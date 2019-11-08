Ноябрьская подборка Телеграм-каналов
13:49. 8 ноября 2019 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Подборка телеграм-каналов, которые на данный момент читаю и могу рекомендовать.
Порядок чисто условный, даю в том порядке, в котором отображаются в телеге по частоте публикаций.
Украина/Донбасс
1. Аналитическая Служба Донбасса - https://t.me/IA_ASD (новости и аналитика на тему войны на Украине, сам туда периодически пишу материалы).
2. Война на Донбассе - https://t.me/WarDonbass (агрегатор новостей по боевым действиям на Донбассе)
3. Джокер ДНР - https://t.me/JokerDNR (канал с ворованными украинскими военными документами – кто ворует, непонятно, но зато очень интересно)
4. Неофициальный Бессонов - https://t.me/neoficialniybezsonov (канал бывшего спикера 1-го АК, а ныне 1-го зам.министра информации ДНР, Даниил весьма осведомлен о происходящем в ДНР)
5. Военкор Котенок - https://t.me/segodniaru (канал военкора Юрия Котенка, редактора издания "Сегодня")
6. Реальная документалистика - https://t.me/RealdocProductions (канал известного военкора Макса Фадеева, много уникальных фото и видео, которые автор снимал сам)
7. Фронтовые заметки - https://t.me/newsfrontnotes (канал известного издания News-Front, много новостей по Донбассу и Украине)
8. Павел Губарев – https://t.me/pgubarev (первый народный губернатор Донбасса критически о ДНР)
Ближний и Дальний Восток.
1. Повестка дня Турции - https://t.me/turkeyabout (лучший канал по турецкой проблематике)
2. Пальто Сухейла - https://t.me/hasansofan (с юмором о сирийских событиях)
3. Джихад - https://t.me/tvjihad (лучший юмористический канал на тему шахидов, великих халифов, шариатских судов. Исламское Государство отказывается брать за него ответственность).
4. Русский ориенталист - https://t.me/russ_orientalist (интересные наблюдения и аналитика по Ближнему Востоку и Средней Азии)
5. Вестник Дамаска - https://t.me/NovostiDamask (отличный агрегатор новостей по событиям Сирийской войны)
6. Северная Корея Дэйли - https://t.me/northkoreadaily (отличный агрегатор новостей из страны великого полководца Ким Чен Ына).
7. Аббас Джума - https://t.me/Abbasdjuma (канал журналиста-международника неплохо разбирающегося в ближневосточной проблематике)
8. Олег Блохин - https://t.me/Oleg_Blokhin (канал известного военкора, "основателя ЧВК Туран" и "русского наемника захватившего американскую базу" Олега Блохина)
9. Новости Хамы - https://t.me/hamanews1 (сирийский канал на арабском о происходящем на фронтах сирийской войны)
10. Рыбарь - https://t.me/rybar (отличная аналитика по Ираку и Сирии, автор глубоко погружен в проблематику и не только с дивана)
11. Гнев Йемена - https://t.me/YemenWrath (лучший канал о том, как мужики в юбках с АК-47 гоняют по Йемену напыщенных саудитов и эмиратчиков).
Африка.
1. Ваканда - https://t.me/wakandaeveryday (ведут люди с https://t.me/hasansofan, не сказочная Африка)
2. Африканистика - https://t.me/africanists (лучший агрегатор новостей о том, что происходит на Черном континенте)
3. Потому что Африка - https://t.me/because_africa (что такое Африка и с чем ее едят от знакого с ней не по наслышке человека)
Конфликты, ВПК, силовики.
1. Военный журнал - https://t.me/warjournal (агрегатор материалов по ВПК и конфликтам)
2. Астра Милитарум - https://t.me/astramilitarum (Мониторинг военных конфликтов)
3. Милитари Мэпс - https://t.me/militarymaps (канал известного картографического проекта)
4. Товарищ майор - https://t.me/MayorFSB (Кровавая Гэбня должна быть веселой, как завещал Веселый Чекист)
5. Майор и генерал - https://t.me/mig41 (оборона и безопасность без истерик и шапкозакидательства)
6. Силовики - https://t.me/SIL0VIKI (лучший аграгатор по силовому блоку)
7. Записки мичмана Птичкина - https://t.me/rusfleet (о проблемах современного российского флота)
8. Анна-Ньюс - https://t.me/anna_news (знаменитое военное новостное агенство не нуждающееся в представлениях)
9. Военный осведомитель - https://t.me/milinfolive (агрегатор новостей на военную тематику, много фотографий и видео)
10.Центр CIGR - https://t.me/CenterCIGR (наш центр военно-политической журналистики)
11. Канал Специального Назначения - https://t.me/ok_spn (новости и фотографии о работе специалистов специальных подразделений)
12. Директорат 4 - https://t.me/directorate4 (агрегатор новостей связанных с активностью террористических группировок по всему миру)
13. Военные фотографии - https://t.me/Mil_Photos (современные и исторические военные фотографии, порой встречаются прямо таки настоящие раритеты)
14. Ватфор - https://t.me/pgubarev (канал о политике и международной безопасности)
Общество
1. Красный богомол - https://t.me/ruredmantis (продвижение левой повестки в Телеграм)
2. Андрей Червонец - https://t.me/chervonec_001 (канал хорошего знакомого вам по ЖЖ автора)
3. Прорывист - https://t.me/prorivists (канал "Сторонников прорыва", материалы которого вы можете встречать и на страницах моего блога)
4. Мюсли Лаврова - https://t.me/MuesliLavrova (с юмором о внутренней и внешней политике)
5. Крымский канал - https://t.me/fcpeshka (злободневно о проблемах пост-украинской действительности в Крыму)
6. СССР - https://t.me/myUSSR (история Страны Советов в фотоматериалах и документах)
7. Империум - https://t.me/imperiumtalk (аналитика с евразийским уклоном)
8. Околокремля - https://t.me/okolokremlya (аналитика по внутренней политике РФ, встречаются инсайды)
9. Зергулио - https://t.me/SergeyKolyasnikov (канал известного по ЖЖ блогера Сергея Колясникова, много всего про треш и угар в Екатеринбурге)
10. Вестник Бури - https://t.me/vestnikburioriginals (чем живут левые, которые левее КПРФ)
Само собой, мой телеграм-канал (на который не всегда хватает времени, но который очень удобен для ведения трансляций быстро-развивающихся событий) так же рекомендую https://t.me/boris_rozhin
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5408791.html