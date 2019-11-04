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Интерполитех 2019. Фотографии

19:00. 4 ноября 2019 206 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Фото с выставки "Интерполитех 2019". На заглавной фотографии "робот-полицейский" из не самого светлого будущего.

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Одна из многочисленных анти-дрон винтовок представленных на выстаке.
Большая часть из них нацелена на обычные коммерческие БПЛА и против серьезных военных БПЛА они мало эффективны.

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Пассивный комплекс защиты от БПЛА.


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БПЛА и различных квадрокоптеров было также огромное кол-во.



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Мини-вездеход.



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Ням-ням. Цифровые манекены для военных медиков по-прежнему актуальны.





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Данному манекену предлагалось оказать первую помощь.


Знакомый агрегат, наблюдается уже не в первый раз.







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Медали и прочая символика Росгвардии.

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Округа РГ.





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Класная штука, но очень дорога. Как и миниатюры ниже.

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Вот такая, если не изменяет память, что-то около 70 000 рублей.

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Пистолет из Fallout.

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Помимо стенда в честь 100-летия конструктора, там еще проходил отдельный семинар-лекция на тему.


Вот такие противогазы использует российская военная полиция в Сирии.
Фирма не только поставляет такие модели в Сирию, но и выиграла конкурс в ОАЭ, обойдя американцев по соотношению цена/качество при заключении контракта на поставки местным силовым структурам.

20191023_162239.jpg
Как тебе такое, Илон Маск?


Одна из многочисленных лекций на выставке. Особо интересным был блок про пассивные глушилки против коммерческих БПЛА.

20191023_152652.jpg
Виртуальная реальность. Графон где-то на уровне нулевых, но регистрация попаданий весьма неплоха.


Скучающий рыцарь в отделе УФСИН

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5399058.html

Метки: впк, выставки, интерполитех 2019, оружие, технологии, фотографии

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