Вера Тихова и Грета Тунберг

... расстройства. Поклонение Грете приобретает квазирелигиозный характер. «ГретаТунберг — пророк нашего...и радикальных феминисток) номинировали ГретуТунберг на Нобелевскую премию мира.... В том, что «ГретаТунберг» — проект, сомневаться не приходится...
Сегодня у нас речь пойдет не о срочных новостях и не разъяснениях о различных ЕДВ и прочих пенсионных льготах. Однако, речь все же напрямую пойдет о Пенсионном Фонде России, о пенсионных фонда, да и вообще, о фондах, как таковых. В России практически ...
44% россиян никогда не читают никаких книг. Среди юных и молодых количество перестающих читать сразу после школы - все больше и больше. Дети, глядя на родителей, забывают, что такое книга, и постепенно деградируют. Неужели теперь всем рулят видео, ролики ...
Либералы и нео-комми обвиняют "преступный Путинский режЫм" в том, что он в "самой богатой стране довел народ до такой нищеты, что тот массово валит из России". Я уже разбирала этот миф в статье: "Развеиваем, как дым, сказку революционеров "О потерянном ...
Эта беседа будет посвящена личности не совсем приятной, личности современного, прокремлевского пропагандиста, существа без чести, совести, достоинства, который именует себя Стариковым. Источник: Славенский Искон Вконтакте https://vk.com/slavens.iskon С ...
Зачем далеко холить: наша 13-летняя Юля Король.
Спасибо что напомнили, героическая девочка!
Плохой пример.
Несчастная Юля которую ТУПЫЕ УРОДЫ взрослые заставили быть героиней и натерпеться.
И Грета у которой всё хорошо и просто зарабатывает денешку актёрским мастерством.
И Веру на фото жаль.
ВЗРОСЛЫЕ ТВАРИ заставили девочку работать за еду.