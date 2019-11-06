Секретные материалы // Биохимия предательства
Наряду с упреками в работе на иностранные и отечественные разведки, соросов и Кремль, часто приходится слышать, что автор и сам помешался на теории заговора. Дескать, везде ему мерещатся следы присутствия тайных эмигрантских организаций. В то же время всеведущая “Википедия” до сих пор убеждена, что один из методов, применяемый автором в работе — это обман и передергивания, приписывание людям того, чего они не говорили. Отвечая на обе претензии, публикую грубый, практически не монтированный исходный материал к фильму “Биохимия Предательства”. Заранее извиняюсь за качество звука на резервных камерах. Впрочем, содержание важнее.
В ролике присутствуют невинно оболганные герои:
– Игорь Чубайс – российский философ и социолог, доктор философских наук;
- Марк Фейгин – адвокат;
- Егор Просвирнин – блогер;
- Алексей Широпаев – сопредседатель общественно-политического движения “Национал-демократический альянс”
и другие.
Фильм “Биохимия предательства” полностью:
https://www.youtube.com/watch?v=qteif…
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