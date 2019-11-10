1964. Томас Тэйлор Хаммонд в летней Москве. Часть 2

Остается надеятся, что когда Райкин покинет этот бренный мир, его именем не будут называть улицы или театры.С такими взглядами, ему будет некомфортно в России как живым, так и мертвым.Ну а пока он еще жив, но менее любим, чем иные исторические мертвецы, ...
Современный финансовый мир похож на игру в покер. Тренды быков и медведей, спекуляции вокруг ценных бумаг, честные игроки и шулеры... Кто у нас самый известный финансовый шулер в мире? Конечно США! Планы удушения РФ экономически в Америке разрабатываются ...
...советскую цивилизацию. Уровень жизни основной части россиян ниже, чем в последние... Речь о людях, частью контуженных трагедиями нашей истории, частью не простивших детских...интеллигенции детей, не любимых матерями, — часть которых потом припомнила свое детство...
... уничтожили Тугурский (Тугирский) острожек и часть из 33 его защитников[16... 1689 г., имела в западной части Приамурья весьма четкие географические привязки...., напр.: Карта морская меркаторская на части берегов российских камчатских и хинских...
И не одного хачабона.Ни в школе, ни в метро, ни на ВДНХ? И наши блондинистые дети, которых никто Раньше не считал дебилами и идиотами.