Геймеры ополчились на русофобию в новой Call of Duty

В новой игре популярной серии Call of Duty русские показаны как военные преступники. Создатели игры брали реальные военные операции и выставляли их в виде массовой бойни в исполнении русских. Реакция геймеров на Call of Duty была молниеносной — они наводнили самый влиятельный сайт отзывов Metacritic негативными откликами и проголосовали против этой игры.

В вышедшей недавно новой игре Call of Duty: Modern Warfare игрок становится девушкой по имени Фарах Карим, которая бежит по улицам вымышленного Урзикстана и видит, как русские солдаты зверски расправляются с мирным населением.

В отца девушки стреляет русский солдат, пытающийся убить её и ее брата. Фарах хватает отвертку и вонзает её в живот солдату, после чего убивает его из его же автомата.

Эта жестокая сцена вызвала определенную критику в США, но разработчики выступили в защиту своих попыток создать сложную и запутанную фабулу, не подчиняющуюся общепринятым черно-белым канонам, где борьба ведется с такими врагами, как нацисты и террористы.

Однако в России такое изображение её солдат в виде отвратительных злодеев вызвало отпор со стороны государственных СМИ и призывы к бойкоту, а ее стриминговые компании начали отказываться от рекламных сделок с издателем Activision.

Популярный стример Илья Maddyson Давыдов в американском издании Washington Post заявил, что сюжет Call of Duty: Modern Warfare выставляет российских солдат военными преступниками. Стример раскрыл некоторые детали соглашения с Activision, от которого он впоследствии отказался.

Давыдов признался, что договорился с Activision проводить трансляции Call of Duty: Modern Warfare на протяжении около полугода. Но за несколько часов до начала первого эфира Maddyson передумал, взглянув на содержание миссий.

«Я понял, что не хочу показывать такой контент на своем канале, поскольку сюжетная кампания игры наполнена возмутительными моментами, выставляющими Россию и российскую армию военными преступниками», — сказал Илья Maddyson Давыдов.

Давыдов раскрыл, что Activision запретила ему упоминать скандальную миссию No Russian из CoD: Modern Warfare 2. В ней игроки управляли российскими террористами, которые должны были расстрелять мирное население. Задание вырезали из версии для РФ.

Автор серии игр Call of Duty компания Infinity Ward заявила, что в новом выпуске хотела создать размытую в моральном и политическом плане повествовательную линию, где действие происходит в вымышленной стране, далекой от реальных событий. Но, как сообщает Давыдов, сделать этого им не удалось: «Никакой „серой морали“ в игре нет. В отличие от российских военных, солдаты SAS и оперативники ЦРУ в ней не стреляют в женщин (если только те не держат в руках оружие) или детей».

В Call of Duty: Modern Warfare геймер играет за агента ЦРУ и Фарах, которая из юной девушки превращается в командира ополчения. Вместе они ведут партизанскую войну против русских оккупантов в Урзикстане, очень сильно напоминающем Сирию, Афганистан и Чечню.

Многие игроки увидели в игре сходство с реальным историческим событием, получившим название «Шоссе смерти», которое произошло во время войны коалиции, возглавляемой США, с Ираком в 1990-м г. В игре русские обстреливают бегущее гражданское население.

Но в конце войны во время операции «Буря в пустыне» в 1991 г. именно американская авиация нанесла удары по отступающим из Кувейта иракским солдатам. Тогда погибли сотни человек. Армия США разбомбила огромную колонну иракских танков, а американские военные конфисковали гражданские автомобили, ехавшие в Ирак.

Тогда погибли сотни человек. Авиаудары длились часами, и кадры сожженных машин и обгоревших трупов обошли весь мир, за исключением США, где начала действовать масштабная самоцензура после появления особенно страшной фотографии, на которой виден обгоревший до костей человек.

В игре также показаны казни гражданского населения и беспорядочные бомбардировки жилых кварталов, сильно напоминающие российские авиаудары в Сирии, унесшие жизни многих людей.

Американские войска в современных войнах уничтожили огромное количество мирного населения, например во время удара в 2014 г. по госпиталю «Врачей без границ» в Афганистане, когда погибли 30 человек. Были и многие другие авиаудары такого рода в Ираке и Сирии.

Директор концепции игры Тейлор Куросаки выступил в защиту такого искажения истории, заявив, что один из самых скандальных моментов конца XX века — далеко не единичный случай и что такое могло произойти где угодно. Он подчеркнул также, что по сюжету игра происходит в вымышленной стране и не предполагается воспроизведения конкретного конфликта.

«Мы не изображаем ни одну сторону как хорошую или плохую», — добавил директор проекта. Тем не менее он не рассказал, почему в вымышленной стране негативно показана «русская армия», а не армия какой-нибудь придуманной страны.

Источник: https://nstarikov.ru/gejmery-opolchilis-na-rusofobiju-v-novoj-call-of-duty-110212