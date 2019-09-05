Щедрость Фатхеевых, Ипотека под 2%, Учет интернет-пользователей // Галопом по Европам #86

В этом выпуске:

- Налоговая служба предлагает не наказывать предпринимателей, задолжавших до трёх тысяч рублей;

- Российские олигархи с начала года разбогатели почти на 30 миллиардов долларов;

- В России хотят создать единую систему учета интернет-пользователей;

- В Неаполе по запросу США арестован топ-менеджер дочки «Ростеха» Коршунов;

- Саудовские экономисты прогнозируют серьезное замедление экономики этой нефтяной страны;

- Индийская экономика попала в автокатастрофу – под таким заголовком Рейтер описывает промышленный кризис в стране;

- В США планируют приватизировать Fannie Mae и Freddie Mac;

- Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию о каналах финансирования иранских военных;

- Путин пообещал жителям Дальнего Востока ипотеку под 2 процента;

- S7 все-таки будет летать в Саратов, но в два раза реже;

- Глава Сбербанка Греф заявил, что мечтает уничтожить школьные экзамены;

- Школьник из Подмосковья победил на чемпионате мира по шахматам, который прошел в Китае;

- Молодежь должна не на протесты ходить, а детей рожать – так Путин ответил на вопрос Брилёва о недавних акциях в Москве.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=poV2VaKYG5g