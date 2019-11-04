Сводки от ополчения Новороссии 04 ноября 2019

Украинская сторона сорвала разведение сил и средств в Петровском, которое должно было начаться сегодня в 13:00 (мск).

Об этом журналистам заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском.

Но сегодня в очередной раз командование „ООС” саботировало все указания президента и никакого отвода в Петровском нет», — сообщил Якубов.

Представители Народной милиции ДНР ровно в 13:00 по местному времени (12:00 по Киеву) произвели запуск белой сигнальной ракеты в Петровском в знак готовности приступить к процессу разведения войск. Ответа от украинской стороны к настоящему времени не последовало.

Напомним, что сегодняшняя дата и план разведения сил были согласованы Трёхсторонней контактной группой на встрече в Минске 29 октября.

По словам Якубова, новая дата отвода сил с позиций у Петровского должна быть также определена сторонами в столице Белоруссии.

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