Новости Украины и Новороссии 05 ноября 2019
- 14:14 «В тяжёлом состоянии», — Гончарук об экономике Украины (ВИДЕО).
- 11:11 Азаров о новом антирейтинге Украины.
- 09:27 Зеленский собирает срочное совещание по выполнению предвыборных обещаний.
- 08:32 Вслед за Донбассом: у Зеленского хотят, чтобы украинцы сами посчитали себя онлайн (ВИДЕО).
- 08:00 «Для чего войска разводили? Чтобы там россияне лазили?» — истерика на Украине из-за визита депутата Госдумы в ЛНР.
- 07:20 Украина выразила протест против помощи России Донбассу.
- 02:30 ЛНР: тысячи молодых людей с флагами России пробежали по Луганску (ФОТО).
- 00:03 «Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому».
- Вчера 23:30 Порошенко пытался задобрить Трампа покупкой «золотых» локомотивов и угля, — New York Times.
- Вчера 22:26 О тупых овцах, шампанском Богдана и не только.
«В тяжёлом состоянии», — Гончарук об экономике Украины (ВИДЕО)
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, представляя на заседании Кабинета министров обновленный проект госбюджета на 2020 год, заявил о «тяжёлом финансовом состоянии» Украины.
По его словам, основной статьей расходов в проекте госбюджета является обслуживание госдолга — 141 млрд гривен.
«Долг Украины должен уменьшаться. Постепенно давление долговых расходов уменьшалось.
Расходы на 2020 год составят около 1,2 трлн гривен. Основная статья — обслуживание госдолга. Это 141 млрд гривен… Десятки лет страну грабили, уничтожали инфраструктуру.
Когда-то у нас была мощная энергосистема, но сейчас она изношена, как и железнодорожная инфраструктура. На поддержание в рабочем состоянии нужны большие деньги», — по украинской традиции сваливает все сложности на «попередников» Гончарук.
Премьер напомнил, что 2019–2021 гг. являются пиковыми по погашению внешних обязательств Киева, поэтому правительству Украины необходимо «эффективно использовать имеющиеся ресурсы», чтобы выполнять обязательства перед кредиторами.
«Кабинет министров не ищет дополнительных ресурсов в повышении налогов. Допускаем, что по отдельным позициям это возможно. Но исходя из того документа, который вносится в парламент, допресурс нужно искать в эффективности, уменьшении расходов на государство, уменьшении теневого сектора и в борьбе с коррупцией», — перечислил предполагаемые источники средств глава украинского Кабмина.
«У нас есть несколько важных вещей, которые закладываем в бюджет. Важно не увеличивать долги, а продолжать их уменьшать. До нас их очень много набрали. Каждая третья гривна в следующем году будет потрачена на долги. Поэтому мы должны сейчас с этим справиться. Мы долги погашаем», — резюмировал Гончарук.
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Азаров о новом антирейтинге Украины
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Зеленский собирает срочное совещание по выполнению предвыборных обещаний
Поздно вечером 4 ноября Владимир Зеленский попросил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука срочно собрать очередное совещание депутатов по подготовке закона о народовластии, который был обещан во время избирательной кампании.
Об этом сообщил украинский журналист Андрей Павловский, ссылаясь на свои источники в администрации президента.
«Мой источник на Банковой сообщил, что Президент Зеленский попросил Руслана Стефанчука максимально срочно и внепланово собрать очередное совещание по подготовке закона о народовластии (другими словами, закона о порядке проведения референдумов в Украине)», — написал Павловский.
По его словам, участников просят прийти на совещание с готовыми презентациями и наработками по этой теме, в связи с чем большинство парламентариев оказались не готовы к такой спешке.
Напомним, в мае этого года команда Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором новоизбранный президент пообещал реагировать на обращения украинцев в интернете.
«Наведем порядок в стране — сделаем народовластие. Готовы повлиять на состояние политической жизни в стране? Пусть народ на улицах выскажет свое мнение.
Есть проблема в Украине, которая вас беспокоит, — напишите ее в комментариях. Самые актуальные разберем в видеопетиции, и на них отреагирует Владимир Зеленский лично. Поехали», — сказано в описании к видео.
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Вслед за Донбассом: у Зеленского хотят, чтобы украинцы сами посчитали себя онлайн (ВИДЕО)
В Кабмине Украины рассматривают планы организовать процесс переписи населения Украины с использованием онлайн-инструментов.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире украинского ТВ.
«Мы посмотрели на различную практику в мире, как делается перепись. И сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учетом онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе», — заявил он.
Дело в том, что именно Кабмин заложил в проект украинского госбюджета-2020 3,4 млрд грн на общенациональную перепись населения. Однако, такая сумма была заложена в расчёте на перепись «по старинке». Сколько будет стоит онлайн-перепись, пока неизвестно.
Последняя перепись на Украине прошла 18 лет назад, в 2001 году. Уже тогда население «незалежной» сократилось с 52 до 48,45 млн человек. С тех пор перепись постоянно переносили.
Кроме того, совсем недавно перепись прошла на Донбассе — с 1 по 14 октября в ДНР и ЛНР считали население. «Русская Весна» рассказывала о впечатлениях переписчиков.
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На видео с 6:27
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«Для чего войска разводили? Чтобы там россияне лазили?» — истерика на Украине из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с поездкой депутата Госдумы РФ, лидера партии «Родина» Алексея Журавлева в Золотое, где уже в который раз украинские военные срывают очередную попытку развести войска.
«В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о пребывании депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации А. О. Журавлева в начале ноября 2019 на временно оккупированной территории Украины в Луганской области Министерство иностранных дел Украины заявляет следующее.
Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины», — говорится в сообщении на сайте МИД «незалежной».
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают эту поездку, как все предыдущие несогласованные с украинской стороной «визиты» российских чиновников «на временно оккупированные территории Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономную Республику Крым и г. Севастополь», «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Депутату уже погрозили «страшным»:
«В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года „О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, введенного в действие Указом президента Украины № 176/2018 от 21 июня 2018 года, в отношении А. О. Журавлева уже применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета въезда на территорию Украины».
МИД заявил, что совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, не находилось ли указанное лицо на участке разведения сил и средств в районе Золотого.
Вдруг именно визит депутата помешал «ВСУшникам» отвести свои орудия и перестать стрелять?
В министерстве также отметили, что украинская сторона уже обратилась к российской стороне о подтверждении факта осуществления упомянутой поездки и предоставлении разъяснений относительно цели пребывания депутата Госдумы РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории.
«МИД Украины призывает российскую сторону прекратить нарушать украинское законодательство и напоминает, что поездки официальных лиц РФ на территорию Украины могут осуществляться с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на российско-украинской государственной границе», — резюмировали в МИД.
Ранее визит депутата Журавлева в Золотое назвал нарушением всех норм министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Визит депутата парламента России — это нарушение всех норм. Это наша территория, на которую он приехал без разрешения», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.
Народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и вовсе закатила бабскую истерику, заявив, что готовит запрос в СБУ:
«Что это такое происходит, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям нашей армии? Где СММ ОБСЕ?
Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь не скрываясь лазили россияне?»
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Украина выразила протест против помощи России Донбассу
России направлены три ноты протеста из-за гумконвоев в Донбасс, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Кроме того, Киев выразил протест в связи с визитом в регион депутата Госдумы.
Как сообщила Зеленко, на каждый из трех гумконвоев в октябре Украина ответила «нотой протеста», передает РИА «Новости».
МИД Украины также заявил, что депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Золотое. В связи с этим Киев выразил «решительный протест», подчеркнув, что Журавлеву запрещен въезд на Украину.
24 октября в Луганск и Донецк прибыли автомобили 88-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Киеву вместо нот в адрес России направить гуманитарную помощь Донбассу.
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ЛНР: тысячи молодых людей с флагами России пробежали по Луганску (ФОТО)
В Луганске 4 ноября состоялись спортивные мероприятия в честь Дня народного единства. От стадиона «Авангард» до сквера имени Героев «Молодой гвардии» проходил маршрут «Русской пробежки», в которой приняли участие жители и гости столицы ЛНР. В конечной точке пробежки участников ждали спортивные «Братские игры».
Подробности «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Общественного движения «Мир Луганщине».
«Сегодня День народного единства, сегодня молодежь принимает участие в пятых, традиционных мероприятиях, приуроченных к этому празднику. „Русская пробежка“ проводилась также и в 2014 году», — отметил Председатель Народного Совета ЛНР, Руководитель Республиканского исполнительного комитета Общественного движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко.
«Данное мероприятие многочисленное, и вся молодежь Луганской Народной Республики будет отмечать этот праздник спортивно, так как мы за здоровый образ жизни», — рассказал Денис Мирошниченко.
Руководитель РИК ОД «Мир Луганщине» также подчеркнул, что для него лично подобные мероприятия символизируют единение народа: «Для меня это праздник, когда люди могут сплотиться и двигаться дальше, достигая новые цели».
Во время «Братских игр», которые состоялись в сквере имени Героев «Молодой гвардии», проходили состязания между двумя командами активистов Общественного движения «Мир Луганщине».
Участники перетягивали канат, играли в бачугу, перекатывали покрышку от грузового автомобиля, а также тянули ГАЗель на время.
Луганчане и гости столицы могли принять участие в соревнованиях с индивидуальным зачетом: прыжки на скакалке, отжимание в упоре лежа, поднятие гири, армрестлинг.
Также на мероприятии для участников была организована полевая кухня.
«Эти соревнования — старая добрая традиция, которую нужно соблюдать. Я положительно отношусь к такого рода мероприятиям, так как это спорт, мы, молодежь Луганской Народной Республики, за здоровый образ жизни!» — отметил участник «Русской пробежки» и «Братских игр», активист проекта «Дружина» Общественного движения «Мир Луганщине» Вячеслав Коляда.
Победители соревнований и участники команд получили памятные подарки от движения «Мир Луганщине».
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«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Стали известны исковые требования «Нафтогаза» в новом арбитраже против российского «Газпрома», о чем стало известно из Facebook исполнительного директора группы «Нафтогаз» Юрия Витренко.
«… по нашим исковым требованиям в новом арбитраже. Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф.
Наше право требовать пересмотр тарифа предусмотрено в самом контракте. Черным по белому. Пункт 8.7 транзитного контракта.
Предыдущий арбитраж не рассматривал вопрос пересмотра тарифа по существу. Он лишь признал, что запрос на пересмотр тарифа, который “Нафтогаз” отправил “Газпрому” летом 2009 года, не отвечал формальным требованиям, и поэтому он не может рассматривать этот вопрос по существу», — написал он.
Также Витренко перечислил другие исковые требования:
«а) 213 млн долларов (плюс проценты) компенсации за нарушение “Газпромом” обязательств поставлять газ по контракту на поставку газа в период — с марта 2018 года по сентябрь 2019 (последующие месяцы можем добавить позже). “Газпром” имел обязательства нам поставить 4 млрд куб. газа в 2018 году и 5 млрд куб. газа в 2019 году. Но “Газпром” не выполнил это обязательство. Соответственно, мы требуем компенсации за периоды, когда мы должны были покупать газ дороже на европейском рынке (то есть компенсировать разницу между контрактной ценой и фактической ценой закупки);
б) 202 миллиона долларов (плюс проценты) компенсации за нарушение “Газпромом” обязательств подавать газ для транзита не менее 110 млрд куб. м в год по контракту на транзит газа в период с 1 января по 12 марта 2018 года (потом должна действовать компенсация за пересмотр тарифа);
в) 33 миллиона долларов (плюс проценты) компенсации за несоблюдение “Газпромом” обязательств отбирать газ на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом;
г) декларация о поставках газа на неподконтрольные территории, которые “Газпром” будто продолжает проводить. Мы просим арбитраж, в частности, приказать “Газпрому” подписать технические и коммерческие акты (приема-передачи), которые представил “Нафтогаз”, без этих поставок, за весь период, когда такие акты не были подписаны “Газпромом”».
«Надеюсь, из приведенного выше понятно, что наши требования являются адекватными, обоснованными и справедливыми», — добавил он.
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Порошенко пытался задобрить Трампа покупкой «золотых» локомотивов и угля, — New York Times
Еще до телефонного разговора с президентом Украины, с которого началась процедура импичмента, президент США Дональд Трамп обменивался политическими услугами с другим украинским лидером — Петром Порошенко.
Последний вел тщательно продуманную кампанию по завоеванию благосклонности Трампа, в том числе покупая уголь и локомотивы у Штатов (по самым высоким в мире ценам, что стало предметом расследования комиссии по импичменту, — ред.). Это было нелегко, ведь советники как раз убедили американского лидера в том, что Украина — гнездо сторонников Хиллари Клинтон. Об этом пишет New York Times.
Кампания Порошенко включала торговые соглашения, которые были политически выгодны Трампу, встречи с Рудольфом Джулиани, замораживание потенциально вредных уголовных дел и попытки использовать бывшего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в качестве тайного канала.
С самого начала помощники Порошенко также искали способы умаслить нового американского президента. Они советовали своему боссу во время первого телефонного разговора поболтать о звезде команды New England Patriots Томе Брэдли. Ведь Трамп восхищался этим игроком в американский футбол.
Оценка первого года работы Трампа с Украиной демонстрирует, что Белый дом тоже рассматривал эти отношения как такие, что могут помочь американскому президенту в политике.
Порошенко, пытаясь снискать благосклонность США на фоне войны с российскими силами, сыграл свою роль, чтобы укрепить это убеждение. Он помог заложить зерно скандальной телефонной беседы, которая состоялась в июле.
Во время нее Трамп потребовал от нового лидера Украины Владимира Зеленского политическую услугу. И этот запрос стал причиной для процедуры импичмента, в которой конгрессмены пытаются проверить, не манипулировал ли Трамп американской политикой в отношении Украины ради личной выгоды.
Стратегия Порошенко принесла результаты. Администрация Трампа времен Обамы отменила мораторий на продажу летального оружия для Украины.
В конце 2017 года, как раз когда Киев ждал окончательного одобрения продажи ракет Javelin для украинской армии, Генпрокурор Юрий Луценко начал замораживание дел на Украине, которые были связаны с расследованием Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в выборы США.
Среди них были и дела, связанные с выплатой миллионов долларов Полу Манафорту со стороны украинских политиков.
Теперь следователи в деле об импичменте проверяют два года контактов Трампа с Порошенко. Об этом изданию сказали демократы из Конгресса. А команда Зеленского проверяет тайные каналы коммуникации между украинскими и американскими чиновниками из обеих партий по 2017 год. Об этом изданию сказал украинец, проинформированный о деталях событий.
Пока нет никаких доказательств того, что продажа ракет Javelin для Украины состоялся на основе «обмена услугами». Но следователи Конгресса хотят знать, какие политические факторы повлияли на действия Трампа.
Все началось с тщательно прописанных комментариев в вечер Супербоулу. 4 февраля 2017 года, за две недели до начала работы на посту президента США, Трамп должен был впервые провести разговор с Порошенко. Советники украинского президента искали способы связаться с новым американским лидером без политической истории и с неопределенной повесткой дня в отношении Украины.
Вспомнив о Супербоуле, они выяснили спортивные предпочтения Трампа и посоветовали Порошенко для начала весело поболтать о Брэдли и New England Patriots. После этого Порошенко перешел к важным вопросам: он попросил Трампа назначить специального представителя США на переговорах с Россией.
Порошенко знал, что ему предстоит тяжелая борьба за благосклонность Трампа. В конце концов, в последние месяцы предвыборной кампании в 2016 году он очень сильно акцентировал внимание на своей встрече с Хиллари Клинтон. Соратники Трампа рассматривали Порошенко и его страну как врагов президентства Трампа.
Манафорт, консультировавший пророссийскую партию на Украине, также еще в июне 2016 года продвигал теорию о том, что Украина якобы сыграла роль во взломе почтовых систем демократов. Об этом свидетельствуют документы, подготовленные офисом специального прокурора Роберта Мюллера.
Опасаясь обвинений, соратники Порошенко связались с Манафортом, чтобы попытаться убедить команду Трампа в желании Украины тесно работать с новой администрацией. Об этом Манафорт сказал партнерам.
«Они паниковали, что сделали ставку не на того и что у них нет доступа к правильному человеку», — цитирует издание человека из окружения Манафорта.
Этот подход никуда не привел. Поэтому Порошенко начал искать другие пути. Его советники придумали, как зацепить Трампа за живое: предложить план покупки американского угля на десятки миллионов долларов, чтобы обеспечить украинские ТЭЦ. В 2017 году Украине не хватало угля. Ее крупнейшие шахты оказались на неподконтрольных территориях за три года до того.
Константин Елисеев, который был главным внешнеполитическим советником Порошенко, считал план купить американский уголь идеальным шагом.
«Это была сделка, которая нравилась Трампу. Он обещал работу угольным шахтам в Пенсильвании. Поэтому здесь выигрывали все», — пояснил Елисеев.
Исполнительный директор Xcoal Эрни Трешер поехал на Украину, чтобы отметить прибытие первых поставок угля в Одессу. В портовый город он прибыл вместе с послом США Мари Йованович. Позже Трешер лично вручил Порошенко небольшую сумку угля, перевязанную красной лентой.
«Это отличное начало», — сказал Порошенко, улыбаясь и принимая символический подарок из рук Трешера. Советники Порошенко «упаковали» соглашение о покупке угля как украинский подарок.
Когда президенты США и Украины встретились через несколько месяцев после того, Порошенко принес с собой небольшую красную подарочную коробку с пенсильванским углем. Для США экономическое значение соглашения с Украиной было относительно небольшим. Согласно данным Департамента торговли, это сохранило лишь 70 рабочих мест.
Но это была лишь первое из трех соглашений, нацеленных на улучшение американо-украинских отношений. Украинское правительство подписало отдельное соглашение на миллиард долларов в начале 2018 года с GE Transportation.
Американская компания должна построить 30 новых локомотивов в городе Эри, штат Пенсильвания, чтобы обновить украинский парк. А пенсильванская компания Westinghouse Electric Company стала поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС вместо России.
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О тупых овцах, шампанском Богдана и не только
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3:17, сегодня
Подготовленный правительством ко второму чтению проект закона “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” предусматривает 293 млрд грн на социальное обеспечение, на сферу медицины предполагается направить 113,3 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает “Интерфакс-Украина”.