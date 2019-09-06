Подмосковный Карлсон собрал аэровелосипед

Чем больше человек потребляет чужого, тем больше обирает других, тем скуднее его душа, тем больше я жалею его, потому что люди в безумии и злобе отвращаются от небесного благого закона и срываются в адскую пропасть, и необходимо их остановить, отрезвить и спасти.
Чудило. КПД мизерный,неудобно,рычит так что уши закладывает.
Зато не как у всех.
Изобретения идут от простых образцов к сложным и доработанным.
У нас был автомобиль ГАЗ-16 на таком принципе: два задних винта, два вертикально установленых для воздушной подушки https://youtu.be/YQo939lNnd8
У Вас это у кого?
И причеи тут недоизобретатель со своим недовеликом?
Ты велосипед сравни ещё с БДК ” Зубр”
https://zen.yandex.ru/media/wars_history/samyi-bolshoi-v-mire-desantnyi-korabl-na-vozdushnoi-podushke-zubr-5ae97e0f256d5cf5602bc993
Или экранопланом.
У кого? Год-то выпуска посмотри, понятно, что при советской власти.
“Зубр” тоже не вояки типа тебя делали, а конструктора и инженеры.
А велосипедист делом занят в отличии от тебя, это его хобби.