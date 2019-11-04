Е.Ю.Спицын и В.Ю.Захаров в программе “Следы империи. Павел I”

...историка Евгения Спицына в центре развития русской традиции "Хутор Захара Прилепина", ...томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич========================================================================= Комсомольская площадь 107140...
...русской традиции "Хутор Захара Прилепина".=======================================================================Рекомендуем:История ...1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич========================================================================= ...
Присмотритесь — и вы увидите, что единственно кто вам мешает — это вы сами, а куда бы вы ни отправились, вы всюду последуете за собою и всюду будете жаловаться на свою участь. Ведь на нашей бренной земле нет удовлетворения никому, кроме душ низменных или божественных.