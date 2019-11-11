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Сводки от ополчения Новороссии 11 ноября 2019

09:58. 11 ноября 2019 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В ДНР назвали оружие, из которого украинские радикалы обстреляли “Урал” ВСУ под Петровским

В управлении Народной милиции ДНР сообщается о методе, который боевики украинских вооружённых формирований применили для воспрепятствования разводу сил и средств в районе населённого пункта Петровское. Напомним, что Петровское является третьим населённым пунктом (после Станицы Луганской и Золотого), где развод войск запланирован. После развода в этих посёлках сил и средств должна состояться так называемая «нормандская» встреча с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. О том, где именно встреча пройдёт (если пройдёт вообще), не сообщается. 


Боевики «Правого сектора» (*экстремистская организация, запрещённая в России) предприняли меры, чтобы сорвать отвод войск ВСУ на участке Петровское-Богдановка.

Из сообщения управления НМ:

Боевики “Правого сектора”* в районе села Новогнатовка двумя выстрелами из РПГ-18 “Муха” обстреляли автомобиль “Урал”, следовавший из участка разведения сторон в районе села Богдановка.


В итоге этого обстрела один украинский военнослужащий погиб, ещё четверо получили ранения.

Примечательно, что сразу же после обстрела армейского «Урала» на страницах, подконтрольных украинским радикалам, появились сообщения о том, будто бы обстрел – дело рук противника (войск ЛДНР). Украинские радикалы объявили, что по “Уралу” якобы били из ПТРК. Но на снимке видно, что повреждения, полученные грузовиком, не являются характерными для попадания ПТУР. 

В ДНР отметили, что в зоне разведения войск в Петровском с восточной стороны присутствовали представители миссии ОБСЕ, которые никаких обстрелов со стороны народной милиции по украинским позициям и украинской военной технике не зафиксировали.

источник

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

«Я приехал на фронт в ЛНР и посмотрел: лох он или не лох?» — депутат Госдумы вызвал истерику в Киеве (ВИДЕО)

«Я приехал на фронт в ЛНР и посмотрел: лох он или не лох?» — депутат Госдумы вызвал истерику в Киеве (ВИДЕО) | Русская весна

Визит российского депутата Алексея Журавлёва в посёлок Золотое во время разведения военной техники вызвал истерию на Украине.

В частности министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что «поездка парламента депутата России — это нарушение всех норм».

«Это наша территория, на которую он приехал без разрешения», — заявил он. 

Возмутилась также и Ирина Геращенко. Украинский нардеп от партии «Европейская солидарность» пообещала послать запрос в СБУ: почему это российские политики, которые голосовали за «аннексию Крыма», «разгуливают по вчерашним позициям украинской армии?».

Журавлёв откровенно удивился такому вниманию с украинской стороны к собственной персоне, о чём рассказал в эфире канала «Россия 1».

«Я, честно говоря, не очень понимаю, почему такое пристальное внимание? Я даже не знаю, сколько раз я там был — десятки, может быть. Просто непонятно. Но я, скорее всего, думаю, одно: что вы там возмущаетесь, вы же сказали, что вы выборы в Государственную думу не признаёте, потому что там принимали участие жители Крыма.

Соответственно, что если вы не признаёте, я для вас — простой гражданин. Чего напрягаться тогда таким образом? Приехал простой для вас гражданин — посмотреть, что там происходит, о чём речь?

А если уже говорить серьёзно, то я внутренне не понимал: как это они возьмут и отведут что-то? И мне просто было самому интересно. Вы помните, я здесь стоял, говорил: «Я поеду — посмотрю». Потому что, да, вроде как всё отвели. Но в голове у меня это не укладывается. Я поехал, посмотрел: действительно, отвели!» — сказал он. 

Далее Журавлёв рассказал о том, как ОБСЕ контролировали процесс разведения войск между ЛНР и украинской стороной. На вопрос ведущего о том, видел ли он там Билецкого — отвечал: «Не видел!».  

«Я спросил: есть ли там вот эти националисты, которые как бы в схронах держат там пулемёты и автоматы, но ОБСЕ говорит, что если там и есть, то они без оружия ходят и их там не больше десятка. Ну, если только им верить… Сам я их не видел. 

Я приехал в само Золотое, они (местные жители — прим. РВ) говорят: мы первый день, первый вечер, когда отвели и по нам не стреляют. Первый за все пять лет, представляете!

Я зашёл в школу, где каждый день учатся люди — я был в шоке. Все окна — пробиты пулями. «Градом» мочили по этой школе. Девочка погибла 17-летняя…

Пускай бы Зеленский приехал в эту школу и посмотрел, как вести себя при артобстреле! Это висит на каждом этаже! Съездит пусть туда, посмотрит, как на самом деле люди там живут!».

Перед отводом войск из Золотого, Зеленский приехал к боевикам «Нацкорпуса», которые препятствовали достижению мира на Донбассе и грозили сорвать процесс в тех районах, в которых было запланировано разведение сил и средств. Его фраза: «Я ж не лох какой-нибудь!» стала знаменитой. И вот, что по этому поводу сказал российский депутат Журавлёв:   

«Я приехал, посмотрел: лох он или не лох? И если бы он приехал туда и посмотрел, он бы был действительно не лох!».

То, что сейчас подаётся под видом активного противостояния неонацистов более-менее адекватной части украинцев — ничто иное, как попытка свергнуть нынешнего украинского президента.

Как сообщала «Русская Весна», экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш уверена, что под Зеленским будут качать и шатать лодку.

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На видео с 00:02:53

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У карателей странные «боевые потери», задержана партия оружия для нацистов: сводка ЛНР

У карателей странные «боевые потери», задержана партия оружия для нацистов: сводка ЛНР | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.

Несмотря на отсутствие обстрелов, оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории.

Нашей разведкой выявлено размещение двух бронетранспортеров в зоне ответственности 72 бригады ВСУ на окраине н. п. Попасная, а также трех боевых машин пехоты на позициях 46 бригады, расположенных в районе н. п. Малиново.

С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией.

Так, нашими постами наблюдения с позиций 46 бригады ВСУ, расположенных в районе н. п. Песчаное было зафиксировано открытие огня из стрелкового оружия по БЛА Миссии ОБСЕ, который осуществлял полет в районе н. п. Христово.

Представители Миссии были вынуждены посадить беспилотник и покинуть район проведения мониторинга.

Таким образом, украинская сторона демонстрирует свое сопротивление мирному процессу, регулярно срывая достигнутые в Минске договоренности по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

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Нам продолжает поступать информация о случаях небоевых потерь в частях и соединениях ВФУ в зоне оккупационных сил, на фоне низкого уровня морально-психологического состояния военнослужащих.

Так, по данным наших источников, вчера ночью от передозировки наркотиками скончался военнослужащий 72 бригады ВСУ рядовой Чистяков.

В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащий до прохождения службы стоял на учёте у нарколога, и при этом всё равно был призван в ряды вооружённых сил Украины в связи с низкой укомплектованностью.

С целью сокрытия участившихся фактов употребления наркотиков военнослужащими соединения, командир бригады пытается списать смерть военнослужащего на якобы обстрел.

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В этот же день 72 бригада отметилась ещё одной небоевой потерей.

В населенном пункте Попасная в результате нарушения требований безопасности при разгрузке боеприпасов военнослужащий 3 батальона 72 бригады ВСУ рядовой Шуленко получил открытый перелом ноги при падении ящика с боеприпасами. В ходе оказания медицинской помощи военнослужащему было установлено, что он находился в состоянии токсического опьянения.

От наших источников в 59 бригаде нам продолжает поступать информация о фактах торговли оружием и боеприпасами боевиками ВФУ в зоне карательной операции.

Так, двое военнослужащих 10 мотопехотного батальона 59 бригады, прославленной фактами хищения оружия и боеприпасов, были задержаны сотрудниками СБУ при попытке сбыта очередной партии оружия в н. п. Мироновский представителям так называемых «добровольцев», оккупировавших населенные пункты в районах разведения.

При задержании сотрудниками СБУ у злоумышленников были изъяты семь гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, пятнадцать гранат РГД-5 и Ф-1 и почти две тысячи патронов калибра 5,45.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами». Проводятся следственные действия.

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Инвалид чуть не погиб под обстрелом ВСУ


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