видом активного противостояния неонацистов более-менее адекватной части украинцев — ничто иное, как попытка свергнуть нынешнего украинского президента.

Как сообщала «Русская Весна», экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш уверена, что под Зеленским будут качать и шатать лодку.

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