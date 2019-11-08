Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2019
- 11:40 В Минкультуры Украины пообещали распространить телевещание на Донбасс.
- 11:14 Танк для гаранта Украины.
- 10:26 О Ляшко, Смешко и прочих Ко на 112 канале.
- 04:58 «Путин был в панике»: Климкин рассказал безумную версию о том, кто попал в бойню под Дебальцево.
- 02:50 Кровавая ЧВК Blackwater хочет завладеть украинским «Мотор Сич».
- 01:39 Андрей Молочный даже не представлял, что….
- 01:25 И защитники покатают тебя в багажнике….
- Вчера 23:31 Зеленский назначил «главу СБУ Крыма».
- Вчера 22:35 Опрос о сосуществовании с Украиной.
- Вчера 22:34 Зеленский рассказал, как тяжело быть президентом (ВИДЕО).
В Минкультуры Украины пообещали распространить телевещание на Донбасс
Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что около 80% жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса смогут смотреть украинские телеканалы в течение трёх месяцев, передает RT.
Также он отметил, что планируется создание нового государственного информационно-развлекательного телеканала на базе «иновещания UATV».
По его словам, канал будет вещать на украинском и русском языках.
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Танк для гаранта Украины
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О Ляшко, Смешко и прочих Ко на 112 канале
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«Путин был в панике»: Климкин рассказал безумную версию о том, кто попал в бойню под Дебальцево
Известно, что в 2015 году ВСУ попали в дебальцевский котёл, который обернулся для них разгромным поражением и унизительным побегом. Отмываться от этого позора приходилось долго, вбрасывая различные версии с подключением «мнений» западных политиков.
То в США чиновники разного уровня придумывали сказки из разряда «силы Украины обстреливались из российских систем залпового огня», то тогда ещё премьер-министр Арсений Яценюк говорил, будто у границы с «незалежной» стоят тысячи русских солдат, вынуждающих украинцев на отступление.
Однако годы идут, а нездоровых версий всё никак не убавится. Спустя уже четыре года решил отличиться бывший глава МИД «незалежной» Павел Климкин, неоднократно пытавшийся списать любое негативное событие на «агрессию России». На этот раз он пошёл ещё дальше и заявил, что на самом деле под Дебальцево попали в котел не украинские силовики, а российские военные. Такую безумную версию он высказал в интервью в рамках проекта «Хроники необъявленной войны».
Его не особо волнует, что это заявление идет вразрез с пусть тоже абсурдной, но официальной версией Киева.
Так, Климкин уверяет, что российская армия была окружена и это якобы вызвало «панику» у Путина, который вынужденно запустил «машину пропаганды», гласящую, что в котел попали украинцы.
Факты, конечно, ему не нужны. Проще заявить, что «херои» одержали ошеломительную победу над Россией, которую Москва «недурно» скрыла.
Сколько же таких красивых «побед» уже было у Украины? Подсчитать сложно. В ДНР, кстати, оценили «правду» Климкина, попросив телефон дилера, который испытывает на бывшем главе МИД какую-то «новую дурь».
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Кровавая ЧВК Blackwater хочет завладеть украинским «Мотор Сич»
Ранее «Русская Весна» сообщала, что основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинской компании «Мотор Сич».
Причина этого интереса, как пишет Wall Street Journal, — стремление США помешать покупке одного из крупнейших в мире производителей авиационных двигателей китайской компанией.
Отмечается, что администрация президента Дональда Трампа обратилась к Эрику Принсу и еще одному другому потенциальному покупателю из частного сектора касаемо «Мотор Сичи».
По данным источника издания, Эрик Принс за последние недели уже посещал компанию на Украине и пообщался с местными чиновниками.
Авторы Telegram-канала «Военный Позывной Боцман», комментируя информацию американского издания, отметили, что на Украине «идёт серьезная игра»: «Появилась новость, что Blackwater заинтересован купить “Мотор Сич”.
Хозяин Blackwater, известный миллиардер Эрик Принс, которому принадлежит ряд компаний, занимающихся разработками запрещенных видов вооружений, летательных аппаратов, имеет частную армию, численностью до 20000 человек. Католик и ультраправый консерватор и весьма достойнейший кадр, сам возглавлял ряд шпионских миссий ЦРУ в Афганистане.
Занимается обучением спецподразделений США, советник Трампа. В 1996 году фактически построил большой супермаркет в Северной Каролине для правительства США, где проходили тренировки всех спецслужб, в том числе ЦРУ. Производит собственные летательные аппараты, в том числе и ударные беспилотники.
На Украине идёт серьезная игра. Китайцы или американцы наложат лапы на “Мотор Сич”. Кто лучше?»
Кровавая ЧВК «Чёрная вода»
Американскую частную военную компанию Blackwater множество раз обвиняли в многочисленных военных преступлениях и насилии над местным населением оккупированных стран.
В ходе послевоенной оккупации Ирака число боевиков Blackwater, по разным оценкам, достигало нескольких тысяч человек — они выполняли ряд миссий по контракту с американскими властями. Багдад неоднократно заявлял о немотивированных актах насилия против местного населения, но до 2007 года Вашингтон предпочитал оставлять эти жалобы без внимания.
Родственники убитых «ЧВКшников» предъявляли претензии к руководству компании, но связи «частной армии» в высших эшелонах власти США делали свое дело, и серьезных трудностей у Принса и его подельников не возникало. Всё изменилось осенью 2007 г., когда с приближением президентских выборов Буш окончательно превратился в «хромую утку», а иракскую операцию посчитали провалившейся совсем уж бесповоротно.
16 сентября 2007 г. наёмники Blackwater, охранявшие дипломатический конвой Госдепа США, на центральной площади Багдада устроили бойню, которая закончилась гибелью одиннадцати мирных иракцев. Багдад назвал это массовым «хладнокровным убийством», и иракское МВД отозвало лицензию «Чёрной воды» и потребовало выдворения ее боевиков из арабского государства.
Сначала Вашингтон компанию в обиду не давал и уже через неделю под давлением Штатов иракские власти свое решение отменили, и частная армия продолжила свою деятельность, но 22 сентября судебные власти США начали против Blackwater новое расследование: компанию подозревали в контрабанде в Ирак оружия, которое затем, предположительно, попадало к боевикам из Рабочей партии Курдистана.
1 октября аппарат демократического большинства в Конгрессе опубликовал доклад о результатах проверки жалоб властей Ирака, а также свидетельств американских военных и частных компаний — конкурентов Blackwater. Выяснилось, что наёмники фирмы Принса за период с 2005 года поучаствовали почти в двух сотнях перестрелок и боестолкновений. Они без всяких сомнений пускали в ход огнестрельное оружие и в большинстве случаев первыми открывали огонь по местным жителям.
Судьба своих жертв наёмников не волновала, но, если родственники убитых обращались с жалобами к властям, Blackwater пыталась уладить дело с помощью выплаты денег. Стало известно, что Госдепартамент не только не пресекал преступные акты насилия со стороны «ЧВКшников», но и одобрял эти «отступные».
Также в ходе расследования удалось установить, что сотрудники Blackwater участвовали в боевых операциях армии США, тогда как контракт с Госдепом разрешал им использовать оружие лишь в целях обороны охраняемых лиц и объектов.
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Андрей Молочный даже не представлял, что…
На связи уехавший в Россию после "революции гидности" украинский эстрадный артист Андрей Молочный:
Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение?
Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты.
Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны.
Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину.
Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами.
Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети!
Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы…
Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце.
Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей.
Ничего у вас гады не получится.
Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и ещё потому, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николая Фёдоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошёл всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Пётр Андреевич Молочный.
И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков – бессмертны. С праздником! Ура!
https://www.instagram.com/p/B4gwU1fHlQF/?utm_source=ig_embed
PS. И еще на тему нацизма на Украине, которого нет. Киевский суд не признал https://korrespondent.net/ukraine/4157984-sud-ne-pryznal-s14-neonatsystamy неонацистскую организацию С14 нацистской организацией. Украинское ТВ обязали (!) опровергать укзаания на то, что нацисты являются нацистами. В этой новости прекрасно решительно все.
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И защитники покатают тебя в багажнике…
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Зеленский назначил «главу СБУ Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова «начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым».
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Соответствующий указ был обнародован в четверг, 7 ноября.
«Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в указе № 822/2019.
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Опрос о сосуществовании с Украиной
Очень показательный опрос в Донецке о возможности сосуществования с Украиной.
PS. Несмотря на тянущуюся бодягу с "разводом войск", война между тем продолжается.
Сегодня в районе Петровского миномет "Молот" снова выступил на стороне ДНР – у ВСУ 2 200х и 3 300х.
Последствия обстрела Горловки.
Последствия обстрела Зайцево.
Последствия обстрела Старомихайловки
Погибший 1 ноября боец армии ДНР Сергей Кохоленко.
Ушедшие 27 и 28 октября Денис Нянченко, Богдан Кучерук, Станислав Засимец и Максим Шишов.
Все это, напоминаю, происходит уже при Зеленском.
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Зеленский рассказал, как тяжело быть президентом (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за изнурительной работы президента в конце вечера он из человека превращается в организм.
Соответствующее видео, записанное за рулем Tesla, он опубликовал в четверг, 7 ноября.
«К этой работе, к этому привыкнуть нельзя. Люди как говорят: к хорошему быстро привыкаешь, а это реально жизнь очень сложная, очень сложная профессия, которая отнимает все силы, время и иногда желание. В конце вечера из человека превращаешься в какой организм, который не хочет думать, делать, даже не понимает иногда о чем говорит семья», — сказал Зеленский.
Зеленский также отметил, что его работа утомительна не только для него, но и для семьи, но при этом добавил, что не собирается отказываться от нее.
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На видео с 20:03
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Раньше Украина была откормленной скотиной. Сейчас стала независимая.
Лишь бы она теперь не ругалась между собой.