Новости Украины и Новороссии 10 ноября 2019

Украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский рассказал, какие газовые сценарии готовят для Украины Европа и российский «Газпром».

По словам Землянского, «сценариев много, а перспективы туманны», потому что «никто пока четко не артикулировал», в каком направлении будет дальше двигаться Украина после формирования нового Кабмина и какая энергетическая, какая внешнеполитическая стратегия будет в приоритете.

Он подчеркнул, что вопрос транзита зависит от всех этих составляющих, поскольку речь идет о взаимоотношениях с Российской Федерацией, ЕС и США. То есть Украина оказывается в треугольнике, где пересекаются интересы сразу трех сторон.

«Те заявления относительно транзита газа, которые существуют на сегодняшний день, если не исключают, то явно друг другу противоречат, — сказал украинский эксперт.

— Потому что господин Коболев сначала заявлял о том, что скоро будут новые переговоры, но до сих пор подтверждений не было, потом появились подтверждения со стороны европейской комиссии, что да, такие переговоры продолжатся. После этого было заявление господина Данилюка — относительно того, что новое правительство уже будет вести переговоры в трехстороннем формате относительно продления транзита и вопросов поставок российского газа на территорию Украины».

По словам Землянского, секретарь СНБО Украины в своем заявлении ранее упомянул о том, что главой переговорной группы будет новый министр энергетики. По мнению эксперта, это вызывает вопрос, а что будет с господином Коболевым, какое он будет принимать в этом участие и будет ли он вообще к тому моменту главой НАК «Нафтогаза»?

«Если нет, то что будет делать с нормативно-правовой базой будущее правительство, поскольку вопросы назначений в “Нафтогазе” регламентируются уставом “Нафтогаза”, где все полномочия находятся у наблюдательного совета и, более того, через суд это было еще раз подтверждено», — отметил Землянский.

Вариантов немного

Вариант первый: стороны встречаются, находят какой-то компромиссное решение исходя из той позиции, которая есть. По мнению Землянского, это скорее всего, будет годовой контракт и либо его продление, либо подписание нового, но не долгосрочного.

«Российская Федерация не пойдёт на урегулирование долгосрочного контракта, — уверен он.

— Плюс остается то, на что у меня нет ответов — относительно украинской позиции по мирному урегулированию Стокгольмского спора. Он как бы абсолютно завешен и непонятен. Далее вопрос поставок, о чем Миллер говорил на встрече с Бойко и Медведчуком, причем они дважды подтвердили, что вопрос транзита связан с возобновлением поставок российского газа на территорию Украины».

При этом он добавил, что подписать договор на условиях третьего энергопакета, то есть на европейских условиях, «с юридической точки зрения не представляется возможным». Это один сценарий переговорного процесса.

«Если нет переговорного процесса, то мягкий сценарий — это когда мы идем по грузинскому варианту, то есть когда газ продолжает транзитировать по территории Украины, а в процессе переговоров уже приходят к какому-то решению, как оформить этот процесс», — продолжил Землянский.

И третий сценарий, по словам эксперта, — это кризисный. Что так нравится средствам массовой информации и чем так любит пугать господин Коболев всех, начиная от жителей Украины и заканчивая странами Европейского союза. Причём уже не будет важно, кто инициирует кризис.

«По-хорошему Украина не может остановить транзит российского газа, я имею в виду юридически, потому что мы являемся подписантами договора к юридической харте и взяли на себя обязательство не препятствовать транзиту энергоресурсов на территории страны. Но мы же понимаем, что формальная сторона — это одно, а реальные вопросы, которые могут возникнуть, — это совершенно другое», — добавил он.

Европа держит руку на пульсе

Эксперт отметил, что Европа на всякий случай решила перестраховаться из-за возможных политических междоусобиц между Киевом и Москвой и заполняет хранилища.

«Контрактуется сжиженный как американский газ, так и российский газ. Компания “Новотек” активно включилась в этот процесс и готова до 1,5 млрд кубических метров привезти газовозом в случае возникновения кризиса», — уточнил Землянский.

Он также добавил, что Соединенные Штаты пугают засильем поставок сжиженного российского газа, потому что они, «вследствие законодательных ограничений, собственный газ не могут поставлять на восточное побережье».

«Поэтому если вкратце обрисовать ситуацию во взаимоотношениях на сегодняшний день, то выглядит она таким вот образом», — отметил эксперт.

Что ждет Украину в случае кризиса?

Правительство Гройсмана и правительство Яценюка не уделяли должного внимания ситуации внутри страны в случае обнуления транзита. И это очень важный момент. По словам украинского эксперта, в случае возникновения форс-мажора новое правительство должно иметь «кризисные кейс».

«То есть план действий на случай постановки транзита. В чём он состоит? Ну, во-первых, с технической точки зрения газотранспортная система начинает работать в замкнутом цикле. Весь этот комплекс газоперекачивающих станций, которые являют собой транзитный потенциал Украины, они начинают работать на внутреннего потребителя. То есть вам нужно удерживать в системе давление — это означает, что в трубе должно находиться от 1 до 1,5 млрд кубических метров газа и оно не должно падать. В противном случае, вы будете иметь проблемы с газоснабжением своих потребителей», — пояснил энергетик.

Это значит, что все затраты начинают ложиться на плечи самих потребителей. То есть платить придется не только за сам газ, но и за его доставку, что существенно отразится на его стоимости.

Другая проблема — способна ли технический газотранспортная система Украины сработать в реверс, как это было 2009 году?

«Десять лет прошло, система новее не стала, необходимых работ по модернизации агрегатов и линейной части не проводилось, инвестиционные планы, которые закладывались “Укртрансгазом” не выполнялись», — отметил Землянский, подчеркнув, что это официальная информация.

На вопрос почему, у него тоже есть ответ: «Потому что стратегически господином Коболевым в плане развития “Нафтогаза” было принято за постулат, что с 1 января 2020 года транзит газа по территории Украины будет равняться нулю». Поэтому выполнение плана было на уровне порядка 20–30 процентов от намеченных работ. Таким образом состояние ГТС Украины находится под большим вопросом.

Третий момент — это дефицит газа, который, возможно, возникнет в случае остановки транзита газа.

Из сказанного экспертом следует, что «по реверсному направлению Украина сможет взять по предварительным оценкам где-то в районе 25–30 млн кубических метров в сутки, а еще порядка 100 млн кубических метров можно поднять из подземных хранилищ в том случае, если заявленная Коболевым цифра в 20 млрд кубов действительно будет выполнена и этот газ будет находиться в подземках. Плюс собственная добыча. Это еще порядка 50 млн кубических метров».

«То есть кругом, бегом мы имеем порядка 170–180 млн кубических метров прихода в плюсе. В минусе у нас по потреблению при средних или средне низких температурах — это порядка 200–250 млн кубических метров. То есть дефицит может составлять порядка до 50 млн кубических метров в сутки», — описал ситуацию Землянский.

Он подчеркнул, что это негативным образом скажется на работе украинской промышленности, которую будут вынуждены ограничивать для того, чтобы обеспечить газом население и предприятия коммунальной энергетики.

«Самое печальное, что восполнить этот дефицит не будет никаких возможностей, потому что других источников кроме поставок российского газа у нас нет», — подчеркнул он.

Возможен ли реверс газа?

Землянский уверен: реверс газа в этом случае Украине не поможет, и это развенчивает миф про поставки реверсного газа, который идет на Украину из Европы.

Он пояснил, что реверсный газ — «это газ, который используется из объемов транзита по взаимным договоренностям». То есть стороны, несмотря на всю конфликтность взаимоотношений Киева и Москвы, «закрывают глаза на ряд технических действий и получают нормальную процедуру, которую называем реверсом».

«Все при этом зарабатывают. Зарабатывают европейские компании, почему они собственно говоря так особо и не педалируют в вопросах сохранения транзита. У них там все хорошо, а Украина эти недостающие 10 млрд кубометров импортного газа будет закупать через европейских посредников», — отметил Землянский.

По его словам, останется довольным и руководство «Нафтогаза» по той простой причине, что «это позволяет аккумулировать маржу на швейцарской дочке российской газотранспортной компании, которая была создана в целях закупки газа у европейских компаний».

«”Газпром” тоже не в убытке — он эти дополнительные 10 млрд продает просто через Европу. Для него нет падения продаж. Так что если широкими мазками, то ситуация пока складывается таким образом. Все дальнейшее зависит от тех решений, которые будут приниматься новым Кабинетом министров», — резюмировал Валентин Землянский.

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