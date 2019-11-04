Дементоры здравоохранения

1 октября года сего должно было случиться чудо. А именно – кабинет министров должен был отлить в граните очередной проект реформирования первичного звена здравоохранения. Ибо все предыдущие многочисленные попытки, видимо, успехом не увенчались. Несмотря на излучаемый министром «здравозахоронения» Вероникой Скворцовой оптимизм, естественная убыль населения (разница между родившимися и умершими без учёта миграции и т.п.) за 2018 г. в нашей стране в целом составила 224 566 человек (1 604 344 родившихся против 1 828 910 умерших). «Лидером» является Центральный федеральный округ с естественной убылью в 117 307 человек. Почти половина! Именно в ЦФО славно погуляли граждане оптимизаторы системы спасения жизни человечьей. Плюс со всех сторон необъятной родины приходят сообщения, что в аптеках пропали даже простейшие лекарства… Почему никакие новые проекты уже не спасут российскую медицину? Кто виноват в сорванной напрочь программе лекарственного обеспечения? Зависит ли что-нибудь от фамилии министра здравоохранения? «АН» задали эти и другие жизненно важные вопросы эксперту РАН, председателю «Лиги пациентов» Александру САВЕРСКОМУ. И ужаснулись ответам…

Сахарный диабет власти

– Александр Владимирович, приступим, помолясь, ибо ничего другого нам не остаётся. Начнём с системы лекарственного обеспечения, так как таблетка валидола под язык – это единственное, что хочется сделать после посещения аптеки или поликлиники…

– А кто вам сказал, что есть «система обеспечения»? Вдруг пропал напрочь из аптек обычный преднизолон. Почему его не стало – никто не знает! Недавно на совещании встретились представители аптек и Минздрава. Последние говорят: «По нашим данным, должно быть два миллиона упаковок». Аптеки: «А где они? Может, их уже съели, может, надо ещё?» Чиновники развели руками: «Не знаем»…

В этой истории с простейшим лекарством – вся суть сегодняшней ситуации. Даже закон называется не «о лекарственном обеспечении, а «Об обращении лекарственных средств». Задача – законно «обращать», а не обеспечивать…

Зато целая тьма чиновников тьмы ведомств имеют отношение к их регулированию: Минздрав, ФАС, Минпромторг, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Минфин, Минэкономразвития. Всё это умножаем на число регионов. Но чиновники не могут дать ответа даже депутатам по ситуации в стране в целом и в субъектах по отдельности. Государство просто не знает и не понимает, что происходит и почему в аптеках нет обычного преднизолона. А чего не будет завтра: валидола, валокордина, инсулина?

– Я помню скандал с принятием этого закона об «обращении». Тогда его публично раскритиковал в пух и прах профессионал, глава Росздравнадзора Николай Юргель. И был уволен к чёрту с подачи тогдашнего министра Голиковой, которая отняла у ведомства регистрацию лекарств. Триллионный рынок нельзя отдавать в чужие руки!

– Если быть точным, то объём рынка в 2018 году – 1, 7 триллиона рублей. 390 миллиардов государство тратит на закупки для льготников. Поэтому и надо принимать закон именно об обеспечении лекарственными средствами, а не о каком-то мифическом обращении: лекарства отдельно, пациенты отдельно и не всегда пересекаются. Мы собрали под обращением за принятие нового закона 240 тысяч подписей. Ходим вот, всем рассказываем. Сложно…

81% людей, получающих по закону льготные лекарства, отказываются от льгот в обмен на деньги, потому что получить нужные лекарства даже по льготе очень сложно. К тому же для наших людей каждый рубль дорог. А стоимость лекарств в соседних регионах может отличаться в 59 раз! Это следствие того, что одни региональные власти благоволят одному производителю, другие – другому. А страдают и умирают люди…

– Насколько я помню, при Союзе лекарства стоили практически одинаково, только небольшая разница была из-за ценовых поясов.

– Да. Но тогда существовала единая плановая закупка лекарственных средств. Система выявляла потребности, промышленность производила, аптеки были частью системы планирования, распределения и обеспечения. Это был не бизнес, а забота о здоровье рядового и не очень члена общества. Принципиальная разница.

Сейчас наконец-то заговорили о создании системы обеспечения. Но пока нет закона, пока нет прописанных обязанностей всех субъектов, участвующих в этом процессе, не будет никакой системы.

Сегодня же никто ни за что не отвечает, все эти субъекты обращения вошли друг с другом в клинч, как говорят боксёры, и занимаются только выяснением отношений: «кто что обращает». Минздрав не вылезает из судов с ФАС, в регионах не состоялось 25–30% аукционов по закупкам жизненно важных препаратов, регулирование цен выкидывает препараты с рынка. Даже, по данным «Единой России», сейчас порядка 900 препаратов уходит с рынка! Два года назад испуганно сообщали, что 140 препаратов фармкомпании отзывают: ужас, ужас! А сейчас в шесть раз больше!

Кто виляет министром Скворцовой?

– Ну это фармконцерны, у нас импортозамещение и вообще «усё своё»! Они нам просто гадят по-мелкому…

– Более 95% лекарств в нашей стране выпускается на чужих заводах из импортных субстанций и по иностранным технологиям. В том числе из индийских и китайских субстанций. Но сейчас китайцы закрывают производства дешёвых исходников из-за экологических проблем. Закупать более дорогие субстанции означает, что твои препараты будут стоить дороже, чем выставляет цену государство Российское с профицитным бюджетом. Проще уйти с рынка. И привет лекарствам с пациентами вместе!

А если США и Европа введут в свои санкции ещё и поставки в нашу страну своих субстанций, то мы категорически и практически полностью останемся вообще без лекарств. И это первое, что они сделают, если возникнет у них такое желание.

– Лекарства – это ведь часть общей проблемы нашего «здравозахоронения»? Буквально на днях я узнал, что когда министр отчитывается по ситуации с лечебными учреждениями, то фактически она говорит только о 69 федеральных медучреждениях из семи с лишним тысяч. За остальные отвечают регионы. Зачем нам такое министерство?

– Минздрав обладает только функций нормативно-правового регулирования. Всё. Само здравоохранение во всех регионах Минздраву не подчиняется. Следовательно, единой системы российского здравоохранения у нас с вами просто нет по определению. Как нет и какого-то одного ведомства или конкретного человека, который бы управлял всем этим сложнейшим механизмом, всей системой организации охраны здоровья нашего человека. Как говорится, приплыли.

Зато есть порядка семи федеральных ведомств, которые имеют отношение к управлению, принятию решений и «здравоохранительных» нормативных актов на уровне правительства. А ещё есть администрация президента, законодатели всех уровней, прокуроры, следователи, полиция, суды, страховые компании, органы исполнительной власти субъектов. Представляете, что творится в системе? Я – нет. И никто в полном объёме не представляет. Это как армия, которая не имеет Генштаба, точнее, имеет, но ему не подчиняется никто, кроме нескольких элитных частей.

– А ещё есть замечательный субъект – Федеральный фонд ОМС, который тратит на своё содержание и прокорм страховых компаний десятки миллиардов наших с вами рублей в год! Вот где внутренние резервы! Вот где поле чудес...

– Мало того, Минздрав перед ним – своим подразделением – отчитывается. В том числе по госпрограммам. Переход на подушевое финансирование поликлиник (что позволило их «оптимизировать» в малонаселённой сельской местности) и оплату стационара не индивидуально, а по неким клинико-статистическим группам был сделан всего-навсего по приказам этого самого ФФОМС. Никакого закона, никаких постановлений, никаких указов. Просто глава некоей структуры, которая имеет и распределяет наши кровные деньги, решила поменять правила игры. И поменяла. Хвост, который вертит собакой.

И все эти семь-восемь игроков на рынке оказания «услуг здравоохранения» начинают сейчас друг друга душить, стремясь залезть на чужую поляну. Даже таможня уже отметилась, вылавливая мамаш с лекарствами для детей. Это и есть окончательный управленческий коллапс.

– Но как-то пытаются обуздать этот хаос? Или опять «рынок всё расставит на свои места»?

– Вроде бы появилось понимание, что система может либо рухнуть, либо взорваться в любой момент. Проблески такого понимания. Эксперты солидарны с тем, что именно Минздрав должен взять на себя полномочия по централизации, отдав ему в управление деньги ФФОМС (у кого деньги, у того и власть), сделать министерство главным реальным управленцем и ответчиком за здоровье населения. Пока же оно «одно из».

Сейчас, как мне кажется, у нас нет больше права думать, что рынок и либеральные ценности сами всё отрегулируют. Нельзя быть немного беременным, поэтому либо государство начинает в этой сфере экономики ведение «планового народного хозяйства», или пусть прекратит вмешиваться в рынок совсем. Но ведь не сможет, потому что очень много рисков: то одно пропадёт, то другое, а ведь есть госгарантии – как же зависеть тогда от рынка? Поэтому о рынке надо забыть, как об иллюзии.

Этот рынок и прошлые майские указы президента, которые, вероятно, были изданы из благих побуждений, уже довели государственные больницы в некоторых регионах до состояния банкротства. С кредитной задолженностью в сотни миллионов рублей. Арестованными счетами. Это нормально? Это чудовищно!

– Президент в очередной раз потребовал что-то улучшить, что-то углубить, написать очередной проект чего-то там реформирования. А ещё набрать новых врачей, отремонтировать здания поликлиник, закупить новую медтехнику. Справится Дмитрий Анатольевич со своими богатырями типа Мутко?

– Недавно на совещании прозвучала фраза, после которой всем причастным надо просто застрелиться: «Мы ищем механизмы финансирования капитального ремонта зданий лечебных учреждений». Понимаете: они тридцать лет ищут механизмы, как оплатить ремонт зданий! Тридцать лет и три года на печи.

Но, конечно, с написанием проекта они справятся. Будет ли он работать? Риторический вопрос. Систему надо ломать целиком и выстраивать заново. Причём по примеру советской системы здравоохранения. Без планирования, без каждодневной рутинной работы по каждому сегменту зоны ответственности, без возвращения, видимо, к сметному финансированию медицины все прыжки, попытки всё «сделать» путём написания красивых проектов на какой-то период – бессмысленны и обречены на смерть. Потому что нет ответа на вопросы: а что потом, когда этот проект закончится, и что с другими болезнями, пока государство занимается, например, онкологией? И вообще, кто управляет здравоохранением России?