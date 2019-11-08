Предатель Макрон
15:40. 8 ноября 2019 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
После того, как Макрон назвал украинских мигрантов бандитами https://colonelcassad.livejournal.com/5403471.html, попил вина с Си Цзиньпином https://colonelcassad.livejournal.com/5406354.html и объявил о том, что у НАТО умер мозг (в НАТО Макрона назвали радикалом и заявили, что мозг не задет), его активно начали прорабатывать за колебания не предусмотренные линией партии.
Французский президент Эммануэль Макрон на этой неделе находится в Париже, где помогает главному геополитическому противнику Америки. Это служит новым доказательством того, что хотя в него влюблены западные СМИ, либеральный интернационализм Макрона не толще бумаги.
Президенту Франции все же надо отдать должное. Он прилагает усилия к дальнейшей интеграции Евросоюза, он поддерживает международные действия по сокращению углеродных выбросов, он активно выступает за НАТО (хотя военные расходы во Франции, как и в большинстве стран Европы, по-прежнему слишком малы). Все это является отражением его либерального интернационализма в действии. Но на этом положительные моменты заканчиваются, и начинаются отрицательные.
Начнем с Китая.
Завершая свою поездку в Пекин, Макрон смаковал прекрасные вина с китайским руководителем Си Цзиньпином и договорился с ним о новых торговых сделках на 15 миллиардов долларов. Китайским государственным СМИ это очень понравилось. «Глобал Таймс» (The Global Times) в своей редакционной статье ликующе провозгласила новую эру в китайско-французском сотрудничестве без Америки. Но с точки зрения либерального порядка, это была сделка Макрона с дьяволом. Дело в том, что Си полон решимости радикально перекроить международный порядок, уведя его из-под американского зонтика свободной торговли и власти закона. Вместо этого Си хочет навязать всему миру порядок, в котором будет господствовать феодальный меркантилизм. При таком порядке иностранные государства будут подчиняться диктату Пекина, получая взамен крохи типа тех соглашений, которые подписал Макрон. Французский президент заявил, что Китай поддерживает его действия в вопросе климатических изменений, однако это ложь, которую поддерживает обманчивая китайская статистика.
Надо сказать предельно ясно: никакие принципы многосторонних отношений здесь не соблюдаются. Это преклонение перед самовластием. Порядок Си Цзиньпина является полной противоположностью либеральному интернационализму, который Макрон якобы обожает.
К сожалению, он предает либеральный интернационализм не только с Китаем. Говоря о России, Макрон предлагает восстановить дружественные отношения, а также снять санкции ЕС против Путина. И это несмотря на то, что Россия недавно применила нервно-паралитическое отравляющее вещество высокой концентрации в британских городах и продолжает оккупировать украинские территории. Такое преклонение перед Путиным приводит Макрона в лагерь итальянских крайне правых сил, которые он якобы презирает. Как доказал украинский президент Владимир Зеленский во время своего июльского телефонного разговора с Трампом, Макрон также является ключевым препятствием, мешающим Украине более эффективно вести переговоры с Россией.
В итоге получается, что когда речь заходит о либеральном интернационализме, Макрон больше говорит, чем делает.
Том Роган
https://inosmi.ru/politic/20191108/246183356.html?fbclid=IwAR3bj9-E2O9v_O-wPB4fL8-VIu5r4mDsscQp18yXqDWOwuDhNm7vcQiKCxg – цинк
Вот так вот – Макрон уже чуть ли не предатель либерального миропорядка и власти американского закона, хотя он до сих пор так и не ушел от роли фрондирующего вассала или раба (как заметил на счет Франции Асад).
Вполне понятно, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что политика Трампа генерирует разброд и шатания в стане сателлитов и вассалов США, которые начинают засматриваться на другие центры силы. Шашни Эрдогана с Путиным уже привели к серьезным для США последствиям на Ближнем Востоке. Не трудно предположить, что если запустить вопрос с Китаем и фрондерством Макрона, то треснуть может и европейское направление. Поэтому в ближайшие недели мы немало нового узнаем про предателя Макрона.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5409137.html