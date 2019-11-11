Ф.М.Достоевский – зеркало русской души. Диана Романова

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Описание: Фильм - рассказ о человеке с непростым характером и с такими же непростыми мыслями, о человеке, сама судьба которого, как роман, поразительный и по сюжетным ходам, и по своему внутреннему напряжению. Каким был этот человек в жизни? Как ...
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Присмотритесь — и вы увидите, что единственно кто вам мешает — это вы сами, а куда бы вы ни отправились, вы всюду последуете за собою и всюду будете жаловаться на свою участь. Ведь на нашей бренной земле нет удовлетворения никому, кроме душ низменных или божественных.
«Проснётся Русь, вспомнит своих Богов и тогда такая раскачка пойдёт по всему миру…». Фёдор Достоевский.
«Хозяин России есть один лишь Русский, так есть и всегда должно быть» Федор Достоевский
Был у нас такой одноимённый магазин, закрыли Федорамихайловича, спрос на продукцию зеркала не позволял работать в новых условиях, а дотаций на идею не дали.
Дианка Ромеева нашла себе зеркальце ))
Свет мой Феденька скажи да всю правду расскажи ))
Прочитал бы лучше “Бесы” Ф.М. Достоевского, там и про тебя есть…