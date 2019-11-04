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Сводки от ополчения Новороссии 04 ноября 2019

09:45. 4 ноября 2019 602 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

На Донбассе голодают ВСУшники нескольких бригад

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Срочно! Очередная попытка разведения сил в Петровском сорвана Украиной


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Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 4 ноября 2019

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“Дети Донбасса”



Документальный фильм "Дети Донбасса" посвящен судьбе детей в условиях войны на Донбассе.



Плюс на тему продолжающейся войны, документальный сюжет "Сутки до войны", который посвящен ситуации на линии фронта в условиях разговоров про развод войск и прекращение боевых действий.



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СРОЧНО: Украина сорвала разведение сил в Петровском (+ВИДЕО)

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СРОЧНО: Украина сорвала разведение сил в Петровском (+ВИДЕО) | Русская весна

Украинская сторона сорвала разведение сил и средств в Петровском, которое должно было начаться сегодня в 13:00 (мск).

Об этом журналистам заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском.

Но сегодня в очередной раз командование „ООС” саботировало все указания президента и никакого отвода в Петровском нет», — сообщил Якубов.

Представители Народной милиции ДНР ровно в 13:00 по местному времени (12:00 по Киеву) произвели запуск белой сигнальной ракеты в Петровском в знак готовности приступить к процессу разведения войск. Ответа от украинской стороны к настоящему времени не последовало.

Напомним, что сегодняшняя дата и план разведения сил были согласованы Трёхсторонней контактной группой на встрече в Минске 29 октября.

По словам Якубова, новая дата отвода сил с позиций у Петровского должна быть также определена сторонами в столице Белоруссии.

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Разведение сил в Петровском: Армия ДНР готова, в ВСУ заявляют о «провокациях»

Разведение сил в Петровском: Армия ДНР готова, в ВСУ заявляют о «провокациях» | Русская весна

Через 20 минут (в 13:00 мск) на линии соприкосновения на Донбассе (участок Петровское — Богдановка) в соответствии с планом, утвержденным Трёхсторонней контактной группой (ТКГ), должно начаться разведение сил.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня говорят, что ночь на данном участке прошла спокойно и Армия ДНР готова к началу разведения сил.

В 13:00 по местному времени военнослужащие Народной милиции ДНР запустят сигнальную ракету белого цвета, что будет означать готовность Республики к разведению. 

Украинская сторона должна ответить зеркально. В случае положительного результата стороны выпустят зеленые ракеты в ознаменование начала процесса устранения нарушений на участке.

Накануне Донецк проинформировал мониторинговую миссию ОБСЕ о своей готовности к комплексу мероприятий.

Однако, судя по сообщениям украинской стороны, Киев готов сорвать запланированное разведение сил и средств. 

Готовность Армии ДНР к отводу сил на Украине называют «провокацией».

«Выдавая воображаемое за желаемое, главари самопровозглашенных псевдообразований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон», — говорится в сообщении пресс-центра штаба «ООС».

«Русская Весна» следит за ситуацией в районе Петровского.

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У карателей потери — «ВСУшник» показал мастер-класс по уничтожению собственного блиндажа: сводка ЛНР

У карателей потери — «ВСУшник» показал мастер-класс по уничтожению собственного блиндажа: сводка ЛНР | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

С целью провоцирования подразделений Народной милиции на ответные действия, противник продолжает обстрелы территории ЛНР. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня. В обоих случаях огонь открывался боевиками 59 бригады ВСУ.

Подчиненные военного преступника Шаповалова из станкового-противотанкового гранатомета и вооружения БМП-1 обстреляли районы н. п. Санжаровка и Нижнее Лозовое, выпустив по территории Республики четырнадцать различных боеприпасов.

С начала 3 ноября противник продолжил обстрелы территории Республики.

Так, в 13:20 каратели 59 бригады ВСУ обстреляли из станкового противотанкового гранатомета район н. п. Нижнее Лозовое, выпустив десять гранат.

Также оккупанты продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники, из которого производят обстрелы населенных пунктов ЛНР.

Нашей разведкой отмечается размещение трех единиц БМП-1 из состава 72 бригады в жилом районе н. п. Золотое-3.

Вблизи жилых домов в н. п. Боброво каратели из 14 бригады разместили зенитный ракетный комплекс «9К33 Оса».

В жилом квартале н. п. Райгородка, также фиксируется ЗРК «9К33 Оса» и бронетранспортер 14 бригады. Также установлено нахождение военной техники ВФУ:

  1. Пяти боевых бронированных машин в границах н. п. Новозванновка;
  2. Одной бронемашины в Трехизбенке;
  3. Двух бронетранспортеров в н. п. Муратово;
  4. Трех боевых бронированных машин в н. п. Новотошковское;
  5. Шести бронетранспортеров в н. п. Передельское;
  6. Одной бронемашины в н. п. Лобачево;
  7. Одного бронетранспортера с навесной зенитной пушкой в жилом квартале н. п. Нижнетеплое.

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Кроме того, в районе н. п. Причепиловка размещена автоматизированная станция помех авиационной УКВ-радиосвязи Р-934Б, которую украинские специалисты пытаются использовать для подавления сигнала управления беспилотников СММ ОБСЕ, не осознавая, что рабочий диапазон частот передатчика предназначен для подавления радиосвязи гражданских воздушных судов.

С целью создания дополнительных препятствий работе наблюдателей Миссии ОБСЕ, вооруженные формирования Украины установили заграждения из колючей проволоки вокруг мачты камеры видеонаблюдения спецмиссии, установленной в районе н. п. Станица Луганская.

Это не первый случай блокирования работы СММ ОБСЕ, данные варварские действия говорят о боязни украинского командования вскрытия СММ ОБСЕ размещения техники и нарушений режима прекращения огня в районе.

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От источника в штабе ОТГ «Север» продолжает поступать информация о происшествиях и преступлениях в подразделениях ВФУ, находящихся в зоне «ООС».

Так, вечером 2 ноября в районе н. п. Светлодарск военнослужащий 9 мотопехотного батальона 59 бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался разжечь армейскую чугунную печь типа «буржуйка» при помощи порохового заряда, в результате чего произошел взрыв, повлекший возгорание блиндажа.

В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получил старший солдат Куценко 1997 г. р., которого доставили в районную больницу Светлодарска. Также, огнем уничтожено более семи тысяч патронов калибра 5,45 мм.

Несмотря на заявления официального Киева о разоружении так называемых «добровольческих» формирований, находящихся в Золотом, нам продолжает поступать информация о нахождении в жилых домах националистов с оружием. Об этом открыто заявляет один из лидеров незаконных вооруженных формирований некий Янтарь.

При этом киевская власть продолжает самоустраняться от полноценного решения вопроса с бандитами, откровенно нарушающими законы и ставящими под угрозу процесс мирного урегулирования конфликта.

По информации местных жителей Золотого, националисты, оккупировавшие населенный пункт, после отвода военных приступили к зачистке местных жителей, которые выражают симпатию Луганской Народной Республике. С этой целью группы вооруженных националистов проводят рейды с обысками в домах местных жителей, причем зачастую после подобных визитов из домов пропадают ценные вещи и денежные средства. К тем жителям, которые пытаются выразить протест, националисты применяют физическую силу. Не смущает боевиков и возраст пострадавших.

Крайний случай хамского поведения националистов произошел вчера в н. п. Золотое, где пожилой мужчина 1945 г. р. попытался вступится за свою жену-инвалида, которая пыталась выгнать непрошеных гостей, за что подвергся избиению. С множественными гематомами и сотрясением головного мозга, мужчину доставили в лечебное учреждение.

Подобные издевательства националистов являются следствием бездействий нынешней киевской власти, которая не в состоянии защитить свой народ от произвола вооруженных провокаторов, оккупировавших населенные пункты вблизи районов разведения.

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Сегодня, 3 ноября отмечается пятая годовщина образования четвертого отдельного отряда Народной Милиции Луганской Народной Республики.

От лица командования Народной милиции ЛНР и от себя лично поздравляю личный состав четвертого отдельного отряда Народной Милиции с Днем образования части. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, долгих лет жизни и мирного неба над головой. Мы верим в силу, мужество и доблесть личного состава отряда, который и впредь будет достойно выполнять свой воинский долг по защите нашей Республики!

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Нелиберальное воспитание в Луганской Республике (ФОТО)

Нелиберальное воспитание в Луганской Республике (ФОТО) | Русская весна

Донбасс сегодня — более русский, чем большинство регионов России. Это неудивительно, потому что русские люди Донбасса с оружием в руках отстояли свою идентичность. И отстаивают её и в мирной жизни. Многие ополченцы стали настоящими наставниками для детей и юношества и создали вокруг себя военно-патриотические клубы и кружки.

Военно-патриотическое движение в Луганской Народной Республике представляет собой сеть военно-патриотических клубов и секций, созданных энтузиастами — ополченцами, казаками, педагогами. Эта работа имеет поддержку в государственных структурах — создан Координационный совет по вопросам патриотического воспитания детей и молодёжи при Министерстве Образования и науки ЛНР, куда входят представители государственных структур и общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и поисковой работой.

В Администрации Главы ЛНР создана специальная должность советника Главы по вопросам казачества, патриотического воспитания и кадетского образования, которую занимает Сергей Юрченко.

Очень весомый вклад в патриотическое воспитание делает Министерство внутренних дел ЛНР. Сотрудники МВД ЛНР, принимавшие участие в боевых действиях по защите Республики, создали общественную организацию, объединяющую военно-патриотические клубы — «Патриотическую ассоциацию Донбасса». Попечительский совет ассоциации возглавил министр МВД ЛНР Игорь Корнет, входят в совет: первый заместитель министра культуры, молодёжи и спорта ЛНР Александр Корниенко, руководитель спортивного общества «Динамо» Леонид Самарский, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних МВД ЛНР Богдан Руденко, президент клуба «Ночные волки. Донбасс» Виталий Кишкинов, лидер ополчения и общественный деятель Виталий Киселев.

Ассоциация проводит патриотические мероприятия для детей и молодёжи самого разного характера — от военно-спортивных сборов до классических балов. Активисты Патриотической ассоциации Донбасса организовывают поездки молодёжи ЛНР на мероприятия и форумы в Россию.

Народная Милиция (Вооруженные силы ЛНР), также вносит свой вклад, сформировав совместно с местными властями и снабдив формой отряды «Юнармии — Молодой гвардии».

Таким образом, в ЛНР создано целое сообщество по военно-патриотической работе, и его участники выступают заодно, проводя массовые совместные сборы и лагеря. А воспитанники — молодые ребята и девушки с нетерпением ждут любого повода вновь собраться вместе.

Своеобразным финальным аккордом лагерей и сборов 2019 года в Республике стали сборы 1–2 ноября в городе Брянка, куда в гости к своим коллегам съехались клубы из Луганска, Перевальска, Краснодона и Молодогвардейска. Сборы, организованные администрацией Брянки и Патриотической ассоциацией Донбасса, завершили несколько этапов летних «Свято-Георгиевских сборов», проводимых Патриотической ассоциацией при поддержке МВД ЛНР.

С каждым разом патриотические мероприятия в Республике привлекают все больше участников. На сей раз сборы стали международными. Помощь в организации соревнований оказали братья-казаки из Российской Федерации, приглашенные начальником отдела молодёжи и спорта Администрации города Брянки Андреем Гриценко.

Российские казаки представляли четыре казачьих структуры — «Окскую казачью общину» (г. Кашира Московской области), военно-патриотический клуб «Славяне» (Лосино-Петровский округ Московской области), Дубровскую станицу Московского казачьего округа СКВРиЗ и «Некоммерческое партнёрство по содействию возрождению казачества» (город Москва).

 В рамках двухдневных сборов для участников были проведены соревнования в метании гранаты, стрельбе из положения лежа, стрельбе с препятствиями, сборке-разборке автоматического оружия, знании истории Отечества, лазертаге (тактических соревнованиях с применением лазерных макетов оружия).

Для всех участвующих были организованы мастер-классы по тактике ведения боевых действий и мастерству владения традиционным оружием казаков — шашкой.

Абсолютно необходимая часть любой работы с молодёжью — идеология.

Председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов провел с участниками сборов интерактивную беседу, в ходе которой ребята и девочки уточнили для себя такие понятия, как Русская идентичность, Русский мир, естественные границы нашего Отечества (от Карпат до Тихого Океана), узнали о том, как Русские герои и государи (от князя Рюрика включительно) собирали Русские земли. Поговорили о подвиге Ивана Сусанина, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, о том, как им удалось прекратить Смутное время и спасти Русское государство.

Проигравших на сборах не было — каждая команда увезла домой грамоты и призы. В общекомандном зачете первую тройку мест заняли команда «Наследники Победы» из Брянки, перевальский военно-патриотический клуб «Перевал», луганская команда Верного Казачества и команда «Виктория» из Брянки.

В тактической игре «лазертаг», кроме них, отличилась луганская команда «Звезда», а в метании гранат и обращении с шашкой — луганский клуб «Обычные люди» и молодогвардейский «Юность Новороссии».

Ребятам помогали осваивать воинские умения старшие товарищи — активисты Патриотической ассоциации Донбасса — студенты Луганской академии внутренних дел.

«Под занавес» сборов юные патриоты из клуба «Перевал» впечатлили своим умением рукопашного боя в ходе показательного выступления, а реконструкторы из клуба «Память Донбасса» показали бой времен Великой Отечественной, который естественно перешел в мини-концерт песен военных лет, исполняемых школьниками из военно-патриотических клубов Брянки.

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Фото газеты «Труд горняка» и пресс-службы Верного Казачества

Алексей Селиванов, специально для «Русской Весны»

Нелиберальное воспитание в Луганской Республике (ФОТО) | Русская весна
Нелиберальное воспитание в Луганской Республике (ФОТО) | Русская весна
Нелиберальное воспитание в Луганской Республике (ФОТО) | Русская весна
Нелиберальное воспитание в Луганской Республике (ФОТО) | Русская весна
Нелиберальное воспитание в Луганской Республике (ФОТО) | Русская весна
Нелиберальное воспитание в Луганской Республике (ФОТО) | Русская весна
Нелиберальное воспитание в Луганской Республике (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Саперы ДНР прошли 24-часовые учебные сборы


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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