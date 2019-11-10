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1964. Томас Тэйлор Хаммонд в летней Москве. Часть 2

12:07. 10 ноября 2019 168 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Школьницы


В московской школе


В одном из московских парков


Бабушки с внуками


ВДНХ


Художественная выставка


Музей «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле»


В метро


Диссидент

Источник: https://humus.livejournal.com/6927964.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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