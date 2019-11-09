Новости Украины и Новороссии 09 ноября 2019

Зеленский оказался жалким подобием Порошенко, — депутат Народного Совета ДНР

Владимир Зеленский на посту президента Украины, несмотря на его риторику, в качестве миротворца оказался ничуть не лучше своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение высказал руководитель фракции «Донецкая Республика» в Народном Совете ДНР Валерий Скороходов. Напомним, два дня назад украинский президент посетил в Харькове танковый завод. По итогам поездки он выразил недовольство тем, что с 2009 года предприятие выпустило для ВСУ всего один танк. «Может просто Коломойский захотел новый актив и отправил посыльного на разведку? При этом, как мы помним, Зеленский постоянно заявляет о стремлении к мирному решению конфликта в Донбассе. Но новые танки для Украины и олигархов важнее, чем выполнение Минских соглашений. Судя по всему, в Киеве к власти пришел новый „президент мира“, который является жалким подобием своего предшественника», — заявил Скороходов. Он также отметил, что Зеленский уделяет проблеме производства танков больше внимания, чем повышению благосостояния граждан и оздоровлению экономики. Читайте также: В оккупированном Краматорске отпал украинский баннер и обнажил страшную для «патрiотiв» правду (ФОТО)

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Реинтеграция Донбасса 2.0

Многие представители власти, СМИ и просто «активисты» любят поговорить о том, как следует ПРАВИЛЬНО реинтегрировать Донбасс на Украину. «Журналист» Руслан Ярмолюк тоже высказался на эту тему. О «реинтеграции Донбасса 2.0» по версии украинского пропагандиста .

Представитель украинских СМИ Руслан Ярмолюк предложил свой путь «реинтеграции Донбасса». В этом предложении видна вся убогая сущность украинства. Это предложение, как пример – каким нельзя быть. И дело не в его ненависти к тем, кто по эту сторону «ленточки». Дело в том, что дай такому волю, он распространит такие правила на всю территорию Украины.

Ярмолюк считает необходимым:

Во-первых, чтобы все жители Донбасса в обязательном порядке знали украинский язык. Возьмем меня, я по эту сторону «ленточки», на Свободном Донбассе. Я хорошо знаю украинский язык, я учился в советской школе. У меня по экзаменам 5/5 — мова/литература. Но ТОТ украинский, который я учил в школе, лишь издалека напоминает то белькотение, которое сейчас слышим от таких Ярмолюков. Все эти «новые украинцы» вместо мовы, на которой писали Тычина, Панас Мирный, Марко Вовчок и т.д. подсунули сельский суржик из Галичины. Мало того, они продолжают его менять постоянно! Вы в курсе, что «премьер-министр» и подобные слова с дефисом, где первым идёт иностранное слово, теперь пишутся СЛИТНО?

Во-вторых, представитель украинской прессы призвал ограничить возраст тех, кто имеет право голосовать. С его слов, пенсионеры не имеют право голоса, а также все, кто на референдуме в 2014-м проголосовал «ЗА» отделение от Киева, в котором произошел государственный переворот. Руслан, если уж запрещать голосовать, то всем, кто старше сорока лет, потому как они помнят хоть и умирающий, но Советский Союз. Запретить голосовать всем, кто катается на заработки в Россию и их семьям, потому как они видят, что РЕАЛЬНО происходит в России, а их семьи живут за счет того, что в России дают зарабатывать кормильцам. И тем, кто ратовал за отделение от Киева тоже запрещай — но начни с западных территорий. Интернет все помнит, даже если у украинского журналиста память как у рыбки гуппи – первыми об отделении возопили галичане.

Также Руслан Ярмолюк затянул старую песню: не нравится – уезжайте. Крымчане уехали… вместе с Крымом. Да и весь Юго-восток не против уехать. Не мы пришли на Западную Украину убивать, а последователи галичанской культуры, которая создала украинский нацизм, пришли к нам — в Одессу, Харьков, Киев и на Донбасс. Так что, может, имеет смысл самим собрать «скарб» и отделиться?

Такие «журналисты» работают на раскол Украины. Не мы — те, кто защищается от нацистов. А они —представители украинских СМИ, призывающие к сегрегации Донбасса. И это не Путину выгоден раскол Украины; ему как раз не нужна война у границы с Россией. Это выгодно таким ущербным в своем украинстве представителям Украины.

Без войны, без ненависти, без врага, этот Руслан Ярмолюк – просто НИКТО! Хотят ли такие как он мира на Донбассе? – вопрос риторический. Мир на территории Украины – их смерть.

Сергей Лебедев (Донецк)

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«Бойня на Донбассе» уже добралась до Киева

Если раньше неадекватные радикалы и прочая преступная нечисть бесчинствовали на Донбассе, прикрываясь «необходимой» войной ради защиты целостности Украины, то сейчас они все устраивают беспредел уже в Киеве. Всему виной реформирование полиции, которое привело к тому, что на место уволенных профессионалов, закрывавших глаза хотя бы не на все преступления, пришли молодые правоохранители, в силу своей некомпетентности не знающие, что делать с разгулявшимися преступниками. Засилье преступности на Украине уже вовсю охватило Киев. Сейчас там варварски взрывают машины, стреляют из автоматов Калашникова по соседям, подрывают людей гранатами, а полиция не реагирует, потому что не способна что-то с этим сделать. По мнению бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, глупо требовать от полиции действий, когда вместо милицейского мундира на них надели костюм мушкетера Д’Артаньяна. Политик отметил, что 40% выгнанных специалистов просто уехали в другие страны — в Россию, Венгрию, Польшу. А теперь молодые ребята оказались закрыты в одной «банке с пауками», коим уже стал Киев. С каждым днём можно всё больше убедиться, что Украина стала крайне опасной для проживания, хотя эта тенденция наблюдалась и раньше, когда «незалежную» сравнивали с самыми запущенными в плане безопасности странами Африки. В качестве примера того, насколько опасно стало в стране, Килинкаров указал на то, что элементарно за незаконное хранение оружия уже долгое время никого не наказывали. Если раньше можно было наткнуться на новость о каком-нибудь накрытом в квартире складе оружия, то сейчас на это не обращают совершенно никакого внимания. Зато потом и происходят расстрелы соседей из автомата из-за не поделённой электроэнергии. И это тот минимум, с которым сегодня приходится сталкиваться. Скоро всё это оружие будет взрываться и стрелять в гораздо больших масштабах. Если уж каждый день на Украине проходит так, что граждане не знают, кто едет с ними в метро — адекватный человек или безумец с лимонкой в кармане. В любом случае, Киеву ещё предстоит столкнуться со всем комом проблем из-за предоставленной свободы действий всем преступникам и радикальным националистам. Читайте также: Украинский шок: Боевики ворвались на канал Порошенко и «расстреляли» ведущего в прямом эфире (ВИДЕО) Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Почему Россия решила упростить выдачу паспортов украинцам (ВИДЕО)

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с обзором темы выдачи российских паспортов жителям Украины. Как объяснил на днях российским журналистам глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников, уже до конца ноября 2019 года российское правительство внесет в Госдуму новый проект закона о гражданстве, который по сути полностью изменит политику российского государства в этом вопросе. Если раньше Москва просто привлекала на свою территорию новые «трудовые ресурсы», высасывая их в первую очередь с территории стран бывшего СССР, то теперь она собирается переходить в идеологическое наступление на сами эти территории. И именно поэтому она начинает активно формировать в этих странах активную и многочисленную пророссийскую прослойку общества. И начнет она… с Украины. Читайте также: «Кто вам мешает, клоуны?» — в ДНР прокомментировали заявление Вакарчука о Крыме и Донбассе

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«Ответят за всё»: Москва готовит трибунал для Украины по всем крымским провокациям

Украина долгое время лелеяла надежду, что всё-таки сможет вернуть Крым в свой состав, параллельно продолжая издеваться над полуостровом своими провокационными выходками, за которые теперь ей и придется отвечать. В России планируют создать общественный трибунал по расследованию, в первую очередь, провокации в Керченском проливе, совершенной год назад. Российский адвокат Александр Молохов заявил, что идею уже поддержал Совфед и МИД РФ. Все доказательства и выводы по итогам процесса будут направлены в международные суды, а также в ООН. Здесь будут рассмотрены и такие преступления, как водная, энергетическая и транспортная блокада в отношении Крыма. Идея, безусловно, интересная, особенно если учесть, что такие прецеденты имели место в мировой истории. Так, в 1967 году Рассел Сандро также организовал общественный трибунал, осудивший преступления американцев во Вьетнаме. По Керченской провокации уже составлено юридическое заключение специалистов в области морского права и рабочей группы по трибуналу. По словам Молохова, Россия, имея на руках все доказательства, сможет в любом суде доказать, что это были именно провокации со стороны Киева, поскольку это нарушение права на развитие жителей полуострова, задекларированное ООН. Украина, видимо, полагала, что со стороны Москвы больше не последует никакой реакции, ведь моряки уже освобождены, однако правосудие, в данном случае как месть, то блюдо, которое подается холодным. Слишком долго терпелось наглое и провокационное поведение Киева, однако это не означало, что ответа от России не будет. И вот, он готовится в лучшем виде. Для «незалежной» это явно плохая новость, ведь обвинения России, скорее всего, найдут отголоски у мировой общественности, особенно на фоне поведения радикалов в последнее время, да и ходы самого Зеленского негативно отразились на и без того пошатанной репутации Украины. Читайте также: «Кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы»: звезда «Камеди клаб» в шоке от фашистов в Киеве (+ВИДЕО) Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Выкупят всю страну? Украина потеряет колоссальный ресурс (ВИДЕО)

Киевский эксперт Денис Кирюхин считает, что главное в вопросе открытия земельного рынка — это защита собственности и прав тех, кто сегодня работает на этой земле. То есть, простых украинских фермеров. В эфире украинского телевидения он заявил, что большинство украинцев не имеют средств для того, чтобы выкупить ту землю, которой они владеют. Поэтому очень высок риск, что в случае открытия земельного рынка — люди просто лишатся своей земли. Людям необходима «подушки безопасности». «Вот эта система «подушки безопасности» для фермеров будет создана? Пока её что-то не видно. А это говорит о том, что за этой земельной реформой стоят интересы крупных игроков, которые сразу готовы зайти на рынок и выкупить всё, что будет доступно», — сказал эксперт. По его словам, интерес к украинской земле на международном уровне «очень высокий». Об этом говорят «сигналы», которые поступают от международных инвесторов. Например, из Китая. Представители КНР были бы не прочь инвестировать в производство сельхозпродукции для собственных нужд. К тому же Украина всегда славилась своими чернозёмами. К чему отказываться от такого лакомого кусочка? Но, как отметил Кирюхин, есть один момент, о котором как-то «умалчивается». «Чёрный рынок земли в Украине существует. Есть у нас крупные латифундисты — собственники очень больших гектаров, которые сдают их в аренду крупным западным транснациональным компаниям, например, голландским фирмам, которые уже здесь выращивают что-то. То есть, финансовый оборот земельный какой-то идёт. И вот на самом бы деле разобраться: как это всё работает и не уходит ли в оффшоры масса денег, которые приносит украинская земля, минуя саму Украину?» — задался вопросом гость телеканала NewsOne. Второй вопрос — новые собственники. Не будут ли они точно также в оффшорах хранить всю свою прибыль, а Украина при этом — лишится земли и не будет иметь вообще никакого дохода иметь? Об этом Кирюхин тоже предлагает хорошенько подумать. «Надо чётко понимать: нет универсального рецепта того, как себя вести в случае с землёй. Каждая страна имеет свою собственную логику, политику. Такие ведущие страны, как Израиль и Канада — имеют государственную собственность на землю. Но при этом государство очень эффективно прописав правила, понимая, какие цели оно ставит перед сельским хозяйством — сдаёт её в аренду и контролирует то, как она используется. На самом деле для Украины это был бы очень хороший способ», — отметил он. Кирюхин добавил, что в соседней Белоруссии — «земля является собственностью народа и не может быть частной собственностью». Так написано в конституции о земле сельскохозяйственного назначения. «Так вот надо сохранить это достояние и эффективно управлять, разобравшись с теневым рынком, который у нас сегодня есть, с массой доходов теневых, которые уходят от налогообложения через оффшоры и так далее. Навести тут порядок, обеспечив за нами, за нашими детьми, правнуками собственность за этой землёй, контроль над ней. Это — колоссальный ресурс, который может приносить деньги всем, а не отдельным собственникам», — поделился мнением украинский эксперт. По его словам, это был бы «очень грамотный и эффективный путь». Читайте также: «Сепаратисты охотятся на наших патриотов», — в ВСУ говорят о таинственной ДРГ (ФОТО) На видео 00:07:00

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«Украина всегда была очень непредсказуемой» — министр финансов рассказала, как страна погасит госдолг (ВИДЕО)

Министр финансов Украины Оксана Маркарова уверена, что через два года Украина снизит государственный долг до 40% ВВП, чтобы вскоре после этого перейти к бездефицитному бюджету. Эту уверенность новый министр высказала в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 8 ноября. По словам Макаровой, реструктуризация госдолга невыгодна. «Украина всегда была очень непредсказуемой. Мы стремительно увеличивали наш долг с 2006 по 2008 год, потом так же стремительно он вырос с 2013 по 2014 год, потому что он был в валюте, потому что в 2013 году был взято одновременно 3 млрд в валюте. Нам нужно от этого отходить. То есть, сейчас мы снижаем долг как часть от ВВП, и уже в этом году она меньше 60%», — рассказала Маркарова. По ее словам, в 2020 году госдолг снизится уже до 52% ВВП, а «через два года дойдет до 40%». «Это даст нам возможность жить так, как европейские страны. Когда им нужно для развития — они одалживают средства, когда не нужно — не одалживают. Потому что долг сам по себе — это не плохо, плохо, когда мы берем долг и проживаем его», — сказала она. В следующем году дефицит бюджета будет только 2% ВВП (в нынешнем году он 3,2%), — уверена министр. «Мы впервые в прошлом году приняли стратегию по долгу и сейчас постоянно рассказываем, как мы этот долг будем снижать», — говорит она. Читайте также: Герой с Луганщины, заткнувший за пояс украинского журналиста, арестован СБУ за правду (ФОТО, ВИДЕО)

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Ужасы подзабытого полуострова

Мало кто знает, что на берега Крыма выносит целые баржи с утопленными активистами Меджлиса.Также мало кто подозревает, что крымские гири обладают особой плавучестью и способностью перемещаться по волнам вместе с активистами Меджлиса.Не удивительно, что Чийгоз был вынужден бежать из Крыма и доносить ПРАВДУ до лучших домов Европы. ПРАВДУ не скрыть!

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Киселев обличил канал Порошенко

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Почему Украина садится на электрическую «иглу» России (ВИДЕО)

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с обзором темы энергетической зависимости Украины от России. В ночь на 5 ноября 2019 года произошло очень интересное событие. Электрические перетоки электроэнергии из энергосистем России и Белоруссии на Украину достигли величин почти 10% ее потребления в стране. И это случилось спустя всего месяц после начала поставок российской электроэнергии на украинский рынок. Как следствие некоторые украинские станции были остановлены и это стало очередным этапом подсадки Украины на электро-иглу России. А дальше будет больше, потому как это выгодно всем. И России, и Украине в целом и… новой власти в частности. Читайте также: «Постою за заборчиком, посмотрю со стороны»: Бабченко рассказал, почему покинул Украину

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