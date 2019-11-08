Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2019

Известно, что в 2015 году ВСУ попали в дебальцевский котёл, который обернулся для них разгромным поражением и унизительным побегом. Отмываться от этого позора приходилось долго, вбрасывая различные версии с подключением «мнений» западных политиков.

То в США чиновники разного уровня придумывали сказки из разряда «силы Украины обстреливались из российских систем залпового огня», то тогда ещё премьер-министр Арсений Яценюк говорил, будто у границы с «незалежной» стоят тысячи русских солдат, вынуждающих украинцев на отступление.

Однако годы идут, а нездоровых версий всё никак не убавится. Спустя уже четыре года решил отличиться бывший глава МИД «незалежной» Павел Климкин, неоднократно пытавшийся списать любое негативное событие на «агрессию России». На этот раз он пошёл ещё дальше и заявил, что на самом деле под Дебальцево попали в котел не украинские силовики, а российские военные. Такую безумную версию он высказал в интервью в рамках проекта «Хроники необъявленной войны».

Его не особо волнует, что это заявление идет вразрез с пусть тоже абсурдной, но официальной версией Киева.

Так, Климкин уверяет, что российская армия была окружена и это якобы вызвало «панику» у Путина, который вынужденно запустил «машину пропаганды», гласящую, что в котел попали украинцы.

Факты, конечно, ему не нужны. Проще заявить, что «херои» одержали ошеломительную победу над Россией, которую Москва «недурно» скрыла.

Сколько же таких красивых «побед» уже было у Украины? Подсчитать сложно. В ДНР, кстати, оценили «правду» Климкина, попросив телефон дилера, который испытывает на бывшем главе МИД какую-то «новую дурь».

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»