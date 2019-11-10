Новости Украины и Новороссии 10 ноября 2019
- 10:48 Новые скважины в Крыму станут ответом на украинскую водную блокаду.
- 09:50 Психические расстройства на Украине.
- 08:15 МИД отреагировал на решение Международного суда ООН по спору с Украиной.
- 07:41 В Киеве надеются, что от бомбардировок Украину спасут АЭС.
- 07:30 Что ждёт Украину с 1 января нового года? (ВИДЕО).
- 05:30 Танк для Зеленского, или Страшный позор Украины (ВИДЕО).
- 05:00 Рост цен или зима без отопления: какие газовые сценарии готовят для Украины Европа и «Газпром».
- 04:00 Десятки тысяч нацистов против Зеленского: кто платит украинским боевикам? (ВИДЕО).
- 02:30 «Указ о начале диктатуры»: Зеленский приказал до нового года написать законы об уголовной ответственности для журналистов.
- 01:00 «Выкопайте себе яму и живите в ней!»: каратель обратился к украинцам (ФОТО).
- 00:30 Зеленский приказал готовить новый Трудовой кодекс, позволяющий легче увольнять работников (ВИДЕО).
- Вчера 23:01 В Польше заявили, что не выдадут задержанного «атошника» России.
- Вчера 21:50 Аваков отреагировал на задержание «ветерана АТО» в Польше по запросу России.
- Вчера 19:36 Доктор Зло по фамилии на Ш.
Новые скважины в Крыму станут ответом на украинскую водную блокаду
Открытие в Черноморском и Первомайском районах Республики Крым двух скважин с пресной водой является знаковым событием, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Полуостров продолжает оказывать успешное сопротивление водной блокаде, установленной киевскими властями. Очередной победой Крыма на этом фронте стало торжественно открытие в Черноморском и Первомайском районах двух скважин с водой. Ранее в этих местах наблюдалась не самая благоприятная ситуация со столь важным для человека ресурсом, но теперь ситуация изменилась.
Зампред комитета Госдумы по делам национальностей, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек в интервью ФАН с уверенностью заявил, что республика бросилась в «мощную контратаку» на установленную Украиной водную блокаду. Несмотря на то, что еще предстоит проделать огромную работу для того, чтобы полностью развить сеть водоснабжения на севере полуострова, открытие двух скважин следует расценивать как знаковое событие, призванное обеспечить вышеуказанные районы пресной водой.
Напомним, что в 2014 году, после того, как жители Крыма на всенародном референдуме проголосовали за присоединение полуострова к России, Киев перекрыл подачу пресной воды, поступавшей по Северо-Крымскому каналу. Создав определенные трудности крымчанам, киевские власти сами столкнулись с негативными последствиями такого решения. В частности, излишки днепровской воды уже успели навредить Херсонской области и спровоцировали там экологическую катастрофу.
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Психические расстройства на Украине
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МИД отреагировал на решение Международного суда ООН по спору с Украиной
Решение Международного суда ООН по юрисдикционным спорам России в деле «Украина против Российской Федерации» не предрешает исход дела, заявило Министерство иностранных дел.
«Решение суда о наличии у него юрисдикции не предрешает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора», – говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Москва рассчитывает, что Международный суд ООН в итоге оставит претензии Украины без удовлетворения, подчеркнули в МИД. «Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии», – указано в комментарии.
В МИД также отметили, что суд проигнорировал ряд возражений России в споре с Украиной, такую позицию сложно объяснить.
Ранее сообщалось, что Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.
Напомним, в июне 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум о якобы нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российские власти выразили возражения относительно юрисдикции МУС в разбирательстве с Украиной.
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В Киеве надеются, что от бомбардировок Украину спасут АЭС
Украине грозит война по югославскому сценарию со всеми вытекающими, вплоть до бомбардировок НАТО. Хотя бомбить, возможно, побояться, за что следует благодарить советское наследие в виде шести атомных электростанций.
Такую незавидную судьбу Украине предрёк бывший министр транспорта Евгений Червоненко, подчеркнув, что от полного развала страну спасёт только власть, которая вспомнит о монополии на применение силы и усмирит зарвавшихся радикалов. Команда Зеленского снова и снова демонстрирует смертельно опасную слабость, чем продолжают пользоваться истинные сепаратисты – оппоненты президента, выступающие против примирения с Донбассом.
Почти 80% избирателей проголосовали недавно за мир. И люди пришедшие благодаря этому выбору к власти, должны обеспечить этот мир любой ценой. Первое, что нужно сделать – это завершить войну в Донбассе. И если кучка добровольцев мешает разведению сил, отдать приказ ГРУ и усмирить всех мятежников в течение суток. Червоненко уверен, что, если Зеленский не воспользуется монополией на применение силы, его политические противники развалят страну в течение года. Они уже раскачивают Закарпатье и Львов. Подожгут и другие регионы. Нужно жёстко усмирить радикалов и их хозяев и добиться реинтеграции Донбасса на любых условиях. В ином случае Украина очень быстро распадётся на мелкие анклавы, которые будут воевать друг с другом, пока в страну не вторгнуться «миротворцы» НАТО с бомбардировками и прочими атрибутами насаждения демократии.
Червоненко уверен, что Украину ждёт путь Югославии, если Зеленский не очухается. Только, возможно, обойдётся без бомбёжек. Да и то, лишь потому, что бомбить Украину опасно из-за атомных электростанций.
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Что ждёт Украину с 1 января нового года? (ВИДЕО)
Что происходит в газовых отношениях России и Украины? На этот вопрос в эфире украинского телевидения ответил киевский эксперт по газовым вопросам Дмитрий Марунич. По его словам,
«С 28 октября мы движемся в никуда. Откровенно скажу, я был даже несколько разочарован и удивлён потому, что до 28 октября у меня были куда более оптимистичные ожидания и они имели определённый базис», — сказал он.
Марунич добавил, что последний раунд переговоров завершился ничем и, очевидно, стороны будут встречаться в следующий раз, чтобы попытаться о чём-то договориться.
«Пока позиции сторон неизменны. Москва хочет списания всех долгов, обнуления всех судебных решений, Киев хочет иметь долгосрочный контракт и большие объёмы транзита. Пока невозможно ни то, ни другое», — отметил эксперт.
По его мнению, ситуацию усложняет недавний иск НАК «Нафтогаз-Украина» к Газпрому, который компания подала в Стокгольмский арбитраж.
«В строгом смысле слова — это не новый иск, это лишь продление прошлогодней истории. И в настоящее время я не вижу базы для компромисса», — заметил Марунич.
По его словам, есть разные сценарии. Если ничего не сдвинется с места, то Украину ждёт прерывание транзита и кризисный сценарий с первого января.
«Хотя шанс договориться ещё существует», — заключил эксперт.
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На видео с 00:01:08
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Танк для Зеленского, или Страшный позор Украины (ВИДЕО)
Потешный гарант «украинской колонии» Владимир Зеленский прибыл в Харьков, чтобы узнать, сколько строится танков для «самой сильной банды в Европе». Об этом рассказал одесский журналист Александр Воскобойников.
С 2009 года на Украине был создан всего один танк. Громкие обещания Порошенко о том, что Харьковский завод имени Малышева, производящий тяжёлую бронетанковую технику, будет обрастать заказами, остались только обещаниями.
Вместо того — на заводе произошло полное разграбление имущества, которое досталось новым хозяевам Украины после Советского Союза.
«Все грамотные специалисты уже давно уехали из этой нищей колонии. А на этих так называемых предприятиях люди работают при нулевой температуре», — отметил Воскобойников.
Государство задолжало заводчанам более 10,5 миллиардов гривен за последние четыре года.
Ещё Яценюк говорил, что харьковский завод готовили к банкротству. И таких, как он на Украине — десятки и сотни.
Положительный момент в этой истории — то, что теперь у украинских бандитов большая проблема со снарядами. Стрелять артиллеристам нечем — после взрывов на складах Украина потеряла множество боеприпасов.
«На канале Коломойского рассказывают, что у них большая проблема со снарядами для артиллерии. Но при этом украинская колония купила оборудование, то есть, часть оборудования у американцев для производства таких снарядов. Но слава Богу, они оборудование не получили: деньги ушли в неизвестном направлении», — пояснил Александр Воскобойников.
Так, по словам адвоката Андрея Портнова, три украинские компании «Укроборонпром», «Укринмаш» («Укрспецтехноэкспорт») и «Прогресс», которые возглавлялись ближайшими к Порошенко людьми, «покупали военные услуги» в Микронезии, на Маршалловых островах в четырех часах лёта от Папуа — Новой Гвинеи и Малайзии.
«Но там нет никаких военных услуг», — пояснил Портнов.
Просто Порошенко решил нажиться на войне. Потому что понял, что это — прибыльное дело.
«А так называемая „прокуратура“ „украинской колонии“ ничего не делает, чтобы засудить шоколадного главаря», — сказал одесский журналист.
Между тем, во время одного из эфиров на телеканале «Прямой», который принадлежит бывшему президенту, в студию ворвались вооруженные боевики.
Как сообщала «Русская Весна», угрожая автоматами, они навели панику на зрителей и «расстреляли» ведущего Мыколу Вересня.
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Рост цен или зима без отопления: какие газовые сценарии готовят для Украины Европа и «Газпром»
Украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский рассказал, какие газовые сценарии готовят для Украины Европа и российский «Газпром».
По словам Землянского, «сценариев много, а перспективы туманны», потому что «никто пока четко не артикулировал», в каком направлении будет дальше двигаться Украина после формирования нового Кабмина и какая энергетическая, какая внешнеполитическая стратегия будет в приоритете.
Он подчеркнул, что вопрос транзита зависит от всех этих составляющих, поскольку речь идет о взаимоотношениях с Российской Федерацией, ЕС и США. То есть Украина оказывается в треугольнике, где пересекаются интересы сразу трех сторон.
«Те заявления относительно транзита газа, которые существуют на сегодняшний день, если не исключают, то явно друг другу противоречат, — сказал украинский эксперт.
— Потому что господин Коболев сначала заявлял о том, что скоро будут новые переговоры, но до сих пор подтверждений не было, потом появились подтверждения со стороны европейской комиссии, что да, такие переговоры продолжатся. После этого было заявление господина Данилюка — относительно того, что новое правительство уже будет вести переговоры в трехстороннем формате относительно продления транзита и вопросов поставок российского газа на территорию Украины».
По словам Землянского, секретарь СНБО Украины в своем заявлении ранее упомянул о том, что главой переговорной группы будет новый министр энергетики. По мнению эксперта, это вызывает вопрос, а что будет с господином Коболевым, какое он будет принимать в этом участие и будет ли он вообще к тому моменту главой НАК «Нафтогаза»?
«Если нет, то что будет делать с нормативно-правовой базой будущее правительство, поскольку вопросы назначений в “Нафтогазе” регламентируются уставом “Нафтогаза”, где все полномочия находятся у наблюдательного совета и, более того, через суд это было еще раз подтверждено», — отметил Землянский.
Вариантов немного
Вариант первый: стороны встречаются, находят какой-то компромиссное решение исходя из той позиции, которая есть. По мнению Землянского, это скорее всего, будет годовой контракт и либо его продление, либо подписание нового, но не долгосрочного.
«Российская Федерация не пойдёт на урегулирование долгосрочного контракта, — уверен он.
— Плюс остается то, на что у меня нет ответов — относительно украинской позиции по мирному урегулированию Стокгольмского спора. Он как бы абсолютно завешен и непонятен. Далее вопрос поставок, о чем Миллер говорил на встрече с Бойко и Медведчуком, причем они дважды подтвердили, что вопрос транзита связан с возобновлением поставок российского газа на территорию Украины».
При этом он добавил, что подписать договор на условиях третьего энергопакета, то есть на европейских условиях, «с юридической точки зрения не представляется возможным». Это один сценарий переговорного процесса.
«Если нет переговорного процесса, то мягкий сценарий — это когда мы идем по грузинскому варианту, то есть когда газ продолжает транзитировать по территории Украины, а в процессе переговоров уже приходят к какому-то решению, как оформить этот процесс», — продолжил Землянский.
И третий сценарий, по словам эксперта, — это кризисный. Что так нравится средствам массовой информации и чем так любит пугать господин Коболев всех, начиная от жителей Украины и заканчивая странами Европейского союза. Причём уже не будет важно, кто инициирует кризис.
«По-хорошему Украина не может остановить транзит российского газа, я имею в виду юридически, потому что мы являемся подписантами договора к юридической харте и взяли на себя обязательство не препятствовать транзиту энергоресурсов на территории страны. Но мы же понимаем, что формальная сторона — это одно, а реальные вопросы, которые могут возникнуть, — это совершенно другое», — добавил он.
Европа держит руку на пульсе
Эксперт отметил, что Европа на всякий случай решила перестраховаться из-за возможных политических междоусобиц между Киевом и Москвой и заполняет хранилища.
«Контрактуется сжиженный как американский газ, так и российский газ. Компания “Новотек” активно включилась в этот процесс и готова до 1,5 млрд кубических метров привезти газовозом в случае возникновения кризиса», — уточнил Землянский.
Он также добавил, что Соединенные Штаты пугают засильем поставок сжиженного российского газа, потому что они, «вследствие законодательных ограничений, собственный газ не могут поставлять на восточное побережье».
«Поэтому если вкратце обрисовать ситуацию во взаимоотношениях на сегодняшний день, то выглядит она таким вот образом», — отметил эксперт.
Что ждет Украину в случае кризиса?
Правительство Гройсмана и правительство Яценюка не уделяли должного внимания ситуации внутри страны в случае обнуления транзита. И это очень важный момент. По словам украинского эксперта, в случае возникновения форс-мажора новое правительство должно иметь «кризисные кейс».
«То есть план действий на случай постановки транзита. В чём он состоит? Ну, во-первых, с технической точки зрения газотранспортная система начинает работать в замкнутом цикле. Весь этот комплекс газоперекачивающих станций, которые являют собой транзитный потенциал Украины, они начинают работать на внутреннего потребителя. То есть вам нужно удерживать в системе давление — это означает, что в трубе должно находиться от 1 до 1,5 млрд кубических метров газа и оно не должно падать. В противном случае, вы будете иметь проблемы с газоснабжением своих потребителей», — пояснил энергетик.
Это значит, что все затраты начинают ложиться на плечи самих потребителей. То есть платить придется не только за сам газ, но и за его доставку, что существенно отразится на его стоимости.
Другая проблема — способна ли технический газотранспортная система Украины сработать в реверс, как это было 2009 году?
«Десять лет прошло, система новее не стала, необходимых работ по модернизации агрегатов и линейной части не проводилось, инвестиционные планы, которые закладывались “Укртрансгазом” не выполнялись», — отметил Землянский, подчеркнув, что это официальная информация.
На вопрос почему, у него тоже есть ответ: «Потому что стратегически господином Коболевым в плане развития “Нафтогаза” было принято за постулат, что с 1 января 2020 года транзит газа по территории Украины будет равняться нулю». Поэтому выполнение плана было на уровне порядка 20–30 процентов от намеченных работ. Таким образом состояние ГТС Украины находится под большим вопросом.
Третий момент — это дефицит газа, который, возможно, возникнет в случае остановки транзита газа.
Из сказанного экспертом следует, что «по реверсному направлению Украина сможет взять по предварительным оценкам где-то в районе 25–30 млн кубических метров в сутки, а еще порядка 100 млн кубических метров можно поднять из подземных хранилищ в том случае, если заявленная Коболевым цифра в 20 млрд кубов действительно будет выполнена и этот газ будет находиться в подземках. Плюс собственная добыча. Это еще порядка 50 млн кубических метров».
«То есть кругом, бегом мы имеем порядка 170–180 млн кубических метров прихода в плюсе. В минусе у нас по потреблению при средних или средне низких температурах — это порядка 200–250 млн кубических метров. То есть дефицит может составлять порядка до 50 млн кубических метров в сутки», — описал ситуацию Землянский.
Он подчеркнул, что это негативным образом скажется на работе украинской промышленности, которую будут вынуждены ограничивать для того, чтобы обеспечить газом население и предприятия коммунальной энергетики.
«Самое печальное, что восполнить этот дефицит не будет никаких возможностей, потому что других источников кроме поставок российского газа у нас нет», — подчеркнул он.
Возможен ли реверс газа?
Землянский уверен: реверс газа в этом случае Украине не поможет, и это развенчивает миф про поставки реверсного газа, который идет на Украину из Европы.
Он пояснил, что реверсный газ — «это газ, который используется из объемов транзита по взаимным договоренностям». То есть стороны, несмотря на всю конфликтность взаимоотношений Киева и Москвы, «закрывают глаза на ряд технических действий и получают нормальную процедуру, которую называем реверсом».
«Все при этом зарабатывают. Зарабатывают европейские компании, почему они собственно говоря так особо и не педалируют в вопросах сохранения транзита. У них там все хорошо, а Украина эти недостающие 10 млрд кубометров импортного газа будет закупать через европейских посредников», — отметил Землянский.
По его словам, останется довольным и руководство «Нафтогаза» по той простой причине, что «это позволяет аккумулировать маржу на швейцарской дочке российской газотранспортной компании, которая была создана в целях закупки газа у европейских компаний».
«”Газпром” тоже не в убытке — он эти дополнительные 10 млрд продает просто через Европу. Для него нет падения продаж. Так что если широкими мазками, то ситуация пока складывается таким образом. Все дальнейшее зависит от тех решений, которые будут приниматься новым Кабинетом министров», — резюмировал Валентин Землянский.
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Десятки тысяч нацистов против Зеленского: кто платит украинским боевикам? (ВИДЕО)
Украинский политолог Сергей Лозовский прокомментировал конфликт Владимира Зеленского с неонацистами во время его поездки в район населённого пункта Золотое.
«Как неформальные вооружённые формирования они вообще-то никому не подчиняются, как вы видите. И они не могут подчиняться верховному главнокомандующему, поскольку они там не находятся в этой структуре», — сказал Лозовский.
Он считает, что вопрос в том, на какие деньги существуют вот эти все «активисты», так «озабоченные безопасностью» государства?
«Мы с вами не знаем и это не наше дело, но у нас есть Служба безопасности (СБУ), которой мы платим деньги и всё больше и больше, — подчеркнул эксперт.
— Амбарную книгу нам с вами никто не покажет. Но если есть в стране пару наивных людей, которые думают, что они там существуют за свои кровные, сэкономленные в школе на завтраке, то я с ними не соглашусь».
Поведение президента в этой ситуации он считает «правильным», если «убрать в сторону» форму, в которую оно было обличено.
«Он сказал, что ребята, вы перестаньте дурака валять, последнее вам предупреждение. После этого мы уже с вами перестанем разговаривать.
Государство, если есть, то оно есть. А если какой-нибудь человек может организовывать или призывать организовать вооружённое сопротивление решению правительства, то тогда только государство распускать. Или тех людей, которые готовы десятками тысяч, как там было сказано, „выйти и сопротивляться этому решению“. Так не бывает», — поделился мнением политолог.
По его словам, «завтра может собраться такая же группа или больше», состоящая из тех, кто за мир.
Эксперт пояснил: полиция, нацгвардия и боевики «Нацкорпуса» управляются «из одного центра». Это уже приводило к тому, «что от рук одного активиста гибли люди, которые призваны это государство защищать».
«Но самое страшное, что наказания никто не несёт за это, поскольку это же люди заслуженные», — заметил эксперт.
В заключение он добавил, что «пока это будет именно в таком ключе решаться, вернее, не решаться, — перспектива в целом у Украины довольно незавидная».
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«Указ о начале диктатуры»: Зеленский приказал до нового года написать законы об уголовной ответственности для журналистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства».
В указе есть пункт и о СМИ.
В нем говорится, что до 31 декабря 2019 нужно разработать и внесести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения:
О требованиях и стандартах новостей,
О механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения,
О запрете физическим и юридическим лицам «государства-агрессора» владеть или финансировать медиа на Украине,
Об усилении ответственности за нарушение законодательства об информации.
Судя по всему, речь идет о тех самых репрессивных законах о введении уголовной ответственности для журналистов, о которых представители власти не так давно говорили на слушаниях по свободе слова в Раде.
Главный редактор портала «Українські новини» Денис Иванеско эти идеи наступлением на свободу слова, а сам указ Зеленского назвал «Указом о начале диктатуры».
«Зеленский хочет определять стандарты новостей. И усилить ответственность за несоблюдение.
Пусть сначала стандарты шуток 95 квартала утвердит. И ответственность за тупые. Как быстро власть внесет в стандарты новостей необходимость аплодировать президенту?
Это начало конца свободы слова… Ни в одной стране мира власть не определяет стандарты новостей и тем более не наказывает за них. Это и есть свобода слова и выражения взглядов, закрепленная в ст 10 Европейской конвенции по правам человека», — написал журналист.
Кроме Иванеско указ президента в части законов по медиа раскритиковал и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
«Власти планируют безотлагательно изменить медиарегулирование и усилить ответственность за нарушение информационного законодательства. При этом Кабмину поручено инициировать внесение в законы „положения относительно требований и стандартов новостей”. Но эти запугивания криминалом или налоговыми проверками — это не то, чего ждут от власти журналисты и медиа», — считает Томиленко.
Он напомнил, что во время парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов, очертания таких изменений определили министр культуры Владимир Бородянский и председатель Комитета ВР по гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
«Господин Бородянский предлагает ввести уголовную ответственность за распространение фейков и введение общества в заблуждение. Также в редакционных ньюзрумах журналистам предлагают фиксировать приказы редакторов о манипуляции при освещении новостей.
На основании этих доносов власти планируют платить журналистам зарплату и предоставлять защиту, а на владельцев и руководителей медиа — накладывать санкции. Александр Ткаченко хочет применять санкции к убыточным СМИ. Отсутствие в течение трех лет прибыли должно давать старт процедуре блокировки медиадеятельности», — рассказал глава НСЖУ.
«Изменения к информационному законодательства должны проходить через широкие публичные дискуссии. И находить поддержку и понимание как у журналистов и медиадиячив, так и в международных институтов.
Драконовские поправки в том виде, как они озвучиваются отдельными представителями власти, это точно не о „реформах” и не об „укреплении государства”, как говорится в названии Указа. По крайней мере, пока законы у нас не регулируют „требования к стандартам новостей”, мы имеем право на такие оценки», — написал Томиленко.
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«Выкопайте себе яму и живите в ней!»: каратель обратился к украинцам (ФОТО)
Украинские СМИ растиражировали новость о «крике души воина». Речь идёт о посте в соцсети некоего Василия Пиддубного, которого именуют «добровольцем». Каратель наваял текст об ужасах окопной жизни на линии фронта, чтобы впечатлить и разжалобить мирных украинцев, особенно тех, кто принимает риторику в отношении украинских боевиков: «Я вас туда не посылал».
Стоит отметить, что пост привлёк внимание, по большей части, конечно, «свидомых патрiотiв».
Ниже приводим этот текст отчаявшегося карателя, которому приходится, видимо, довольно часто сталкиваться с откровенным неуважением и равнодушием простых украинцев. Впрочем, как и многим «АТОшникам», пожинающим плоды бесславного возвращения из зоны карательной операции на Донбассе.
«Послушайте меня… Выйдите!
Да, выйдите из дома, когда пойдет дождь или засыплет землю снегом. Возьмите с собой немного вещей и идите в поле.
Выкопайте себе яму. Выдолбите в мерзлой земле, накройте крест-накрест стволами пихт, насыпьте сверху земли. Похоже на могилку?
Это называется блиндаж.
Живите в нем. Да, прямо сейчас. Вам повезет, если не зальет водой, как кроличью норку. Потому что если зальет — должны постоянно вычерпывать воду.
И повезет, если не мороз. В таком случае попросите добрых людей, которых мы называли волонтерами, привезти вам буржуйку.
И лекарств.
Живите в этой яме. Колите дрова, готовьте кашу, только не высовывайтесь. Потому что есть другие люди, которые должны вас убить.
Правда, весело?
Эти люди будут стрелять в вас из самого разнообразного оружия, начиная с АК и заканчивая «Буратинкой», который может сделать из вашего блиндажика пятиметровую воронку; разбросать бревна на двести метров, а вас самих превратить в кровавую пыль.
Но не обращайте внимания. Живите обычной жизнью. Вам дадут бронежилет, автомат и патронов, чтобы не так страшно было.
Не переживайте. Будут дни, когда в вас не будут стрелять. И вы сможете размочить в подогретой водичке полотенце и обтереться им, собирая с тела запах застоявшегося пота, болотистой сырости, запекшейся крови…
Живите в этой яме несколько месяцев подряд. Забудьте, что такое электричество, телевизор, компьютер с его игрушками. Единственным вашим утешением будет книга (если додумались ее прихватить); единственной игрушкой — охота на мышей, которые переводят ваши скудные продукты.
Ночью крепко не спите. Упаси Бог! Вы должны услышать, когда подкрадется ДРГ, чтобы перерезать вам горло. Не пропустите этот интересный момент. Будет весело!
И днем не спите. Надо работать.
Не обращайте внимания, что будете жить, как бомж. Иначе нельзя, сколько бы у вас денег не было. Такие условия. Если повезет, то сможете жить в заброшенном доме. Но не советую. Там к вам легче подобраться.
В блиндаже хоть какой-то шанс выжить.
Поживите так хоть немного…
Сделайте это ради тех, кого вы любите. Заплатите эту цену, чтобы они могли спать мирно, в тепле и тишине.
“Перед тем, как меня судить, обуйтесь в мои берцы, пройдите мой путь, сбейте ноги…”
Почувствуй-ТЕ то, что чувствовали другие.
И запомните: Я ВАС ТУДА НЕ ПОСЫЛАЛ!»
Отмечается, что Пиддубный является автором книг о войне на Донбассе. Посему выходит, цинизма писаке-пропагандисту не занимать в «героизации» откровенных убийц.
Однако в этой всей истории с постом есть весьма знаковый звонок (как и во многих историях, когда вернувшихся с Донбасса боевиков откровенно унижают, оскорбляют и даже поколачивают простые украинцы, чтобы не бравировали своими удостоверениями «УБД»).
Пиддубному, как и всем остальным карателям, самое время не «жалостливые» посты сочинять, а задуматься о приближении часа расплаты за преступления против мирных жителей Донбасса.
Ведь они уже оказались между теми, кто «мы вас туда не посылали», и теми, кто «мы вас сюда не звали». И когда последние, за которыми правда, пойдут в атаку, то первые, в лучшем случае, отступят в сторону.
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Зеленский приказал готовить новый Трудовой кодекс, позволяющий легче увольнять работников (ВИДЕО)
9 ноября Владимир Зеленский подписал указ о массовых реформах. В частности, они касаются и трудового законодательства.
В тексте говорится, что до конца текущего года Кабмин должен создать условия для «либерализации трудовых отношений и обновления законодательства о труде».
Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение ВРУ законопроекты по созданию условий для либерализации трудовых отношений и обновления законодательства о труде.
Напомним, во время 14-часовой пресс-конференции Владимир Зеленский дал понять, что в новом Трудовом кодексе упростят увольнение людей. «Вы знаете, что очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас они (правительство — Ред.) работают над трудовым современным законодательством и трудовым кодексом» — сказал Зеленский.
На вопрос, почему в проекте нового кодекса можно увольнять женщин в декрете, он сказал «не видел еще трудовой кодекс, мне не приносили», но пообещал, что эту норму из законопроекта уберут.
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В Польше заявили, что не выдадут задержанного «атошника» России
Польша не будет передавать задержанного члена УНА-УНСО* и участника «АТО» Игоря Мазура России. Об этом заявила вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская.
Вице-спикер пояснила, что польские правоохранители задержали Мазура исключительно по «техническим» причинам, поскольку Польша должна придерживаться стандартной процедуры рассмотрения ордера Интерпола.
«Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств.
Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это — наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести», — написала Госевская.
По ее словам, Польша «не поддастся на провокацию».
«Мы не можем быть актерами российского сценария. Польша сделала то, что должна была сделать. Она задержала человека, который фигурирует в реестре. Но — для выяснения ситуации… И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды тщательно расследуют это дело…» — подытожила вице-спикер.
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*Запрещенная в РФ экстремистская организация
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Аваков отреагировал на задержание «ветерана АТО» в Польше по запросу России
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Россия в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинских граждан.
Таким образом Аваков прокомментировал задержание польскими силовиками на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск украинского карателя Игоря Мазура.
По словам Авакова, Россия нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.
«РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994–2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате этого погибли и тяжело травмированы несколько российских военнослужащих», — отметил Аваков.
Министр подчеркнул, что основанием для задержания стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.
Аваков отметил, что МВД Украины «немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола на очередную попытку РФ неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины, а также компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения россиянами устава и правил Интерпола, а также других норм международного законодательства».
«МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое полностью сфабриковано в угоду Кремлю», — резюмировал Аваков.
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Доктор Зло по фамилии на Ш
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