Щедрость Фатхеевых, Ипотека под 2%, Учет интернет-пользователей // Галопом по Европам #86
В этом выпуске:
- Налоговая служба предлагает не наказывать предпринимателей, задолжавших до трёх тысяч рублей;
- Российские олигархи с начала года разбогатели почти на 30 миллиардов долларов;
- В России хотят создать единую систему учета интернет-пользователей;
- В Неаполе по запросу США арестован топ-менеджер дочки «Ростеха» Коршунов;
- Саудовские экономисты прогнозируют серьезное замедление экономики этой нефтяной страны;
- Индийская экономика попала в автокатастрофу – под таким заголовком Рейтер описывает промышленный кризис в стране;
- В США планируют приватизировать Fannie Mae и Freddie Mac;
- Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию о каналах финансирования иранских военных;
- Путин пообещал жителям Дальнего Востока ипотеку под 2 процента;
- S7 все-таки будет летать в Саратов, но в два раза реже;
- Глава Сбербанка Греф заявил, что мечтает уничтожить школьные экзамены;
- Школьник из Подмосковья победил на чемпионате мира по шахматам, который прошел в Китае;
- Молодежь должна не на протесты ходить, а детей рожать – так Путин ответил на вопрос Брилёва о недавних акциях в Москве.
_______________________________________________
Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:
Кошелек Яндекс:
https://money.yandex.ru/to/4100120420…
Карта СберБанка
4276380154608413
Paypal:
https://www.paypal.me/ndyakov
Webmoney:
R677764789580
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По
возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам