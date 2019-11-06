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Секретные материалы // Биохимия предательства

14:41. 6 ноября 2019 180 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Наряду с упреками в работе на иностранные и отечественные разведки, соросов и Кремль, часто приходится слышать, что автор и сам помешался на теории заговора. Дескать, везде ему мерещатся следы присутствия тайных эмигрантских организаций. В то же время всеведущая “Википедия” до сих пор убеждена, что один из методов, применяемый автором в работе — это обман и передергивания, приписывание людям того, чего они не говорили. Отвечая на обе претензии, публикую грубый, практически не монтированный исходный материал к фильму “Биохимия Предательства”. Заранее извиняюсь за качество звука на резервных камерах. Впрочем, содержание важнее.


В ролике присутствуют невинно оболганные герои:

– Игорь Чубайс – российский философ и социолог, доктор философских наук;

- Марк Фейгин – адвокат;

- Егор Просвирнин – блогер;

- Алексей Широпаев – сопредседатель общественно-политического движения “Национал-демократический альянс”

и другие.


Фильм “Биохимия предательства” полностью:
https://www.youtube.com/watch?v=qteif…




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k4zVRWmAwLQ

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