Сводки от ополчения Новороссии 09 ноября 2019
- 09:46 Журналист News Front попал под обстрел в канун разведения.
- 07:41 Нимоллер заявил, что показания Цемаха по делу MH17 помогут признать статус ДНР..
- 07:33 В ЛНР заподозрили США в подстрекательстве Киева к нарушению Минских соглашений.
- 06:00 «Горные штурмовики»: злоключения гуцулов на Донбассе (ФОТО).
- Вчера 22:20 Как живут старики на окраине Горловки под постоянными обстрелами ВСУ.
Журналист News Front попал под обстрел в канун разведения
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Нимоллер заявил, что показания Цемаха по делу MH17 помогут признать статус ДНР.
Эксперт отмечает, что Цемах неспроста согласился встретится со следственной группой и ответить на вопросы голландских представителей.
Голландский политолог, автор книги о крушении Boeing Йост Нимоллер в интервью изданию «360» прокомментировал готовность свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха дать показания следователям из Нидерландов. Эксперт отмечает, что Цемах неспроста согласился встретится со следственной группой и ответить на вопросы голландских представителей.
Нимоллер, прежде всего, обратил внимание на то, что Цемах поставил Амстердаму условие – давать показания он будет лишь в Донецкой Народной Республике. Политолог отметил, что такой шаг Цемаха легко объясним. Так, у свидетеля по делу MH17 есть причины не доверять Нидерландам.
«Так что с чего вдруг он будет им доверять? Правительство Украины работает вместе с Нидерландами, поэтому для него может быть опасно находиться в Голландии», – объяснил эксперт.
Кроме того, Нимоллер заявил, что такой шаг Цемаха может помочь в признании статуса ДНР со стороны Нидерландов. Политолог заметил, что, если голландские следователи все-таки согласятся приехать в ДНР, а Цемах сделает там важное политическое заявление с одобрения Нидерландов, это будет значить, что Амстердам признает республику. Также Нимоллер заметил, что этот прецедент и может быть причиной, по которой Цемах поставил следствию такие условия.
Ранее сообщалось, что адвокат Цемаха Анатолий Кучерена заявил о его намерении дать показания следователями Нидерландов по делу о катастрофе MH17. Однако юрист добавил, что «ценный свидетель» встретится со следствием лишь у себя на родине – в ДНР.
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В ЛНР заподозрили США в подстрекательстве Киева к нарушению Минских соглашений
«Мнение» временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о возможности замены военнослужащих ВСУ на нацгвардейцев на участках разведения сил в Донбассе можно рассматривать как поощрение Киева к нарушению Минских соглашений, указал глава представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.
В заявлении руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаила Филипоненко подчеркивается, что одним из условий отвода сил и средств на участках разведения сторон в Донбассе является отсутствие там вооруженных людей, передает РИА «Новости».
Руководитель представительства Луганской народной республики в СЦКК обратил внимание, что после разведения сил нахождение на этих участках разрешено только офицерам СЦКК.
Руководитель СЦКК призвал подобными заявлениями «представителей Западных стран» не провоцировать Киев на нарушение минских договоренностей.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
После этого ДНР предупредила Киев об ответе на ввод украинской полиции в Петровское.
Напомним, украинская сторона сорвала разведение сил у поселка Петровское, которое было запланировано на 4 ноября. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил не состоялось из-за нарушений режима тишины.
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«Горные штурмовики»: злоключения гуцулов на Донбассе (ФОТО)
Присутствие горно-штурмовой бригады в войне на Донбассе — абсолютно равнинном регионе — звучит также нелепо, как та самая подводная лодка в степях Украины.
Местные терриконы с очень большой натяжкой можно назвать горами — хотя более правильным определением будет «отдельно стоящие насыпи промышленного происхождения».
Однако не стоит вдаваться в тонкости геологической терминологии — Донбасс хоть и находится на территории Донецкого кряжа, но этот так называемый «горный кряж» по факту разрушился еще миллионы лет назад, и сегодня представляет из себя пологую, лишь слегка всхолмленную возвышенность.
То есть разгуляться здесь горно-штурмовой бригаде с ее весьма специфическими навыками по большому счету-то и негде.
Может быть, именно поэтому 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду ВСУ на Донбассе преследуют сплошные неудачи?
Еле-еле дотянув лямку своего пребывания в зоне «ООС» до весны 2019 г. и неслабо напортачив под Волновахой, гордые военизированные потомки гуцулов, лемков и бойков вместо родного Закарпатья внезапно для себя оказались на армейском всеукраинском свинарнике в Николаевской области, лишь по недоразумению почему-то названному полигоном.
И только в марте, изрядно отощав на распиаренных украинских сухпаях, наконец-то приползли домой, в родное Закарпатье, где и занялись вполне себе мирными вещами — обустройством музея имени себя любимых для показа своих «героических подвигов», а также военно-патриотической подготовкой местных детишек в откровенно бандеровском духе с раздачей особо отличившимся дешевых нагрудных значков.
Правда, нагулять тыловой жирок закарпатским горным штурмовикам высокое начальство так толком и не дало — уже в мае гордых потомков Довбуша прямо по месту дислокации в родном Закарпатье запихнули на трехнедельные учения ORBITAL, которые проходили под чутким руководством британских военных инструкторов.
Ну, а как относятся «белые господа» к местным наемникам из числа аборигенов — прекрасно известно. В общем, поваляться на зеленой травке карпатских полонин гуцульским штурмовикам снова-таки не удалось — бегали, пыхтели и лазали по горам под палками английских инструкторов местные вуйки, обливаясь горьким потом.
Ненадолго отметилась 128-я бригада снова в зоне «ООС »— в июле 2019 г. у Станицы Луганской, где тут же подняла вселенский вой по поводу гибели нескольких своих «побратимов» — как будто не на войну потомки Довбуша ехали, а так, прогуляться в соседнее село на дискотеку.
А в сентябре тех же самых горных штурмовиков высокое «ВСУшное» начальство поматросило по полной уже в украинско-американских учениях на Львовщине с гордым названием «Rapid Trident-2019», что в переводе на человеческий язык означает «Стремительный тризуб-2019».
Ну и после такого «отдыха» и нахватавшись по самое не хочу «ценнейшего» НАТОвского опыта, военизированные опришки из 128-й бригады моментально оказались снова на передовой — и опять-таки в Донецкой области под временным контролем Украины.
И не где-нибудь — а возле населенного пункта Петровское, обозначенного как участок № 3 разведения сил и средств на Донбассе в рамках реализации той самой «формулы Штайнмайера».
Но в Петровском милитаризованных альпинистов из 128-й ожидал новый сюрприз — ухари из 35-й бригады ВСУ, не дождавшись при ротации от прижимистых гуцулов «отката», разобрали наполовину свои блиндажи, да еще в придачу уничтожили карты минных полей.
Ну, военизированных гуцулов понять можно — под Волновахой они «тёрлись» и раньше, и во время своей позорной зимне-весенней ротации слупить свои «откатные» со сменщиков просто-напросто не успели — а потому вполне резонно решили, что с них теперь взятки гладки.
Хотя вот морпехи из 35-й бригады ВСУ посчитали иначе — и чисто по-пацански обиделись: в результате чего, не имея карт минных полей, горные штурмовики из 128-й Закарпатской бригады допустили наезд своего грузовика КрАЗ на минные заграждения в районе н. п. Николаевка Волновахского района, потеряли несколько человек личного состава и свое перевозимое имущество…
Собственно, к чему весь этот затянувшийся рассказ?
По большому счету он — о тяжелейшей судьбе украинских горных пехотинцев, находящихся под невыносимым прессингом внешних и внутренних стрессогенных факторов из-за лишения полноценного отдыха во время ротации по причине участия в длительных учениях, изощренных издевательств со стороны британских и американских инструкторов, откровенного «кидалова» со стороны коллег из 35-й бригады ВСУ, и, в конце концов, просто полного, тотального, вопиющего несоответствия навыков ведения войны в горах реальной обстановке степного Донбасса.
У закарпатских мужиков от всего этого бедлама просто-напросто помутилось в головах — вот только лишь поэтому они и срывают раз за разом своими провокациями разведение сил и средств у Петровского. Не по злобе — упаси Господь вас так подумать! И не по наущению тех самых злодеев из НАТО — что вы, что вы! И не по причине нахождения большого количества радикальных националистов в рядах личного состава — а покажите мне бригаду ВСУ, в которой бы не было фашистов?
Все эти провокации — сплошная цепь случайностей, и то лишь по причине невыносимого, тяжелейшего стресса.
Такой себе крик души от горных штурмовиков 128 ОГШБр ВСУ, которым просто нечего делать в степях Донбасса. Впрочем, как нечего здесь делать и морским пехотинцам 35 ОБрМП ВСУ…
А по большому счету, как нечего здесь делать вообще всей украинской армии…
Тогда, глядишь, и провокации все волшебным образом исчезнут — как случайные, так и не очень…
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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»
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Как живут старики на окраине Горловки под постоянными обстрелами ВСУ
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