Интерполитех 2019. Фотографии

Фото с выставки "Интерполитех 2019". На заглавной фотографии "робот-полицейский" из не самого светлого будущего.Одна из многочисленных анти-дрон винтовок представленных на выстаке.Большая часть из них нацелена на обычные коммерческие БПЛА и против серьезных военных БПЛА они мало эффективны.Пассивный комплекс защиты от БПЛА.БПЛА и различных квадрокоптеров было также огромное кол-во.Мини-вездеход.Ням-ням. Цифровые манекены для военных медиков по-прежнему актуальны.Данному манекену предлагалось оказать первую помощь.Знакомый агрегат, наблюдается уже не в первый раз.Медали и прочая символика Росгвардии.Округа РГ.Класная штука, но очень дорога. Как и миниатюры ниже.Вот такая, если не изменяет память, что-то около 70 000 рублей.Пистолет из Fallout.Помимо стенда в честь 100-летия конструктора, там еще проходил отдельный семинар-лекция на тему.Вот такие противогазы использует российская военная полиция в Сирии.Фирма не только поставляет такие модели в Сирию, но и выиграла конкурс в ОАЭ, обойдя американцев по соотношению цена/качество при заключении контракта на поставки местным силовым структурам.Как тебе такое, Илон Маск?Одна из многочисленных лекций на выставке. Особо интересным был блок про пассивные глушилки против коммерческих БПЛА.Виртуальная реальность. Графон где-то на уровне нулевых, но регистрация попаданий весьма неплоха.Скучающий рыцарь в отделе УФСИН

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5399058.html