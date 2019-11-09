Сводки от ополчения Новороссии 09 ноября 2019

Журналист News Front попал под обстрел в канун разведения

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Нимоллер заявил, что показания Цемаха по делу MH17 помогут признать статус ДНР.

Эксперт отмечает, что Цемах неспроста согласился встретится со следственной группой и ответить на вопросы голландских представителей.

Голландский политолог, автор книги о крушении Boeing Йост Нимоллер в интервью изданию «360» прокомментировал готовность свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха дать показания следователям из Нидерландов. Эксперт отмечает, что Цемах неспроста согласился встретится со следственной группой и ответить на вопросы голландских представителей.



Нимоллер, прежде всего, обратил внимание на то, что Цемах поставил Амстердаму условие – давать показания он будет лишь в Донецкой Народной Республике. Политолог отметил, что такой шаг Цемаха легко объясним. Так, у свидетеля по делу MH17 есть причины не доверять Нидерландам.

«Так что с чего вдруг он будет им доверять? Правительство Украины работает вместе с Нидерландами, поэтому для него может быть опасно находиться в Голландии», – объяснил эксперт.

Кроме того, Нимоллер заявил, что такой шаг Цемаха может помочь в признании статуса ДНР со стороны Нидерландов. Политолог заметил, что, если голландские следователи все-таки согласятся приехать в ДНР, а Цемах сделает там важное политическое заявление с одобрения Нидерландов, это будет значить, что Амстердам признает республику. Также Нимоллер заметил, что этот прецедент и может быть причиной, по которой Цемах поставил следствию такие условия.

Ранее сообщалось, что адвокат Цемаха Анатолий Кучерена заявил о его намерении дать показания следователями Нидерландов по делу о катастрофе MH17. Однако юрист добавил, что «ценный свидетель» встретится со следствием лишь у себя на родине – в ДНР.

Кирилл Рекордов

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В ЛНР заподозрили США в подстрекательстве Киева к нарушению Минских соглашений

«Мнение» временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о возможности замены военнослужащих ВСУ на нацгвардейцев на участках разведения сил в Донбассе можно рассматривать как поощрение Киева к нарушению Минских соглашений, указал глава представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.

В заявлении руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаила Филипоненко подчеркивается, что одним из условий отвода сил и средств на участках разведения сторон в Донбассе является отсутствие там вооруженных людей, передает РИА «Новости».

«В соответствии с пунктом 9 Рамочного решения трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года нахождение сил и/или средств на участках разведения является нарушением, на которое руководство Вооруженных сил Украины должно оперативно реагировать для их устранения. Другими словами, в случае прибытия в районы разведения подразделений Нацгвардии и полиции, ВСУ просто обязаны их оттуда выдворить», – подчеркивается в заявлении Филипоненко.

Руководитель представительства Луганской народной республики в СЦКК обратил внимание, что после разведения сил нахождение на этих участках разрешено только офицерам СЦКК.

«Дополнение к комплексу мер определяет, что под термином Вооруженные силы Украины понимаются вооруженные силы Украины, Национальная гвардия Украины, другие воинские формирования и правоохранительные органы Украины. Поэтому высказанное господином Тейлором «мнение» о возможности замены украинских военнослужащих на нацгвардейцев можно рассматривать, как поощрение Киева к нарушению Минских договоренностей», – указал Филипоненко.

Руководитель СЦКК призвал подобными заявлениями «представителей Западных стран» не провоцировать Киев на нарушение минских договоренностей.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

После этого ДНР предупредила Киев об ответе на ввод украинской полиции в Петровское.

Напомним, украинская сторона сорвала разведение сил у поселка Петровское, которое было запланировано на 4 ноября. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил не состоялось из-за нарушений режима тишины.

Антон Никитин

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«Горные штурмовики»: злоключения гуцулов на Донбассе (ФОТО)

Присутствие горно-штурмовой бригады в войне на Донбассе — абсолютно равнинном регионе — звучит также нелепо, как та самая подводная лодка в степях Украины. Местные терриконы с очень большой натяжкой можно назвать горами — хотя более правильным определением будет «отдельно стоящие насыпи промышленного происхождения». Однако не стоит вдаваться в тонкости геологической терминологии — Донбасс хоть и находится на территории Донецкого кряжа, но этот так называемый «горный кряж» по факту разрушился еще миллионы лет назад, и сегодня представляет из себя пологую, лишь слегка всхолмленную возвышенность. То есть разгуляться здесь горно-штурмовой бригаде с ее весьма специфическими навыками по большому счету-то и негде. Может быть, именно поэтому 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду ВСУ на Донбассе преследуют сплошные неудачи? Еле-еле дотянув лямку своего пребывания в зоне «ООС» до весны 2019 г. и неслабо напортачив под Волновахой, гордые военизированные потомки гуцулов, лемков и бойков вместо родного Закарпатья внезапно для себя оказались на армейском всеукраинском свинарнике в Николаевской области, лишь по недоразумению почему-то названному полигоном. И только в марте, изрядно отощав на распиаренных украинских сухпаях, наконец-то приползли домой, в родное Закарпатье, где и занялись вполне себе мирными вещами — обустройством музея имени себя любимых для показа своих «героических подвигов», а также военно-патриотической подготовкой местных детишек в откровенно бандеровском духе с раздачей особо отличившимся дешевых нагрудных значков. Правда, нагулять тыловой жирок закарпатским горным штурмовикам высокое начальство так толком и не дало — уже в мае гордых потомков Довбуша прямо по месту дислокации в родном Закарпатье запихнули на трехнедельные учения ORBITAL, которые проходили под чутким руководством британских военных инструкторов. Ну, а как относятся «белые господа» к местным наемникам из числа аборигенов — прекрасно известно. В общем, поваляться на зеленой травке карпатских полонин гуцульским штурмовикам снова-таки не удалось — бегали, пыхтели и лазали по горам под палками английских инструкторов местные вуйки, обливаясь горьким потом. Ненадолго отметилась 128-я бригада снова в зоне «ООС »— в июле 2019 г. у Станицы Луганской, где тут же подняла вселенский вой по поводу гибели нескольких своих «побратимов» — как будто не на войну потомки Довбуша ехали, а так, прогуляться в соседнее село на дискотеку. А в сентябре тех же самых горных штурмовиков высокое «ВСУшное» начальство поматросило по полной уже в украинско-американских учениях на Львовщине с гордым названием «Rapid Trident-2019», что в переводе на человеческий язык означает «Стремительный тризуб-2019». Ну и после такого «отдыха» и нахватавшись по самое не хочу «ценнейшего» НАТОвского опыта, военизированные опришки из 128-й бригады моментально оказались снова на передовой — и опять-таки в Донецкой области под временным контролем Украины. И не где-нибудь — а возле населенного пункта Петровское, обозначенного как участок № 3 разведения сил и средств на Донбассе в рамках реализации той самой «формулы Штайнмайера». Но в Петровском милитаризованных альпинистов из 128-й ожидал новый сюрприз — ухари из 35-й бригады ВСУ, не дождавшись при ротации от прижимистых гуцулов «отката», разобрали наполовину свои блиндажи, да еще в придачу уничтожили карты минных полей. Ну, военизированных гуцулов понять можно — под Волновахой они «тёрлись» и раньше, и во время своей позорной зимне-весенней ротации слупить свои «откатные» со сменщиков просто-напросто не успели — а потому вполне резонно решили, что с них теперь взятки гладки. Хотя вот морпехи из 35-й бригады ВСУ посчитали иначе — и чисто по-пацански обиделись: в результате чего, не имея карт минных полей, горные штурмовики из 128-й Закарпатской бригады допустили наезд своего грузовика КрАЗ на минные заграждения в районе н. п. Николаевка Волновахского района, потеряли несколько человек личного состава и свое перевозимое имущество… Собственно, к чему весь этот затянувшийся рассказ? По большому счету он — о тяжелейшей судьбе украинских горных пехотинцев, находящихся под невыносимым прессингом внешних и внутренних стрессогенных факторов из-за лишения полноценного отдыха во время ротации по причине участия в длительных учениях, изощренных издевательств со стороны британских и американских инструкторов, откровенного «кидалова» со стороны коллег из 35-й бригады ВСУ, и, в конце концов, просто полного, тотального, вопиющего несоответствия навыков ведения войны в горах реальной обстановке степного Донбасса. У закарпатских мужиков от всего этого бедлама просто-напросто помутилось в головах — вот только лишь поэтому они и срывают раз за разом своими провокациями разведение сил и средств у Петровского. Не по злобе — упаси Господь вас так подумать! И не по наущению тех самых злодеев из НАТО — что вы, что вы! И не по причине нахождения большого количества радикальных националистов в рядах личного состава — а покажите мне бригаду ВСУ, в которой бы не было фашистов? Все эти провокации — сплошная цепь случайностей, и то лишь по причине невыносимого, тяжелейшего стресса. Такой себе крик души от горных штурмовиков 128 ОГШБр ВСУ, которым просто нечего делать в степях Донбасса. Впрочем, как нечего здесь делать и морским пехотинцам 35 ОБрМП ВСУ… А по большому счету, как нечего здесь делать вообще всей украинской армии… Тогда, глядишь, и провокации все волшебным образом исчезнут — как случайные, так и не очень… Читайте также: «Кто вам мешает, клоуны?» — в ДНР прокомментировали заявление Вакарчука о Крыме и Донбассе Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»

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Как живут старики на окраине Горловки под постоянными обстрелами ВСУ

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