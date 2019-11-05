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Вера Тихова и Грета Тунберг

20:09. 5 ноября 2019 168 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Вера Тихова и Грета Тунберг
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Коллаж отсюда.

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4733080.html

Метки: дети, советский, тунберг

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